Турция назвала недопустимыми удары по энергетической инфраструктуре
Обеспечение стабильных поставок энергоносителей в Черноморском регионе и сохранность энергетической инфраструктуры министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар назвал ключевыми условиями для жизни миллионов людей.
Турция выступает против ударов по энергетической инфраструктуре и призывает стороны конфликта на Украине не допускать вовлечения объектов энергетики в военные действия, заявил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар на встрече с журналистами в Стамбуле, сообщает ТАСС.
Министр подчеркнул, что энергетические объекты тесно связаны с повседневной жизнью людей, а любые перебои могут негативно сказаться на безопасности в Черноморском регионе. «Мы надеемся, что война [на Украине] закончится. На сегодняшний день мы призываем все стороны, Россию и Украину, не допускать вовлечения энергетической инфраструктуры в эту войну,» – отметил Байрактар.
По его словам, Турция считает необходимым обеспечить бесперебойность поставок углеводородов и электроэнергии как на самом Черном море, так и в турецких проливах и по таким трубопроводам, как КТК. Министр также прокомментировал недавние атаки на танкеры у берегов Турции, подчеркнув, что подобные инциденты вызывают тревогу и требуют реагирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 2 декабря у берегов Турции на российское судно Midvolga 2 была совершена атака с применением воздушного беспилотника.
Между тем во вторник танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата в 65 км от берега в Черном море, отбуксирован в район Стамбула.