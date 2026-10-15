Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Народный фронт эвакуировал из опасных районов ДНР почти 46 тыс. человек
Народный фронт помог вывезти из опасных районов ДНР около 46 тыс. человек
С 2022 года команда Народного фронта содействовала эвакуации около 46 тыс. жителей из освобожденных и обстреливаемых районов ДНР.
Руководитель регионального исполнительного комитета движения Сергей Самохин рассказал, что велась активная работа по вывозу людей. «Всего мы вывезли из опасных районов почти 46 тыс. человек. В освобожденных районах сейчас помогаем и стройматериалами, и оборудованием», – заявил Самохин, передает ТАСС.
Кроме того, с 2022 года жителям районов, освобожденных от украинских войск, было доставлено более 700 тыс. продуктовых и гигиенических наборов, так как людям на этих территориях нередко не хватало еды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Народный фронт передал бойцам в ДНР новую технику. Организация передала штурмовикам ДНР модернизированные машины «Чеченавто».