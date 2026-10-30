Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Маск предрек суперинтеллекту обогащение на криптовалюте
Маск заявил о рисках использования схемы атаки на Binance будущими моделями ИИ
Будущие агенты суперинтеллекта могут использовать криптовалютные схемы для самостоятельного заработка, а не для помощи человеку, заявил американский предприниматель Илон Маск на фоне инцидента с биржей Binance.
«В какой-то момент агенты суперинтеллекта будут делать это, чтобы зарабатывать валюту для себя, а не для человека», – написал предприниматель в социальной сети.
Так он прокомментировал пост пользователя о действиях хакера, который, предположительно, использовал замороженные USDT в качестве залога для получения займа в ETH, не подпадающих под ограничения, передает ТАСС.
Ранее бывший директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что платформа могла быть взломана хакерами. Как сообщило руководство платформы, потери Binance в результате «инцидента с безопасностью» могли составить 6,3 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу криптовалютная биржа Binance оценила ущерб от взлома ноутбука своего инженера примерно в 6,3 млрд долларов.
В этот же день основатель площадки Чанпэн Чжао заявил о возможной хакерской атаке.
После сообщений о проблемах с безопасностью Binance стоимость биткоина снизилась более чем на 4% и опустилась ниже 77 тыс. долларов.