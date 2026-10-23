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Военный эксперт раскрыл характеристики новой ракеты «Филин»
Эксперт Кнутов: Ракета «Филин» сочетает передовые технологии с дешевизной
Ракета «Филин» способна поражать широкий спектр целей противника, оставаясь при этом сложной мишенью для средств ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он обратил особое внимание на то, что изделие оснащено турбореактивным двигателем российского производства – по его словам, это серьезный технологический прорыв.
«Российская ракета «Филин» – это передовая, но при этом относительно недорогая разработка. Ее ключевые преимущества – малая заметность, устойчивость к помехам, высокая точность наведения», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. Как рассказал собеседник, «Филин» имеет дальность полета до 1200 км и развивает скорость до 800 км/ч; длина изделия составляет 3,5 м, размах крыла – 3 м.
«Корпус ракеты выполнен из композитных материалов. Это, в свою очередь, существенно снижает ее радиолокационную заметность. При этом часть элементов изготавливают с помощью 3D-печати. Такая технология не только удешевляет производство, но и повышает гибкость производственного процесса», – продолжил он.
По его мнению, главная особенность состоит в том, что ракета оснащена турбореактивным двигателем R500 российского производства. Аналитик назвал это «серьезным технологическим прорывом». «Данное нововведение открывает определенные возможности: ускорится развитие направления реактивных беспилотников, а также появится потенциал для увеличения их скорости и дальности полета», – считает Кнутов.
Насколько известно, «Филин» запускается с наземной установки. Как отметил специалист, такой способ пуска позволяет наносить скрытные удары. Так, в отличие от авиационного запуска, когда самолет можно обнаружить со спутников или радиолокационных станций, наземную установку оперативно сворачивают, в результате чего выявить место старта крайне сложно.
«Высота полета варьируется от нескольких метров над землей до 6 км – это делает ракету крайне неудобной целью для зенитной артиллерии, переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и большей части зенитных ракетных комплексов малой дальности», – сказал аналитик. По его словам, «Филин» может оснащаться боевой частью массой 50 или 100 кг – в вариантах осколочно-фугасной, проникающей и термобарической.
За наведение на цель отвечает инерциальная навигационная система, которая на протяжении всего полета вычисляет положение ракеты (при этом предусмотрена возможность корректировки), и модуль спутниковой навигации «Комета» – система оснащена большим количеством антенн и позволяет избежать глушения сигнала ГЛОНАСС средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
На завершающем этапе подключается система, схожая с машинным зрением. «В бортовой компьютер заранее загружают цифровую карту местности, образы опорных точек и непосредственно цели. Когда ракета подлетает к нужному району, ее датчики «смотрят» на местность и сравнивают реальную картинку с тем, что заложено в компьютер. Если образы совпадают, производится атака», – детализировал эксперт.
«Номенклатура целей у «Филина» достаточно широкая. Поскольку боевая часть – до 100 кг, то диапазон применения изделия сопоставим с ракетами «Дань-Т» и «Бандероль», – продолжил Кнутов.
Он напомнил, что «Дань» в основном задействуют для ударов по морским целям – сухогрузам и контейнеровозам, перевозящим военные грузы, а «Бандероль» – по объектам энергетической инфраструктуры, мостам, местам скопления войск и сосредоточения техники, системам ПВО. Из-за относительно небольшой мощности боевой части такие ракеты нецелесообразно использовать против заглубленных и хорошо защищенных объектов.
На особенности силовой установки ракеты обратили внимание и авторы Telegram-канала «Военная хроника». Как указали эксперты, аналогичные R500 двигатели ранее обнаруживали в авиационных крылатых ракетах С-71К «Ковер» и С-71М «Монохром». «Это особенно важно на фоне развития в России нового класса сравнительно недорогих реактивных средств поражения, рассчитанных на дальности до 1200 км», – считают они.
«Использование одного двигателя на нескольких типах ракет указывает на унификацию силовых установок. Такой подход позволяет применять общую производственную базу, упрощать снабжение комплектующими и снижать зависимость от отдельных зарубежных поставщиков, – уточнили аналитики. – Главное здесь не просто появление еще одной крылатой ракеты, а использование российского двигателя, уже применяемого на других изделиях. Это свидетельствует о развитии собственной линейки малогабаритных реактивных силовых установок».
Ранее в Сети появились фотографии новой российской крылатой ракеты «Филин», упавшей в неизвестном месте на территории Украины. По сообщениям украинской стороны, ее применение началось в конце лета 2026 года. Разработчиком изделия названо АО «НПО «Молния», входящее в концерн «Калашников». Ракета запускается с наземной пусковой установки при помощи порохового ускорителя.
«Массовое применение такого типа средств воздушных ударов – это то, что нас ждет уже совсем скоро. Тогда мы будем вспоминать реактивные «Герани» как еще небольшую проблему по сравнению с этим», – заявил бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.