Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Опубликовано фото новой российской крылатой ракеты «Филин»
В Сети появилась фотография новой российской крылатой ракеты «Филин», упавшей в неизвестном месте на украинской территории, сообщают Telegram-каналы.
На территории Украины упала новая крылатая ракета «Филин», фото ракеты опубликовал канал «Военный Осведомитель».
Противник открыто опасается появления у России нового вооружения. Пока украинские военные разрабатывают средства перехвата реактивных беспилотников «Герань» и учатся с ними бороться, Москва делает ставку на массовые дешевые крылатые ракеты.
Отмечается, что подобные ракеты летят гораздо быстрее и маневреннее беспилотников, а также не требуют отдельных дронопортов для запуска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.
Минобороны заявило о нанесении массированного удара по киевским предприятиям по производству беспилотников и ракет для украинской армии.
В понедельник источник в российских силовых структурах доложил об уничтожении стоянки с военной техникой вооруженных сил Украины к югу от Харькова.