Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Пушилин заявил о подготовке ВСУ массовых контратак в Доброполье
Пушилин предупредил о попытках ВСУ контратаковать в Доброполье
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска направят большие силы для попыток контратак в районе недавно освобожденного Доброполья.
По словам Пушилина, украинское командование попытается организовать массовые штурмы, чтобы вернуть контроль над утраченными позициями, передает ТАСС.
«Они сейчас будут гнать в больших количествах своих подопечных для того, чтобы ситуацию перевернуть. И это касается особенно таких знаковых населенных пунктов, как Доброполье», – заявил Пушилин.
Глава ДНР добавил, что потеря Доброполья и Алексеево-Дружковки оказалась весьма болезненной для Киева в медийном плане, из-за чего противник стремится любой ценой продемонстрировать активность на фронте.
Накануне начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении этих населенных пунктов силами группировки войск «Центр».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу эксперты назвали взятие Доброполья шагом к полному освобождению Донбасса.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что основные усилия объединенной группировки войск сосредоточены на освобождении Донбасса.
В пятницу президент Владимир Путин заявил, что взятие Алексеево-Дружковки создаст условия для освобождения всего Донбасса.