При столкновении грузовиков на МКАД пострадал человек
В районе пересечения МКАД и улицы Павла Фитина произошло столкновение двух грузовых автомобилей, сообщили СМИ.
Как пишет АГН «Москва», по словам источника, авария случилась на внешней стороне 38-го километра кольцевой дороги.
«В результате аварии один человек оказался зажатым, сейчас идет его деблокация», – рассказал источник.
Из-за происшествия движение в районе аварии перекрыто по двум полосам.
Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщил, что количество пострадавших в аварии на 41-м километре МКАД увеличилось до семи человек, четверо из которых были госпитализированы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной этой аварии стала неисправность тормозной системы грузовика. Изначально столичная Госавтоинспекция сообщила о четырех пострадавших.