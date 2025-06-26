Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.3 комментария
Хоккеист Гашек призвал Могильного публично осудить спецоперацию на Украине
Член Зала хоккейной славы Доминик Гашек обратился к Александру Могильному с предложением публично осудить спецоперацию на Украине перед торжественной церемонией в Зале хоккейной славы (HHoF).
Гашек в своих соцсетях отметил, что считает необходимым предоставить Могильному возможность публично высказаться против спецоперации на Украине, передает Ura.ru.
По мнению Гашека, если Могильный будет готов сделать такое заявление, его следует поддержать. Он указал, что подобная позиция позволит избежать опасений, что церемония в Зале хоккейной славы может восприниматься как событие, связанное с военными действиями.
Хоккеист подчеркнул, что особенно важно проявить такую инициативу, поскольку Могильный как гражданин России может восприниматься как представитель страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал лечить от паранойи вратаря сборной Чехии Доминика Гашека из-за его реакции на ироничные слова замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.
Кроме того, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил недовольство заявлениями Гашека о недопуске сборной России на Олимпиаду 2026 года в Италии, а сам Гашек потребовал от спортивных федераций выплатить Украине миллиарды долларов компенсации.