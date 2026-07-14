Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Глава МИД Литвы предрек распад Евросоюза без вступления Украины
Глава МИД Литвы Будрис предрек распад Евросоюза без вступления Украины
Назначенный глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что отказ от принятия новых членов приведет к краху объединения.
«Если не будет расширения, Европейский союз не выживет. Если Европейский союз… не примет Украину, мы не выживем с нынешней структурой», – заявил дипломат, передает «Sputnik Литва».
Будрис также подверг критике действующий принцип единогласия при принятии решений в ЕС. В качестве примера он привел действия правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Этот кабинет министров ранее блокировал инициативы по поддержке Киева и антироссийские санкции.
Министр полагает, что Европа должна стать глобальным геополитическим субъектом. Для подобной внутренней встряски, по его мнению, необходимо резкое расширение союза. Будрис напомнил, что сегодня открывается шестой кластер переговоров о вступлении Украины и Молдавии, чего не происходило с 2002 года.
При этом глава литовского ведомства констатировал, что текущие темпы интеграции оставляют желать лучшего. Он выразил надежду увидеть реальные результаты расширения хотя бы к 2030 году.
В прошлом месяце новое правительство Венгрии выступило против форсированного принятия Украины в состав Евросоюза. МИД ФРГ весной предложил отказаться от принципа единогласия при голосовании в объединении.
Сам Кястутис Будрис в мае призвал атаковать российский Калининград силами НАТО ради демонстрации решимости.