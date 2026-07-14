Глава МИД Литвы предрек распад Евросоюза без вступления Украины

Глава МИД Литвы Будрис предрек распад Евросоюза без вступления Украины

Tекст: Валерия Городецкая

«Если не будет расширения, Европейский союз не выживет. Если Европейский союз… не примет Украину, мы не выживем с нынешней структурой», – заявил дипломат, передает «Sputnik Литва».

Будрис также подверг критике действующий принцип единогласия при принятии решений в ЕС. В качестве примера он привел действия правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Этот кабинет министров ранее блокировал инициативы по поддержке Киева и антироссийские санкции.

Министр полагает, что Европа должна стать глобальным геополитическим субъектом. Для подобной внутренней встряски, по его мнению, необходимо резкое расширение союза. Будрис напомнил, что сегодня открывается шестой кластер переговоров о вступлении Украины и Молдавии, чего не происходило с 2002 года.

При этом глава литовского ведомства констатировал, что текущие темпы интеграции оставляют желать лучшего. Он выразил надежду увидеть реальные результаты расширения хотя бы к 2030 году.

В прошлом месяце новое правительство Венгрии выступило против форсированного принятия Украины в состав Евросоюза. МИД ФРГ весной предложил отказаться от принципа единогласия при голосовании в объединении.

Сам Кястутис Будрис в мае призвал атаковать российский Калининград силами НАТО ради демонстрации решимости.