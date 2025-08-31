Стало известно о планах Rheinmetall поставить Украине до 200 тыс. снарядов

Rheinmetall запланировал ежегодно поставлять до 200 тыс снарядов на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Германский концерн Rheinmetall планирует ежегодно поставлять на Украину от 100 тыс. до 200 тыс. артиллерийских снарядов со своего нового завода в Унтерлюсе, сообщает ТАСС. В этом году предприятие направит первые 25 тыс. снарядов. Глава компании Армин Паппергер подчеркнул: «Первые 25 тыс. снарядов с этого завода в текущем году отправятся в Украину».

Паппергер уточнил, что завод сможет производить до 350 тыс. снарядов в год, причем в 2025 году объём поставок на Украину составит минимум 100 тыс., а при успешном наращивании – до 200 тыс. Остальная продукция будет направляться другим партнерам. Он также отметил, что Rheinmetall рассматривает возможность инвестиций в производство дронов на Украине, но интересует только выпуск более крупных моделей.

Строительство аналогичного завода на Украине пока не завершено – гражданская часть объекта не готова. Кроме того, Rheinmetall вложила около 500 млн евро в завод в Унтерлюсе и будущий завод по производству ракетных двигателей, который откроется в следующем году. К 2027 году компании намерена удвоить объемы производства снарядов до 1,5 млн единиц в год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий концерн Rheinmetall назвал Украину «двигателем роста» для своих продаж. Германия планирует закупить тысячи танков и боевых машин пехоты. Rheinmetall и Lockheed Martin запустили совместное производство снарядов в Европе.