Электросамокаты на тротуарах неизбежно запретят

В последние годы явным признаком наступления весны, помимо черемши, аллергии и грачей, стали прокатные электросамокаты. Уже около месяца в Москве и других городах, пока не запретивших кикшеринг, на тротуарах стало гораздо тревожнее, чем было зимой. И в новостных каналах регулярно появляются душераздирающие видео того, как подростки на этих самых прокатных электросамокатах сбивают пенсионеров и детские коляски с младенцами внутри. Всего с начала года в авариях с участием электросамокатов пострадали более 150 человек, погибли трое.

Впрочем, нельзя сказать, что и зимой на тротуарах было абсолютно спокойно, и я сейчас не о гололеде снизу, сосульках сверху и моральном законе внутри. В отличие от электросамокатов, электромопеды и прилагающиеся к ним курьеры составляют конкуренцию пешеходам круглогодично. У курьеров есть плюс – их меньше, и они относительно более опытные водители, чем среднестатистические пользователи кикшеринга. Но есть и серьезный минус – курьерский электромопед, который в официальных документах почему-то называют электровелосипедом, гораздо тяжелее, быстрее и, соответственно, опаснее самоката.

Неудивительно, что президент России поручил чиновникам проработать эффективный механизм ограничения движения электрифицированных курьеров по тротуарам. Мало сомнений в том, что ограничат, но, похоже, протянут до указанной в документе крайней даты – июля. Притом что даже безусловные сторонники индивидуального электротранспорта, такие как глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов, признают, что «на тротуарах курьеры на тяжелых электровелосипедах ездить не должны». Признают, но запрещать не торопятся.

Прогресс почти всегда обгонял регулирование – в этом ничего нового нет. Сперва полетели самолеты и поехали автомобили, а уж потом для них были написаны правила. Написаны, как правило, кровью, после страшных аварий и жертв.

По большому счету, вводить ограничения на движение электросамокатов, электромопедов и прочих электровеников надо было 5 лет назад, после гибели русского ученого Ивана Пигарева. В свои 80 лет он был бодр и телесно, и умственно, продолжал научную работу, ездил на работу на велосипеде – и погиб в столкновении с мошенником из Белоруссии на электросамокате.

Логика сторонников электротранспорта, как облеченных властью, так и простых пользователей, в целом ясна: в автокатастрофах ежегодно гибнет около 1,3 миллиона человек, но ни в одной стране мира, за исключением отдельных небольших территорий, автомобили пока не запретили. Люди регулярно тонут, погибают от ударов током и падают с высоты, но никто не запрещает пляжи, электроприборы и небоскребы (насчет нужности последних в самой большой стране мира я бы тоже подискутировал).

Принципиальное отличие в том, что автокатастрофы и большинство других трагедий обычно происходят из-за нарушения людьми тех или иных правил. Чтобы попасть под автомобиль, человеку нужно переходить дорогу в неположенном месте, чтобы разбиться внутри машины – нужно, чтобы водитель превысил скорость, чтобы утонуть – надо купаться в неположенном месте или переоценить свои силы и так далее. И если действующие правила не обеспечивают достаточный уровень безопасности – их меняют: так во многих странах мира, включая Россию, ввели запрет на перевозку детей в автомобилях без специальных автокресел.

Когда на тротуаре находятся те же дети, которые двигаются крайне хаотично и непредсказуемо, пенсионеры, которые плохо видят и могут внезапно остановиться, погруженные в свои смартфоны зумеры, с одной стороны, и тяжелые электромопеды и электросамокаты – с другой, столкновение из вероятного становится практически неизбежным, и это лишь вопрос времени и везения отдельно взятого пешехода.

Поэтому я уверен, что запрет электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

И, конечно, лучше бы не подвергать людей дополнительному риску и запретить это все прямо с завтрашнего дня, но, как и в случае с теми же вейпами, слишком большой финансовый интерес бизнеса вынуждает чиновников рубить хвост кошке по частям.

Но в том, что рано или поздно он будет отрублен – сомнений нет.



