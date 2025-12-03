  • Новость часаЕС согласовал поэтапный отказ от российского газа к осени 2027 года
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Американцы предпочли Россию саммиту НАТО с особым умыслом
    Путин назвал способ пресечь пиратство Украины на Черном море
    Рубио озвучил ключевой предмет разногласий по Украине
    Голикова назвала две самые востребованные профессии ближайших лет
    Ушаков: Уиткофф передал Путину четыре документа по Украине
    Названы украинские военные, причастные к атакам на танкеры в Черном море
    Еврокомиссия подготовила обоснование для конфискации российских активов
    Израиль продал Германии систему ПРО Arrow
    Задержание Могерини в Бельгии шокировало дипслужбу ЕС
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    6 комментариев
    3 декабря 2025, 10:45 • Новости дня

    Хегсет объявил о запуске миллиардной программы по дронам-камикадзе

    Хегсет объявил о запуске программы по закупке дронов-камикадзе на 1 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военное министерство США запускает программу на 1 млрд долларов по закупке сотен тысяч дронов-камикадзе в четыре этапа до начала 2028 года, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

    Министерство обороны США запускает масштабную программу закупки дронов-камикадзе на сумму 1 млрд долларов, передает ТАСС.

    Глава ведомства Пит Хегсет объявил о старте инициативы «Доминирование дронов», рассчитанной на четыре этапа с окончанием не позднее начала 2028 года. Главная цель – радикально нарастить потенциал войск с помощью десятков и сотен тысяч беспилотников.

    Министр уточнил, что программа основана на новой концепции закупок, подразумевающей устойчивый спрос со стороны военного ведомства и активное привлечение частного капитала. В приоритетах – максимально снизить затраты и увеличить производство внутри американского ВПК, используя гибкие коммерческие контракты.

    Хегсет пообещал, что к 2026 году в войска поступят десятки тысяч небольших дронов, а к 2027 году – сотни тысяч. Он также отметил, что федеральное правительство инвестирует именно в недорогие беспилотники, которые доказали свою эффективность на поле боя. Министр подчеркнул: «Мы не можем позволить себе сбивать дешевые беспилотники ракетами за два млн долларов, и мы сами должны быть в состоянии развернуть большое количество боеспособных ударных беспилотников».

    Всего в течение двух лет Пентагон намерен закупить около 340 тыс. беспилотников разного типа: по плану, 30 тыс. дронов должны быть готовы к июлю 2026 года, более 200 тыс. – к январю 2028 года. Каждая партия будет увеличиваться по количеству, а прогнозируемая стоимость одного беспилотника снизится с пяти тыс. долларов до 2,3 тыс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон объявил о планах обогнать Китай по производству дронов.

    Армия США приняла решение закупить миллион дронов.

    Военные США ранее продемонстрировали систему ядерного сдерживания на фоне сообщений о разработке «Буревестника» в России.

    2 декабря 2025, 01:11 • Новости дня
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск высказался об украинском конфликте и массовой гибели украинских солдат.

    «Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве», – сказал Путин в ходе доклада военных командиров в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

    Он добавил, что киевскому режиму нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули.

    «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.

    Слова Путина подтвердил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, указав на то, что под пули отправляют мобилизованных, а националистические батальоны не участвуют и отказываются от этой задачи.

    «По ним видно: людей недавно призвали, люди не обучены, они идут просто на убой в направлении Красноармейска и гибнут десятками и сотнями», – сказал он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Комментарии (33)
    2 декабря 2025, 04:48 • Новости дня
    Эксперт назвал значение освобождения Красноармейска
    Эксперт назвал значение освобождения Красноармейска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Весь оборонительный потенциал ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) со взятием Красноармейска был ликвидирован, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По его оценкам, дальнейшее продвижение вооруженных сил России приведет к освобождению Славянска, Краматорска и оставшейся территории ДНР.

    Эксперт подчеркнул, что Красноармейск являлся наиболее значимым укрепленным пунктом в оборонительной линии киевского режима, и его взятие стало переломным моментом.

    «Взятие этого города ликвидирует весь потенциал ВСУ для удержания тех территорий, которые все еще находятся под контролем киевского режима. Таким образом, запущен необратимый процесс дальнейшего активного продвижения наших вооруженных сил, которое приведет к полному освобождению славянско-краматорской агломерации и поставит жирную точку в окончательном освобождении территории ДНР», – заявил Степанов ТАСС.

    Он обратил внимание на экономическую значимость Красноармейска, где велась добыча коксующегося угля, используемого для энергетических нужд, в том числе теплоэлектростанциями Киева. По словам Степанова, этот аспект усилит последствия утраты города для киевских властей.

    Имиджевая составляющая, как отметил военный эксперт, также важна – бои за Красноармейск приобрели значительный резонанс в украинских и международных СМИ, а утрата города рассматривается как стратегическое поражение Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Минобороны сообщило, что за последние семь дней российские силы освободили  Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 17:50 • Видео
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 06:44 • Новости дня
    На Тихоокеанском флоте создана гвардейская дивизия морской пехоты
    На Тихоокеанском флоте создана гвардейская дивизия морской пехоты
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота переформировали в 55-ю гвардейскую дивизию морской пехоты. Торжественная церемония вручения Георгиевской ленты и госнаград с передачей Боевого знамени состоялась во Владивостоке, передает источник с места событий.

    Торжественная церемония передачи Боевого знамени переформированной 55-й гвардейской дивизии морской пехоты прошла на территории соединения во Владивостоке, передает ТАСС. Адмирал Виктор Лиина, командующий Тихоокеанским флотом, подчеркнул преемственность соединения и отметил: «Этого события ждали с нетерпением все тихоокеанцы, имеющие честь жить на Дальнем Востоке. Созданная 1 декабря 1968 года 55-я дивизия морской пехоты стала преемницей морских пехотинцев, которые проявили мужество и героизм».

    На церемонии бойцам вручили ордена Жукова и Суворова, а на знамя была закреплена Георгиевская лента. Соединение осуществляет боевое дежурство в Тихом и Индийском океанах, успешно действовало на учениях и в реальных операциях. В 1995 году около 2,5 тыс. военнослужащих подразделения участвовали в восстановлении конституционного порядка в Чечне, многие были награждены, пятерым бойцам присвоено звание Героя России.

    В 2009 году 55-я дивизия была расформирована, а на базе 165-го полка сформировали 155-ю бригаду морской пехоты ТОФ. В 2010 году ее бойцы освободили танкер «Московский университет» от сомалийских пиратов. С начала спецоперации на Украине соединение участвует в боевых действиях и было удостоено ряда государственных наград. В июле 2025 года дивизии присвоили имя дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 155-я бригада морской пехоты была особо отмечена Верховным главнокомандующим за проявленный героизм. Морпехи данной бригады захватили укрепления ВСУ под Красноармейском с использованием боевых машин пехоты БМП-3. Президент России Владимир Путин посетил музей 155-й бригады ТОФ сразу после его открытия.

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Эстония удвоила доход от экспорта вооружений
    Эстония удвоила доход от экспорта вооружений
    @ threod.com

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Эстонии наращивают инвестиции в оборонную отрасль, стремясь развить собственное производство оружия и привлечь международные компании, пишет Bloomberg. Эти шаги уже позволили Таллину добиться значительного роста доходов от экспорта вооружений за последние три года.

    Эстония стремится создать собственную оборонную промышленность, чтобы снизить зависимость от зарубежных вооружений, сообщает Bloomberg.

    На фоне нарастающей напряженности с Россией и увеличения военных расходов до 2,4 млрд евро в 2026 году, страна активно поддерживает привлечение иностранных и местных инвесторов в развитие сектора. Например, недавно в уезде Тырва прошла демонстрация украинского военного дрона, чтобы заинтересовать предприятия разместить производство в регионе.

    Министерство обороны Эстонии в начале года создало специализированный фонд объемом 100 млн евро для поддержки стартапов в оружейной сфере, рассчитывая, что новые компании привлекут международные инвестиции. Уже сейчас в стране действует около 200 оборонных предприятий, из которых наиболее известны изготовители дронов Threod и беспилотных машин Milrem. К 2024 году доход эстонских оборонных компаний возрос до 500 млн евро с 245 млн евро в 2022 году.

    Однако эксперты отмечают, что европейские и американские корпорации по-прежнему доминируют на рынке, а небольшой внутренний спрос в Эстонии вынуждает компании ориентироваться на экспорт. Власти также пытаются избежать ошибок прошлых лет, когда крупные закупки привели к получению устаревших образцов вооружения. Недавно правительство Эстонии отказалось от невыгодного предложения немецкой Rheinmetall по строительству завода боеприпасов.

    Для развития отрасли выделены два новых индустриальных парка, где планируется разместить производство боеприпасов и комплектующих. На инфраструктуру заложено около 50 млн евро, а общий объем инвестиций может составить до 300 млн евро. В то же время быстрые реформы иногда встречают сопротивление местных жителей и проблемами с бюрократией, что может замедлить запуск новых производств.

    Аналитики и представители парламента подчеркивают, что создание собственной оборонной отрасли – это вопрос национальной безопасности. Однако зарубежные производители, в том числе украинский Skyassist, отмечают, что бюрократические процедуры Евросоюза порой не соответствуют потребностям реального времени современных вооруженных конфликтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии запустили новую радиолокационную станцию у границы России.

    Парламент Эстонии ранее отклонил законопроект о полном закрытии границы с Россией.

    При этом отмечалось, что Эстония продолжает проводить политику давления на Северо-Запад России.

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 00:03 • Новости дня
    Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман
    Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения Западной группировки войск вошли в населенный пункт Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту страны Владимиру Путину.

    «Штурмовые подразделения группировки «Запад» вошли в Красный Лиман и ведут бои сейчас в юго-восточной и восточной частях города. Продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой – это на краснолиманском направлении», – заявил он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки  продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике. Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска.

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 12:28 • Новости дня
    Израиль сообщил о завершении разработки лазерной ПВО «Железный луч»
    Израиль сообщил о завершении разработки лазерной ПВО «Железный луч»
    @ RAFAEL

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль завершил разработку передовой системы ПВО «Железный луч», основанной на использовании лазерных технологий, первая ее поставка израильской армии запланирована на декабрь 2025 года, сообщил начальник Управления оборонных исследований и разработок Минобороны еврейского государства Даниэль Голд.

    По его словам, Израиль успешно завершил разработку системы противовоздушной обороны «Железный луч», использующей лазерные технологии, и планирует поставить первую партию вооружения армии страны в декабре 2025 года, передает ТАС.

    Голд заявил: «Ожидается, что лазерная система «Железный луч» коренным образом изменит правила ведения боевых действий на поле боя».

    По словам Голда, Израиль уже работает над технологиями следующего поколения, которые включают оборонительные и наступательные системы для новых сфер конфликтов, в том числе космоса. Он подчеркнул, что эти разработки будут внедрены в эксплуатацию в стратегически подходящее время в соответствии со стратегией Минобороны.

    Основная задача новой системы – перехват ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов с помощью лазерного луча. Кроме того, «Железный луч», или «Щит света», способен уничтожать и беспилотники малого размера, что повышает защиту от современных угроз.

    Первоначальные планы по созданию «лазерной стены» были представлены бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом еще в 2022 году. Тогда Израиль заявил, что система станет более дешевой альтернативой дорогим ракетам-перехватчикам и позволит заменить часть традиционных средств ПВО. Уже в апреле 2022 года прошли успешные испытания – «Железный луч» смог перехватить минометные и противотанковые снаряды, а также ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля анонсировала получение лазерной системы ПВО «Железный луч».

    Израиль впервые применил систему «Железный луч» против иранских ракет.

    Ранее Израиль представил лазерную боевую систему «Железный луч» еще в 2015 году.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 23:33 • Новости дня
    Белоусов сообщил, что даст ВС России освобождение Волчанска

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений, участвующих в освобождении населенного пункта Волчанск Харьковской области, и рассказал, к чему ведет освобождение этого поселения.

    «Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Волчанск Харьковской области, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом», – сказано в представленной в Telegram-канале Минобороны поздравительной телеграмме Белоусова.

    Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге и проявленные в бою героизм и мужество.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки  продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике.

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    С начала 2025 года ВС России в зоне спецоперации освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 11:05 • Новости дня
    США резко увеличили производство ракет

    The Washington Times: Компании США резко увеличили производство ракет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский ВПК был вынужден резко нарастить производство боеприпасов из-за истощения запасов на складах Пентагона и возросшего мирового спроса на снаряды, пишет The Washington Times.

    Американский военно-промышленный комплекс вынужден резко увеличить выпуск боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Times.

    В публикации отмечается, что это связано с сокращением арсеналов Пентагона из-за поставок вооружений на Украину и в Израиль, а также с ростом мирового спроса на ракеты.

    Ключевые производители, такие как L3 Harris, Lockheed Martin и General Dynamics, под давлением Конгресса и Пентагона инвестировали уже 700 млн долларов в разработки и наращивание мощностей по выпуску твердотопливных ракетных двигателей. По информации анонимных источников, ранее уровень производства был признан катастрофически низким.

    Предполагается, что к 2026 году производство крупных ракетных двигателей вырастет в шесть раз по сравнению с текущим, а менее крупных – в три раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США продемонстрировали собственный ядерный ответ на российский ракетный комплекс «Буревестник».

    Вашингтон стремится спровоцировать новую гонку вооружений на фоне технологического отставания от России.

    Американцы представили новую мобильную пусковую установку для крылатых ракет Tomahawk.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 03:07 • Новости дня
    Путин поставил задачу группировке войск «Север» после доклада командующего

    Путин поставил задачу группировке войск «Север»

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин заслушал доклады командующих и поставил новые задачи, одна из которых адресована группировке войск «Север».

    «Перед ней [группировкой «Север»] поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», – сказал Путин в ходе трансляции, которая представлена пресс-службой Кремля.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Глава Генштаба Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман. Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 14:38 • Новости дня
    В Швейцарии смягчили закон об экспорте оружия в зоны конфликтов

    Швейцарский парламент смягчил закон об экспорте оружия в зоны конфликтов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальный совет Швейцарии поддержал изменения, позволяющие западным странам приобретать швейцарское оружие даже во время участия в военных конфликтах.

    Парламентская большая палата Швейцарии 120 голосами против 63 при 12 воздержавшихся одобрила смягчение закона, запрещающего экспорт и реэкспорт швейцарских вооружений в зоны военных конфликтов, передает ТАСС.

    Согласно новым правилам, группа из 25 западных государств теперь сможет получать вооружения и военное оборудование из Швейцарии с гораздо меньшими ограничениями, даже если эти страны вовлечены в военные действия.

    Исключением остаются страны, которые, по мнению Швейцарии, серьезно и систематически нарушают права человека – им экспорт будет запрещен. При этом местное правительство сохраняет право вето на любые поставки, если посчитает, что экспорт армейских товаров может привести к угрозе нейтралитета Швейцарии.

    Законопроект теперь должен быть рассмотрен малой палатой парламента – Советом кантонов, после чего, вероятно, будет вынесен на референдум для окончательного утверждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти США сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    В свою очередь, Швейцария может продать 17 комплексов Patriot для передачи Киеву, писал The New York Times.

    При этом, еще в мае швейцарские власти напоминали о строгом эмбарго на экспорт вооружений и возможности лишения свободы за нарушение этого запрета. Однако сейчас политика некогда нейтральной страны изменилась. 

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    «Калашников» представил новую модель мотоцикла «Иж-Эндуро» с прицепом

    «Калашников» показал бесшумный мотоцикл «Иж-Эндуро» с прицепом

    «Калашников» представил новую модель мотоцикла «Иж-Эндуро» с прицепом
    @ kalashnikovnews

    Tекст: Мария Иванова

    Российский концерн «Калашников» представил новую модель электрического мотоцикла «Иж-Эндуро» с прицепом, приспособленного для эксплуатации в сложных климатических условиях и перевозки грузов до 200 кг.

    «Калашников» представил новую модель бесшумного мотоцикла «Иж-Эндуро» с прицепом, сообщает Telegram-канал концерна.

    Новинку разработали специалисты центра прототипирования предприятия, учитывая требования потенциальных заказчиков. Первая партия мотоциклов уже готовится к отправке на тестовые испытания для дальнейшего совершенствования конструкции.

    Мотоцикл предназначен для выполнения как военных, так и гражданских задач – например, для подразделений МЧС, патрулирования, работы на аэродромах, в природоохранных организациях или на базах отдыха. «Иж-Эндуро» развивает скорость до 100 км/ч, оснащен электродвигателем типа IPMSM, литий-ионной аккумуляторной батареей и удобной четырехступенчатой трансмиссией.

    Прицеп имеет грузоподъемность до 200 кг и может быть модифицирован для нужд различных служб и организаций. Его габариты составляют 1815 на 955 на 405 мм. Особое внимание разработчики уделили приспособленности техники к сложным климатическим условиям и удобству фиксации и загрузки прицепа.

    Запас хода электромотоцикла составляет до 100 км, а общий вес конструкции – 100 кг. Благодаря бесшумной работе и маневренности новая модель способна выполнять задачи там, где критически важны скорость, мобильность и минимальный уровень шума.

    Напомним, накануне концерн «Калашников» выполнил крупную поставку беспилотников СКАТ 350М заказчику.

    Компания выполнила контракт на поставку автоматов АК-12.

    Предприятие также завершило отгрузку новейших снайперских винтовок Чукавина по годовому контракту и планирует увеличить выпуск этого оружия в 2026 году.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 15:53 • Новости дня
    Концерн KNDS получил 350 заказов на новые танки Leopard-2

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германо-французский оборонный концерн KNDS, занимающийся производством бронетехники, получил 350 заказов от пяти стран на новое модернизированное поколение танка Leopard-2, пишет немецкое информагентство DPA со ссылкой на представителей компании.

    Германо-французский оборонный концерн KNDS получил 350 заказов от пяти стран на новое поколение танка Leopard-2, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое агентство DPA. Помимо Германии, интерес к модернизированной версии проявили Нидерланды, Норвегия, Литва и Чехия.

    Бундесвер заказал 123 танка Leopard-2A8, однако министр обороны Борис Писториус уже заявил о планах приобрести дополнительно еще 75 единиц. В KNDS отметили, что ведут переговоры и с другими потенциальными покупателями модернизированных танков.

    Танк Leopard-2A8 оснащен системой активной защиты израильской компании Rafael, способной уничтожать подлетающие боеприпасы и дроны до момента удара. Это оборудование должно повысить выживаемость и эффективность машины в современных боевых условиях.

    Стоимость контрактов и сроки поставок концерн не раскрывает, однако правительство Германии оценивает траты только на 123 единицы Leopard-2A8 более чем в 3,4 млрд евро. В настоящий момент в вооруженных силах 23 стран эксплуатируются около 3,3 тыс. танков Leopard-2 разных модификаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия приняла решение продать Бразилии танки, которые ранее предназначались для передачи на Украину. Нидерландские компании получили прибыль благодаря участию в закупках танков Leopard. Европейские оборонные компании увеличили расходы на лоббирование собственных интересов.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 10:54 • Новости дня
    Bloomberg: США захватили редкоземельные элементы, нужные Европе для вооружений

    Bloomberg: Компании США опередили Европу в гонке за редкоземельными металлами

    Tекст: Мария Иванова

    Запасы редкоземельных металлов на европейском рынке быстро истощаются из-за скупки американскими компаниями, что угрожает производству компонентов для вооружения уже в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg.

    Американские компании активно скупают редкоземельные металлы, которые необходимы европейскому ВПК для расширения производства вооружений, сообщает Bloomberg.

    Поскольку Китай сохраняет жесткий контроль над экспортом редкоземельных и запрещает их продажу компаниям-оружейникам, запасы вне Китая стали особенно ценными: по оценкам участников рынка, на Украин, в частности, исчерпание запасов может произойти уже через несколько месяцев.

    Американские фирмы действуют на рынке агрессивнее и быстрее европейских. Как пояснил финансовый директор берлинской Noble Elements Тим Боргшульт, сделка по продаже одной тонны тербия американским компаниям занимает три-четыре дня, тогда как европейцам – три-четыре недели. В результате значительные объемы материалов из Европы фактически уходят в Соединенные Штаты, а цены для местных производителей растут.

    Редкоземельныеметаллы  используются в компонентах вооружений – от датчиков до моторов для военных дронов и истребителей. Запасы в Европе сокращаются, и производители опасаются остановок в ближайшие месяцы.

    По мнению старшего менеджера Tradium Ян Гизе, американский ВПК активно выстраивает вертикальные цепочки поставок и закупает сырьё авансом, обеспечивая компоненты и hedge от китайских ограничений.

    В Европе ситуация сложнее: оборонные компании закупают редкоземельные напрямую, не согласовывая действия с поставщиками, а государственная поддержка минимальна. По словам Боргшульта, европейцы часто не осведомлены о точном объеме и качестве нужных материалов, что приводит к срочным и неэффективным закупкам.

    Тем временем, ЕС пытается снизить зависимость от Китая. В 2024 году был принят закон Critical Raw Materials Act, на этой неделе ожидается анонс инициативы RESourceEU. Германия уже выделила 1 млрд евро на сырьевой фонд, а крупнейший производитель оружия Rheinmetall проводит еженедельные стресс-тесты запасов. Однако даже руководство германской ассоциации оборонных отраслей признает: основной барьер для самостоятельности – не добыча, а недостаток мощностей по переработке, традиционно перенесенной в Китай.

    Некоторые страны ЕС ищут решения за пределами блока: так, Германия обсуждает с Канадой совместные фабрики и инвестиции в месторождения, ведь там находится порядка 15,2 млн тонн редкоземельных запасов. Эксперты призывают к срочному и координированному европейскому ответу, чтобы не оказаться в зависимом положении, напоминая о необходимости действовать «любой ценой», как это было во время еврокризиса.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Китай ужесточил ограничения на экспорт редкоземельных металлов, чтобы оказать давление на США.

    Пекин использует контроль за экспортом как рычаг против американской оборонной промышленности.

    Между тем торговый конфликт между США и Китаем уже вызвал перебои с поставками сырья для производства военной техники.

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 01:25 • Новости дня
    ВСУ лишились более 23 тыс. солдат при освобождении Волчанска ВС России

    При освобождении Волчанска ВС России ВСУ потеряли более 23 тыс. солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе боев за освобождение Волчанска Харьковской области украинские силы потеряли значительную часть своих формирований, понеся тяжелые потери в личном составе, сообщили в российских силовых структурах.

    «Противник понес значительные потери – более 23 тыс. человек, из них не менее 8 тыс. убитыми. Всего за 18 месяцев боев ВСУ потеряли 46% личного состава своей группировки», – рассказал источник ТАСС.

    Он добавил, что суточные потери ВСУ составляли более 40 человек в среднем убитыми и ранеными.

    Силы ВСУ, которые действовали в Волчанске, состояли из 33 батальонов. Группировка была усилена более 90 танками и свыше 320 бронемашинами, имела 37 реактивных систем залпового огня и не менее 50 тыс. военнослужащих, включая бойцов объединенной штурмовой бригады «Лють».

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман. Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа».

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 23:43 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» развернули триколор над Красноармейском ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки «Центр» после освобождения города развернули российский флаг на главной площади Красноармейска Донецкой народной республики (ДНР).

    «Российский триколор развернули на площади Шибанкова напротив Красноармейского индустриального института Донецкого национального технического университета», – сообщил Telegram-канал Минобороны.

    На этой же площади находятся здания администраций города и района, городской дом культуры.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки  продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике.

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье. С начала 2025 года ВС России в зоне спецоперации освободили 275 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Встречу Уиткоффа и Кушнера с Зеленским в Брюсселе отменили
    Толстой разъяснил Европе красную линию России на переговорах по Украине
    Президент Колумбии призвал Трампа «не будить Ягуара»
    Грузовикам из ЕС запретили движение по Белоруссии без навигационных пломб
    Президент Финляндии Стубб посетовал на гибель либерального миропорядка
    В Новосибирске уволили ударившего ногой пенсионерку курьера
    Актриса Ксения Качалина умерла на 55-м году жизни

    Китайский туризм принесет России деньги и хлопоты

    Россия открывает свои границы для китайских туристов, пока в качестве ответного жеста и на временной основе, в экспериментальном порядке. Насколько значим китайский туризм в мировом масштабе, на какую часть этого рынка может претендовать Россия и какие регионы прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Американцы предпочли Россию саммиту НАТО с особым умыслом

    В среду в Брюсселе пройдет саммит НАТО на уровне глав МИД, однако госсекретарь США Марко Рубио на нем не появится. Поскольку именно США – ведущая держава альянса, этот демарш сам по себе стал более важным событием, чем любые вероятные итоги европейского междусобойчика. Тем более он перекликается с переговорами по Украине, которые прошли в Москве. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин указал истинного врага рабоче-крестьянской армии Украины

    Успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России, считают эксперты, комментируя взятие крупных населенных пунктов. На этой неделе под контроль ВС РФ перешли такие важные города, как Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Одновременно развивается операция по взятию Гуляйполя в Запорожской области. Как это скажется на настроениях в украинской армии? Подробности

    Перейти в раздел

    Французские военные предчувствуют свою гибель на Украине

    У французских военных больше нет сомнений, что их готовят к боевым действиям на Украине. «Честно говоря, потери могут быть огромными», – признают офицеры. Как именно проходит соответствующая подготовка – и при чем тут планы о де-факто введении цензуры над французскими интернет-изданиями? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации