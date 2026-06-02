Глава ОАК назвал преимущества Су-75 Checkmate

Глава ОАК Бадеха: Су-75 создается для Минобороны и экспорта
Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate разрабатывается как для российских военных, так и для зарубежных клиентов с акцентом на снижение стоимости эксплуатации, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха.
Бадеха сообщил, что истребитель создается как для Минобороны России, так и для зарубежных заказчиков, передает ТАСС.
«Потенциал машины существенный. Сроки поставок будут зависеть от того, как мы проведем работу с заказчиками, от интереса и задач. Минобороны ставит задачу по снижению стоимости конечного изделия», – отметил Бадеха.
Руководитель ОАК подчеркнул, что ключевым преимуществом однодвигательного Су-75 станет более низкая стоимость самого самолета и его эксплуатации. Он добавил, что сегодня для Минобороны это имеет большое значение и корпорация готова действовать в рамках обозначенных ведомством требований по цене.
Ранее российские специалисты приступили к созданию первого прототипа истребителя пятого поколения Checkmate.
Летные испытания нового легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate займут несколько лет.