Хегсет объявил о запуске миллиардной программы по дронам-камикадзе

Хегсет объявил о запуске программы по закупке дронов-камикадзе на 1 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны США запускает масштабную программу закупки дронов-камикадзе на сумму 1 млрд долларов, передает ТАСС.

Глава ведомства Пит Хегсет объявил о старте инициативы «Доминирование дронов», рассчитанной на четыре этапа с окончанием не позднее начала 2028 года. Главная цель – радикально нарастить потенциал войск с помощью десятков и сотен тысяч беспилотников.

Министр уточнил, что программа основана на новой концепции закупок, подразумевающей устойчивый спрос со стороны военного ведомства и активное привлечение частного капитала. В приоритетах – максимально снизить затраты и увеличить производство внутри американского ВПК, используя гибкие коммерческие контракты.

Хегсет пообещал, что к 2026 году в войска поступят десятки тысяч небольших дронов, а к 2027 году – сотни тысяч. Он также отметил, что федеральное правительство инвестирует именно в недорогие беспилотники, которые доказали свою эффективность на поле боя. Министр подчеркнул: «Мы не можем позволить себе сбивать дешевые беспилотники ракетами за два млн долларов, и мы сами должны быть в состоянии развернуть большое количество боеспособных ударных беспилотников».

Всего в течение двух лет Пентагон намерен закупить около 340 тыс. беспилотников разного типа: по плану, 30 тыс. дронов должны быть готовы к июлю 2026 года, более 200 тыс. – к январю 2028 года. Каждая партия будет увеличиваться по количеству, а прогнозируемая стоимость одного беспилотника снизится с пяти тыс. долларов до 2,3 тыс.

