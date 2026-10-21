Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Ростех: ЗРК «Цитадель» способен поражать крылатые ракеты
Новейший российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Цитадель» способен поражать не только различные типы беспилотников, но и крылатые ракеты, сообщили в Ростехе.
«Наш новейший зенитный комплекс «Цитадель» уже применяется для прикрытия важных объектов. Он способен поражать как малоразмерные FPV-дроны, так и тяжелые беспилотники самолетного типа и даже крылатые ракеты», – цитирует сообщение Ростеха РИА «Новости».
Комплекс может работать автономно или в составе эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО). Перехват беспилотников «Цитаделью» позволяет снизить нагрузку на тяжелые ЗРК, чтобы они могли сосредоточиться на приоритетных целях.
В госкорпорации также отмечали, что внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем «Цитадели» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.