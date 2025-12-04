Турция назвала недопустимыми удары по энергетической инфраструктуре

Tекст: Ольга Иванова

Турция выступает против ударов по энергетической инфраструктуре и призывает стороны конфликта на Украине не допускать вовлечения объектов энергетики в военные действия, заявил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар на встрече с журналистами в Стамбуле, сообщает ТАСС.

Министр подчеркнул, что энергетические объекты тесно связаны с повседневной жизнью людей, а любые перебои могут негативно сказаться на безопасности в Черноморском регионе. «Мы надеемся, что война [на Украине] закончится. На сегодняшний день мы призываем все стороны, Россию и Украину, не допускать вовлечения энергетической инфраструктуры в эту войну,» – отметил Байрактар.

По его словам, Турция считает необходимым обеспечить бесперебойность поставок углеводородов и электроэнергии как на самом Черном море, так и в турецких проливах и по таким трубопроводам, как КТК. Министр также прокомментировал недавние атаки на танкеры у берегов Турции, подчеркнув, что подобные инциденты вызывают тревогу и требуют реагирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 2 декабря у берегов Турции на российское судно Midvolga 2 была совершена атака с применением воздушного беспилотника.

Между тем во вторник танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата в 65 км от берега в Черном море, отбуксирован в район Стамбула.