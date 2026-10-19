ВСУ перебросили подразделения в Краматорск и Славянск после потери Доброполья

Пушилин заявил об отступлении украинских войск из Доброполья в Славянск

Tекст: Ольга Иванова

Украинское командование перебрасывает силы для стабилизации фронта на фоне активного продвижения российских войск. «Сейчас мы видим, что противник уже перемещает часть подразделений в Краматорск, Славянск, делает это по понятным причинам, потому что видит, сколь быстро в нынешних условиях продвигаются наши подразделения, и, конечно, пытается принять и стабилизировать ситуацию», – заявил Пушилин в эфире «Вестей».

По его словам, в освобожденном Доброполье предстоит непростая зачистка от оставшихся солдат ВСУ. Военнослужащим также необходимо проверить укрытия и подвалы на наличие мирных жителей, которым требуется эвакуация и медицинская помощь.

Кроме того, российские силы продолжают активное продвижение в Дружковке. Бои идут по нескольким направлениям в пригороде Алексеево-Дружковка, где военным приходится преодолевать упорное сопротивление и справляться с большим количеством вражеских беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР.

В субботу Пушилин отметил, что освобождение Доброполья лишило украинские войска возможности поставлять боеприпасы в Краматорск.

Глава региона сообщил о подготовке противником массовых контратак в городе.