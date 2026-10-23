Опубликовано фото новой российской крылатой ракеты «Филин»

Tекст: Алексей Дегтярёв

На территории Украины упала новая крылатая ракета «Филин», фото ракеты опубликовал канал «Военный Осведомитель».

Противник открыто опасается появления у России нового вооружения. Пока украинские военные разрабатывают средства перехвата реактивных беспилотников «Герань» и учатся с ними бороться, Москва делает ставку на массовые дешевые крылатые ракеты.

Отмечается, что подобные ракеты летят гораздо быстрее и маневреннее беспилотников, а также не требуют отдельных дронопортов для запуска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

Минобороны заявило о нанесении массированного удара по киевским предприятиям по производству беспилотников и ракет для украинской армии.

В понедельник источник в российских силовых структурах доложил об уничтожении стоянки с военной техникой вооруженных сил Украины к югу от Харькова.