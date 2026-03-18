Британский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет над нейтральными водами Черного моря, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.
Источник ТАСС сообщил, что самолет был замечен на высоте около 10 км. Британский самолет вылетел с военной базы в Уоддингтоне. По пути он пересек воздушное пространство нескольких стран Евросоюза, а в зону Черного моря вошел через контрольную точку INKOM со стороны диспетчерского района под управлением Софии. Источник подчеркнул, что маршрут военного самолета не пересекается с гражданскими воздушными коридорами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе два военных самолета из Британии и США находились более часа в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Крыма и Краснодарского края. В конце февраля американский самолет-разведчик патрулировал воздушное пространство над Черным морем.