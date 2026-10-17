Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинская армия доставляла через Доброполье большую часть боеприпасов для подразделений в Краматорске и Славянске. Сейчас освобождение этого населенного пункта армией России лишило ВСУ этой возможности, рассказал в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

«Долгий период времени данный населенный пункт был таким перевалочным хабом, потому что через него шла основная масса боеприпасов, и ротация проводилась для Краматорско-Славянской агломерации», – заявил Пушилин.

Он уточнил, что этим же маршрутом противник пользовался для снабжения уже освобожденной Константиновки. Кроме того, в Доброполье продолжается процесс осмотра убежищ и подвалов для поиска мирных жителей, количество которых пока невозможно определить. Пушилин уточнил. что этот процесс быстрым не будет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Доброполья бойцами группировки войск «Центр». Бойцы группировки «Центр» применили дроны ПВХ-1 при освобождении населенного пункта.

Ранее в субботу Пушилин заявил о подготовке украинскими войсками массовых контратак в Доброполье.