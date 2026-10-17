Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Бойцы группировки «Центр» применили дроны ПВХ-1 при освобождении Доброполья
Российские штурмовики взяли Доброполье при поддержке ударных дронов ПВХ-1
В ходе освобождения населенного пункта Доброполье в ДНР военнослужащие группировки войск «Центр» активно задействовали беспилотники ПВХ-1, заявил начальник службы беспилотных систем 110-й мотострелковой бригады Алексей Сапрыкин.
В ходе боев за населенный пункт российские подразделения активно использовали различные беспилотные летательные аппараты, передает ТАСС со ссылкой на распространенное Министерством обороны видео.
«Применяли дроны абсолютно всех типов и модификаций. Основные ударные дроны и FPV-дроны у нас были ПВХ-1. Расчетов у нас было много, потому что работали постоянно 24/7, никогда не отдыхали», – рассказал Сапрыкин.
Офицер добавил, что в процессе наступления расчеты беспилотных систем продвигались непосредственно вместе со штурмовыми группами. По его словам, стартовые площадки для дронов зачастую разворачивались всего в одном-полутора километрах от передовых позиций украинских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении Доброполья. В четверг Народный фронт эвакуировал из опасных районов ДНР почти 46 тыс. человек. В среду российские военные освободили 142 здания в Доброполье.