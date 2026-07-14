Посол России отверг обвинения Нидерландов в кибератаках

Tекст: Валерия Городецкая

Во вторник посла России в Гааге Тарабрина пригласили в нидерландское министерство иностранных дел, передает РИА «Новости». Дипломату передали заявление Брюсселя, в котором российские государственные и частные структуры обвинялись в кибератаках на критическую инфраструктуру ЕС и Украины.

В ответ глава российской дипмиссии назвал претензии безосновательными. Он указал на полное отсутствие доказательств причастности Москвы к подобным инцидентам.

«Тарабрин решительно отверг выдвинутые обвинения, подчеркнув, что они основаны на домыслах, не подкрепленных какими-либо заслуживающими доверия фактами», – рассказали представители посольства.

Накануне Европейский союз ввел санкции против девяти физических лиц из-за обвинений в кибератаках. Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала вызов представителя России при ЕС для беседы.

Внешнеполитическое ведомство Германии также вызвало российского дипломата для разъяснения позиции Берлина.