Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
ВСУ перебросили подразделения в Краматорск и Славянск после потери Доброполья
Пушилин заявил об отступлении украинских войск из Доброполья в Славянск
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска перемещают часть своих подразделений в Краматорск и Славянск после потери Доброполья из-за быстрого наступления российских сил.
Украинское командование перебрасывает силы для стабилизации фронта на фоне активного продвижения российских войск. «Сейчас мы видим, что противник уже перемещает часть подразделений в Краматорск, Славянск, делает это по понятным причинам, потому что видит, сколь быстро в нынешних условиях продвигаются наши подразделения, и, конечно, пытается принять и стабилизировать ситуацию», – заявил Пушилин в эфире «Вестей».
По его словам, в освобожденном Доброполье предстоит непростая зачистка от оставшихся солдат ВСУ. Военнослужащим также необходимо проверить укрытия и подвалы на наличие мирных жителей, которым требуется эвакуация и медицинская помощь.
Кроме того, российские силы продолжают активное продвижение в Дружковке. Бои идут по нескольким направлениям в пригороде Алексеево-Дружковка, где военным приходится преодолевать упорное сопротивление и справляться с большим количеством вражеских беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР.
В субботу Пушилин отметил, что освобождение Доброполья лишило украинские войска возможности поставлять боеприпасы в Краматорск.
Глава региона сообщил о подготовке противником массовых контратак в городе.