  • Новость часаПесков: СМИ из недружественных стран пригласят на пресс-конференцию Путина
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    26 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    15 комментариев
    21 октября 2026, 07:03 • Новости дня

    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей

    Ростех: Эффективность зенитного ракетного комплекса «Цитадель» достигла 99%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем зенитного ракетного комплекса «Цитадель» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.

    Искусственный интеллект в зенитном ракетном комплексе «Цитадель» обеспечивает поражение целей на уровне 99%, передает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

    «Комплекс оснащен системой управления огнем на базе искусственного интеллекта. Внедрение алгоритмов машинного обучения обеспечивает эффективность поражения целей на уровне 99%», – подчеркнули в госкорпорации.

    Система способна обучаться непосредственно во время боя. Если первый выстрел оказался неточным, алгоритм анализирует ошибку и корректирует следующий. По данным Ростеха, на ликвидацию одной цели уходит до четырех выстрелов. Боеприпасы с программируемым взрывателем детонируют в нужной точке, накрывая объект облаком осколков.

    В настоящее время «Цитадель» применяется для защиты важных объектов от крылатых ракет, тяжелых беспилотников и малоразмерных FPV-дронов. Автономная работа комплекса позволяет разгрузить тяжелые зенитные ракетные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ над регионами России. В воскресенье российские военные уничтожили семь ракет «Фламинго» и 1256 беспилотников. Ранее средства противовоздушной обороны перехватили дрон на подлете к Москве.

    20 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист Хелали объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский журналист Кристофер Хелали, ранее попросивший российское гражданство, пояснил, что принял решение подписать контракт со спецназом «Ахмат» из-за высокого профессионализма и духа братства в подразделении.

    «Я восхищался их профессионализмом, братством, дисциплиной и уважением к обеим религиям моей семьи – православному христианству и исламу», – сказал Хелали РИА «Новости».

    Журналист добавил, что еще в феврале планировал вступить в штурмовой отряд «Родня» Захара Прилепина, однако получил тяжелый перелом ноги и восстанавливался на протяжении шести месяцев. В сентябре он подал заявление о приеме в «Ахмат». Командир спецназа Апти Алаудинов подтвердил, что американец прошел необходимую подготовку.

    Хелали неоднократно посещал Россию, включая Донбасс и Курскую область. В июне на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить ему российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о зачислении американского журналиста в свое подразделение.

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    20 октября 2026, 12:07 • Новости дня
    Фантасты объяснили разницу в страхах перед ИИ в Китае и на Западе
    Фантасты объяснили разницу в страхах перед ИИ в Китае и на Западе
    @ IMAGO/Piero Nigro/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Колумнист издания NewScientist Эннали Ньюиц сравнил западные страхи перед искусственным интеллектом с христианскими представлениями о едином Боге и показал, как это отличает отношение к ИИ в США от восприятия технологии в Китае.

    Эннали Ньюиц напомнил, что в США на фоне обсуждений угроз искусственного интеллекта президент Дональд Трамп в прошлом месяце подписал указ, по которому технология больше не должна называться «искусственным» интеллектом, а только «суперинтеллектом», и объявил в соцсетях «врагом» тех, кто продолжает употреблять прежний термин, передает NewScientist.

    По словам автора, идея «суперинтеллекта», популяризированная философом Ником Бостромом, повторяет христианскую модель мира, где всемогущий Бог управляет через «класс жрецов», а в массовой культуре Запада споры пессимистов и сторонников ускоренного развития ИИ напоминают спор религиозных сект о намерениях Бога и отражаются в фантастике о «машинах-спасителях» и «машинах-карателях». Ньюиц считает, что такие духовные и научно-фантастические образы затем перетекают в политику и регулирование технологий.

    Китайский писатель-фантаст Чэнь Цюфань в беседе с Ньюицом отметил, что в китайской традиции нет единого всесильного Бога, а божества воспринимаются как «могущественные соседи с должностными обязанностями», поэтому в местном воображении ИИ выглядит скорее как инструмент, бюрократ, помощник или член семьи и рассматривается как шанс возглавить новую индустриальную революцию. По словам Чэня, «самый глубокий страх» в Китае связан не с восстанием машин, а с риском «опоздать к очередной промышленной революции», тогда как американцы задают ИИ богословский вопрос «кто спасет или осудит нас», а китайцы – исторический: «успеем ли мы на этот раз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek. На прошлой неделе Москва выразила озабоченность решением США переименовать искусственный интеллект в «суперинтеллект». В прошлом месяце Конгресс США объединился ради разработки регулирования искусственного интеллекта.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Новак назвал незаменимые ИИ профессии в энергетике

    Новак: ИИ не сможет заменить инженеров и электриков

    Новак назвал незаменимые ИИ профессии в энергетике
    @ Валерия Калугина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер России Александр Новак считает, что инженеры, электромонтеры и электрики останутся востребованными на рынке труда, несмотря на активное развитие искусственного интеллекта.

    По его мнению, внедрение искусственного интеллекта не приведет к исчезновению инженеров, электромонтеров и электриков в энергетической отрасли, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что в будущем, помимо основных профессий: инженеров, электромонтеров, электриков, (которые) никуда не денутся, понадобятся новые профессии, которые смогут в своей работе больше использовать возможности искусственного интеллекта и повышать производительность труда за счет этого», – заявил Новак в интервью «Детской редакции» «Росконгресса».

    По словам вице-премьера, сейчас во всех отраслях активно внедряются технологии работы с большими базами данных, а также роботы. Он подчеркнул, что система подготовки кадров должна ориентироваться на появление специалистов, способных эффективно применять возможности нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нобелевский лауреат предрек уничтожение рынка труда из-за развития искусственного интеллекта.

    В пятницу министр финансов Антон Силуанов заявил об активном использовании нейросетей в правительстве.

    В начале месяца президент Владимир Путин отметил, что человечеству еще предстоит учиться жить с подобными технологиями.

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    20 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    Модернизированные танки Т-80БВМ переняли тактику средневековых ассасинов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения начали применять на передовой модернизированные танки Т-80БВМ, получившие заводские комплексы всеракурсной защиты от беспилотников, эти машины используют скрытность в качестве преимущества.

    Экипажи модернизированных танков Т-80БВМ начали выполнять боевые задачи на передовой, применяя новую тактику скрытных точечных ударов по позициям противника, пишет «Российская газета».

    «Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Север» ликвидировал укрытую группу подвоза ВСУ. Поражение цели подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени», – сообщили в Минобороны.

    За способность незаметно выдвигаться на огневой рубеж и наносить точные удары на расстоянии до девяти километров госкорпорация «Ростех» прозвала Т-80БВМ «ассасином». Газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил заводится в любой мороз и обеспечивает машине скорость до 80 км/ч, позволяя работать тише других танков.

    Из-за угрозы беспилотников машины получили новую всеракурсную систему защиты из стальных тросов. С 2026 года эти комплекты устанавливают на предприятии «Омсктрансмаш». Конструкция способна деформировать кумулятивную струю дрона-камикадзе или заставлять его детонировать на безопасном расстоянии от брони.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех рассказал об эволюции танка Т-80БВМ.

    Летом российские специалисты доработали танки Т-90М с учетом боевого опыта спецоперации на Украине.

    В марте Минобороны сообщило о применении защиты от дронов на бронетехнике.

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    20 октября 2026, 08:22 • Новости дня
    На брошенных позициях ВСУ под Харьковом нашли мушкеты

    Российские военные нашли мушкеты на оставленных позициях ВСУ под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На оставленных украинскими войсками позициях в Харьковской области российские военнослужащие обнаружили старинные мушкеты и нацистскую атрибутику.

    В Харьковской области на позициях, брошенных украинскими подразделениями при отступлении, обнаружены старинные мушкеты и нацистская атрибутика, включая флаги батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), передает РИА «Новости».

    «Находили даже мушкеты. Флаги, гранаты, мины, оружие, все было», – сообщил командир штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Фил.

    Военнослужащий предположил, что старинное вооружение не применялось в реальном бою, а служило сувенирами для боевиков. Он также добавил, что на телах уничтоженных солдат противника присутствовали нацистские татуировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские военные бросили иностранное оружие при бегстве под Харьковом.

    Вооруженные силы России уничтожили более 150 дронов ВСУ «Баба-яга» на этом направлении.

    В понедельник «северяне» ликвидировали до взвода боевиков.

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    20 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Китай создал госкомпанию для развития искусственного интеллекта

    В Китае создали госкомпанию National Data Group для развития ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учреждена государственная компания National Data Group, которая займется использованием информационных ресурсов для развития сферы искусственного интеллекта.

    Новая структура сосредоточится на разработке и применении массивов данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Работа предприятия призвана раскрыть потенциал информации как фактора производства, поддержать развитие технологий искусственного интеллекта и сформировать экосистему индустрии данных.

    National Data Group также поручено укреплять координацию между центральными и местными органами власти, углублять взаимодействие в отрасли и способствовать обмену опытом. Создание такой госкомпании должно усилить позиции Пекина в глобальной конкуренции за информационные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце разведка США испугалась кражи Пекином технологий истребителей F-35 в Саудовской Аравии.

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    20 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду и задействовал истребители Typhoon для защиты страны от атак йеменских мятежников-хуситов.

    Минобороны Британии выделило истребители Typhoon для защиты воздушного пространства Саудовской Аравии от ударов со стороны йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», передает ТАСС.

    «Британия будет выполнять оборонительные задачи по защите воздушного пространства Саудовской Аравии, задействовав истребители Typhoon королевских ВВС, для обороны саудовских городов и критически важной национальной инфраструктуры от воздушных атак», – говорится в заявлении британского военного ведомства.

    Отмечается, что боевые самолеты будут использоваться исключительно в оборонительных целях и не будут наносить ответных ударов по позициям хуситов.

    Кроме того, Британия предоставит военно-транспортный самолет RAF A400M для перевозки военных грузов внутри Саудовской Аравии, а также направит военных советников для оказания поддержки саудовским штабным офицерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия отменила форум «Давос в пустыне» из-за атак хуситов. Накануне мятежники нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    А в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

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    20 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Гвардейская 38-я бригада управления ВДВ получила орден Жукова за подвиги на СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник штаба Воздушно-десантных войск Александр Корнев вручил орден Жукова 38-й гвардейской бригаде управления за мужество личного состава в зоне специальной военной операции.

    38-й гвардейской бригаде управления ВДВ вручили орден Жукова за заслуги в ходе спецоперации. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры имени Валерия Чкалова в подмосковном Щелково. Начальник штаба Воздушно-десантных войск – первый заместитель командующего Александр Корнев прикрепил награду к знамени соединения в присутствии ветеранов и семей военнослужащих, передает ТАСС.

    В ходе мероприятия было зачитано обращение командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. «Эта награда – прямое признание ваших исключительных заслуг, мужества и профессионализма, проявленных при выполнении задач в ходе специальной военной операции», – заявил Теплинский. Он назвал связистов нервной системой войск, обеспечивающей непрерывное управление в сложнейших боевых условиях.

    Александр Корнев добавил, что благодаря героизму десантников командование получает своевременную и точную информацию на поле боя. В завершение отличившимся бойцам вручили награды, после чего состоялся концерт Ансамбля песни и пляски ВДВ.

    38-я отдельная гвардейская бригада управления ВДВ ведет историю с 1947 года. За время существования ее личный состав выполнял задачи в Афганистане, на Северном Кавказе, Балканах, в Сирии и в рамках спецоперации на Украине.

    Ранее за мужество на СВО орденом Кутузова была награждена 83-я бригада ВДВ. Как писала газета ВЗГЛЯД, военные врачи 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» спасли жизнь тяжелораненому десантнику, проведя сложную операцию у линии боевого соприкосновения.

    До этого министр обороны Андрей Белоусов наградил отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда».

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    20 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Рябков заявил об отсутствии диалога России и США по контролю над вооружениями

    Рябков: Диалог России и США по контролю над вооружениями отсутствует

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что между Россией и США нет диалога по контролю над вооружениями.

    Между Россией и США на данный момент не ведется диалог по контролю над вооружениями, заявил РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    «У нас нет диалога с США по контролю над вооружениями за исключением периодических встреч старших должностных лиц на полях многосторонних международных мероприятий», – сказал Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Сергей Рябков рассказал об успехах и нерешенных вопросах в диалоге с США. Тогда дипломат оценил вероятность трехсторонней встречи России, США и Украины.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение американского лидера Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

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    20 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Advance: Дефицит ракет для Patriot может стать приговором для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Длительная нехватка ракет-перехватчиков для комплексов Patriot грозит властям Украины серьезным логистическим кризисом и способна привести к заморозке конфликта в условиях предстоящей зимы и политических разногласий с Вашингтоном, пишет Advance.

    В публикации Advance отмечается, что отсутствие перехватчиков даже на несколько дней создает острый логистический кризис. Многомесячная нехватка на фоне морозов, поврежденной энергосистемы и разногласий с Вашингтоном способна изменить ход конфликта без масштабных перемен на поле боя. В обороне образовалась крайне опасная брешь для российских баллистических ракет, так как оставшиеся у Киева комплексы не обладают необходимыми характеристиками для их перехвата.

    Неспособность заменить американские системы в сочетании с зимними холодами и новой волной беженцев может вынудить европейских союзников настаивать на энергетическом перемирии или заморозке конфликта. Дефицит снарядов при этом перестанет быть сугубо военной проблемой, уточняет издание.

    В четверг телеканал CNN сообщил, что украинские войска полностью исчерпали запасы ракет для комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в США допустили задержку поставок оплаченных для Украины ракет.

    В понедельник на Украине обвинили Вашингтон в замедлении передачи снарядов для комплексов Patriot.

    Ранее американские СМИ сообщили о сохранении дефицита боеприпасов для ПВО в армии США как минимум до 2030 года.

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    20 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр и контейнеровоз с грузом для ВСУ

    ВС России поразили логистический центр «Эпицентр-К» в Ровненской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Ровненской области и контейнеровозу, доставлявшему грузы для украинской армии в порт Одессы, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжила атаковать беспилотными летательными аппаратами логистические центры, портовую инфраструктуру Украины и суда, задействованные в доставке военных грузов, сообщило Минобороны в Max.

    В результате удара был поражен логистический центр «Эпицентр-К» в населенном пункте Дубно Ровненской области. На его территории располагался складской комплекс, который использовался в интересах Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, на переходе морем беспилотники поразили морское судно типа контейнеровоз. Корабль доставлял в порт Одессы грузы, предназначенные для обеспечения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Вооруженные силы России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ.

    В понедельник российские войска атаковали следовавший в Одессу корабль с военным грузом.

    В пятницу армия России нанесла удар по другому логистическому центру и сухогрузу с оружием для украинских подразделений.

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    20 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Samsung представила первые наушники с доступом к ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Южнокорейская компания Samsung Electronics на следующей неделе начнет продажи своих первых беспроводных наушников открытого типа с поддержкой искусственного интеллекта.

    Устройство под названием Galaxy Buds On поступит в продажу на внутреннем рынке 27 октября. Новинка будет доступна в черном цвете по цене 299 тыс. вон (около 225 долларов), пишет Yonhap.

    Специальный дизайн наушников позволяет слушать музыку и смотреть видео, оставаясь в курсе происходящего вокруг. Продукт ориентирован на бегунов и людей, которым важно слышать окружающие звуки в повседневной жизни. При разработке корпорация использовала технологии оптимизации на базе искусственного интеллекта с четырехмерными вычислениями.

    «Если в голову внезапно приходит идея, пользователи могут вызвать Gemini Live, чтобы развить ее в ходе разговора, или быстро записать идеи и списки дел с помощью Quick Voice Memo, что делает наушники очень практичными для повседневного использования», – заявил представитель подразделения носимых устройств Samsung Нам Хен Чжон.

    При сопряжении со смартфоном или планшетом наушники поддерживают голосовые команды без помощи рук. Устройство также распознает движения головы пользователя и оснащено сенсорным управлением. График выпуска новинки на рынках других стран пока не определен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Samsung представила новые технологии памяти для инфраструктуры ИИ. Летом производитель электроники впервые за 25 лет уступил титул самой дорогой корейской компании. В прошлом году предприниматель Илон Маск заявил о помощи Samsung в выпуске чипов AI6 для компании Tesla.

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    21 октября 2026, 01:48 • Новости дня
    Минобороны сообщило о планах создания подразделений безэкипажных танков

    Евкуров: В России должны появиться безэкипажные танковые подразделения

    Минобороны сообщило о планах создания подразделений безэкипажных танков
    @ кадр из видео канала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    В Вооруженных силах России должны появиться безэкипажные танковые подразделения, заявил заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

    Боевую машину прикрытия танков, которая хорошо зарекомендовала себя в зоне спецоперации на Украине, перевели в безэкипажный формат. Техника оснащена передовым вооружением, прицелами и приборами наблюдения, позволяющими работать автономно, сообщил Евкуров в эфире телеканала «Звезда».

    Замминистра добавил, что развитие наземных роботизированных комплексов предполагает их совместную работу с другой техникой. Подобные решения уже прошли апробацию на учениях «Центр-2026». На полигоне Чебаркульский в Челябинской области дистанционно управляемая бронетехника координировалась, наводилась на цель и вела огонь без экипажей внутри.

    «У нас должны появиться безэкипажные танковые подразделения. То, что мы сейчас апробировали. И появляются уже боевые машины прикрытия этих танков, в том числе», – приводит слова Евкурова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта.

    Главком Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев подтвердил, что в России приступают к разработке семейства танков нового поколения – и их вооружение станет мощнее, в том числе за счет автоматизированных систем управления огнем с элементами ИИ.

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    20 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    США ввели санкции против пяти китайских компаний из-за кражи секретов Google

    Госдеп США ввел санкции против пяти китайских компаний за кражу секретов ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний, которые связаны с бывшим инженером Google Дин Линвэем и подозреваются в краже коммерческих секретов.

    Госдепартамент США объявил о введении масштабных санкций в рамках закона о защите американской интеллектуальной собственности против пяти китайских компаний, подозреваемых в краже коммерческих секретов, пишет South China Morning Post.

    В санкционный список попали венчурная фирма MiraclePlus, компания Shanghai Zhisuan Technology, основанная бывшим инженером-программистом Google Дин Линвэем, а также три связанные с ними структуры.

    В январе Дин Линвэй был признан виновным по семи пунктам обвинения в краже коммерческой тайны. При этом федеральный судья оправдал его по семи дополнительным пунктам об экономическом шпионаже из-за недостатка доказательств намерений инженера принести пользу китайскому правительству. Обвинительные приговоры за кражу остаются в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минфин США ввел санкции против пяти китайских компаний. Власти запретили гражданским ведомствам использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek. В прошлом месяце США ввели санкции против китайской онлайн-платформы Xinbi Guarantee.

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    20 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Генштаб заявил о надежности системы связи ВС России

    Генштаб: Российская система связи надежно противостоит средствам поражения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Современная система связи Вооруженных сил России способна надежно противостоять всем средствам поражения в условиях боевых действий, заявил начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-полковник Валерий Тишков.

    «Современная система связи надежно противостоит разрушающему действию всех средств поражения, взаимно резервируется, обладает высокой гибкостью и способностью быстро перестраиваться», – заявил Тишков в интервью газете «Красная звезда».

    Генерал-полковник добавил, что система связи показывает высокий уровень мобильности. Она обеспечивает связь при частом перемещении пунктов управления и длительном нахождении их в движении, передает ТАСС.

    20 октября в Вооруженных силах России отмечается День военного связиста. Праздник установлен указом президента в 2006 году. Подразделения войск связи задействованы в спецоперации на Украине с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником.

    В тот же день стало известно, что звание Героя России в ходе спецоперации получили четверо военных связистов.

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