За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.9 комментариев
ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»
Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.
Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.
В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.
В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.
В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».