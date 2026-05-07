  • Новость часаПарламент Молдавии одобрил самозапрет русского языка
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым
    Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева
    Захарова: Мерц опозорил Германию
    Политолог: Польша и Литва вступили в соревнование за американские штыки
    Ушаков подтвердил выступление Путина на параде в День Победы
    Кремль принял дополнительные меры безопасности Путина
    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву
    Парламент Молдавии одобрил самозапрет русского языка
    Путин оценил характеристики нового вертолета «Ансат»
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    15 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    0 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    15 комментариев
    7 мая 2026, 14:55 • Новости дня

    Путин оценил характеристики нового вертолета «Ансат»

    Путин высоко оценил улучшенные характеристики нового вертолета «Ансат»

    Путин оценил характеристики нового вертолета «Ансат»
    @ Вертолеты России/rostec.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым глава государства Владимир Путин обратил внимание на выдающиеся технические показатели модернизированной винтокрылой машины, созданной из отечественных комплектующих.

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, передает РИА Новости.

    В ходе беседы обсуждался ход работ в сфере отечественной гражданской авиации. Особое внимание стороны уделили легким вертолетам, созданным в импортозамещенном облике.

    Руководитель госкорпорации доложил о разработке двухдвигательной машины «Ансат» и однодвигательного Ми-34. По словам Чемезова, именно «Ансат» выступает одним из основных транспортных средств, активно используемых в российской санитарной авиации.

    Глава государства положительно охарактеризовал обновленную модель винтокрылой машины. «У «Ансата» нового и скорость побольше, и грузоподъемность», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импортозамещенный вертолет «Ансат» с российским двигателем совершил первый испытательный полет. Глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал сертификацию этой машины в 2026 году. Серийные поставки обновленной техники начнутся в 2027 году.

    7 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    Кремль принял дополнительные меры безопасности Путина

    Кремль усилил охрану Путина из-за угроз срыва парада на 9 мая

    Кремль принял дополнительные меры безопасности Путина
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента Владимира Путина принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что усиление мер безопасности связано именно с заявлениями со стороны украинских властей, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что «безусловно» принимаются дополнительные шаги для защиты президента на фоне угроз с Украины, намеревающейся вмешаться в проведение парада. Он подчеркнул, что для безопасности Путина «принимаются все необходимые меры», не раскрывая их конкретный характер в интересах государственной безопасности.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника.

    МИД России призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    Комментарии (5)
    6 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    Французский авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    @ REUTERS/Stefanos Rapanis

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Charles de Gaulle выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал. Как ожидается, она может принять участие в международной военной миссии в Ормузском проливе.

    Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал, направляясь к югу Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции. «Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал в среду, 6 мая 2026 года, направляясь к югу Красного моря», – говорится в документе, выдержку из которого приводит телеканал TF1.

    Движение авианосца происходит на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которая может быть начата при благоприятных обстоятельствах. При этом в Главном штабе ВС Франции подчеркнули, что передвижение ударной группы носит исключительно оборонительный характер и не связано с военными операциями США в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неучастии страны в американской операции в Ормузском проливе.

    Париж и Лондон запланировали международную конференцию для создания мирной миссии по обеспечению свободного судоходства.

    Ранее французский лидер приказал передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (3)
    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант долгосрочного ограничения на обогащение урана и возможную транспортировку запасов из Ирана, сообщают американские СМИ.

    Вашингтон и Тегеран ведут консультации о введении моратория на обогащение урана в Иране сроком более 10 лет, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Помимо этого, обсуждается возможность вывоза из страны запасов высокообогащенного урана.

    По данным телеканала, на столе переговоров лежит одностраничный план, предполагающий официальное объявление о завершении военных действий и запуск 30-дневного переговорного периода. За это время стороны планируют обсудить ключевые разногласия, включая иранскую ядерную программу, размораживание активов и обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Как пишет CNN, сигнал о готовности Тегерана к компромиссу был передан Белому дому при посредничестве представителей Пакистана. После получения этого сигнала президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции Project Freedom, проходившей в Ормузском проливе. CNN отмечает, что таким образом стороны сделали шаг к снижению напряжённости в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.

    Ранее издание Axios писало, что США якобы потребовали от Ирана не вывозить обогащенный уран с подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов. До этого власти Ирана отвергли возможность передачи обогащенного урана в США.


    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Песков спросил у журналистки CNN, кто такой «европейская разведка»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поставил под сомнение достоверность западных сообщений о якобы готовящемся государственном перевороте, особенно ссылающихся на некие «европейские разведки».

    Песков заявил, что публикации западной прессы об опасности «государственного переворота в России», ссылающиеся на так называемую «европейскую разведку», едва ли заслуживают доверия, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поинтересовался у журналистки CNN: «Кто такой «европейская разведка?» и заметил, что ему не известно о существовании такого источника.

    Песков также подчеркнул, что не читает материалы, опирающиеся на подобные источники, и не знакомился с обсуждаемой публикацией вне зависимости от ее релевантности.

    Западные СМИ в преддверии Дня Победы увеличивают число деструктивных публикаций, цель которых – раскачать информационную среду с помощью различных вбросов. Несколько изданий выступили с заявлениями о «неизбежности» переворота в России, основываясь на сомнительных источниках, несмотря на успехи российских войск на фронте и поражения формирований киевского режима.

    Пресс-секретарь президента России ранее призвал с осторожностью относиться к сообщениям прессы.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 18:36 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем

    Американский самолет зафиксирован над нейтральными водами Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский разведывательный самолет вновь выполнил полет над нейтральными водами Черного моря, совершив несколько кругов вне гражданских авиационных коридоров, сообщили информагентства.

    Полет американского самолета-разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II был зафиксирован над нейтральными водами Черного моря, передает ТАСС. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце и совершил несколько кругов, следуя вне установленных для гражданской авиации маршрутов на высоте порядка 11 тыс. метров, при этом не входя в воздушное пространство каких-либо стран.

    Источник агентства сообщил, что подобные полеты этого самолета ранее уже отмечались не только над Черным морем, но и вокруг Калининградской области. Тогда Bombardier Challenger 650 Artemis II выполнял рейсы над нейтральными водами Балтийского моря, а также пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, взлетая с того же аэродрома в Констанце.

    Кроме того, некоторое время назад на аналогичном маршруте над Черным морем был замечен самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции. Он также совершил несколько кругов, изначально стартовав из Бухареста и сейчас возвращаясь туда же.

    Ранее американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем рядом с Россией 23 апреля. До этого самолет-разведчик США совершил облет побережья Крыма и Краснодарского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США выполняет наблюдательные полеты вблизи российских рубежей на переоборудованном бизнес-джете Artemis II.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 20:50 • Новости дня
    Батальон ВСУ «Варта» уличили в военных преступлениях

    Силовики выявили военные преступления батальона ВСУ «Варта»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие батальона ВСУ «Варта» причастны к обстрелам гражданских и инфраструктуры в приграничных районах Курской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Военнослужащие 419-го отдельного батальона беспилотных систем «Варта» Вооружённых сил Украины причастны к военным преступлениям против гражданских лиц в приграничных районах Курской области. Об этом агентству ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

    Источник уточнил: «419-й отдельный батальон беспилотных систем »Варта«, действующий на сумском направлении, причастен к целому ряду военных преступлений. Националисты с одобрения командования наносят удары по гражданскому населению и объектам инфраструктуры курского приграничья».

    По его словам, атаки осуществляются осознанно и поддерживаются командованием подразделения. Российские силовики подчеркивают, что удары наносятся по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры, что квалифицируется как военные преступления.

    Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о наличии доказательств геноцида со стороны ВСУ против жителей Донбасса. До этого пленный украинский военнослужащий рассказал о приказах командования ВСУ уничтожать потенциальных свидетелей военных преступлений.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 15:35 • Новости дня
    Президенту России представили новый отечественный кроссовер Lada Azimut

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в Кремле президент России Владимир Путин и глава Ростеха Сергей Чемезов уделили внимание новинке АвтоВАЗа – кроссоверу Lada Azimut, который может изменить отношение к отечественным автомобилям.

    Стороны обсудили перспективы развития отечественного автопрома и последние достижения индустрии, передает РИА «Новости».

    «Появилась очень хорошая новинка нашего АвтоВАЗа – кроссовер Azimut», – сказал Чемезов в ходе доклада. Президент уточнил принадлежность модели к бренду Lada и получил утвердительный ответ.

    По словам руководителя госкорпорации, завод готов производить до 70 тыс. таких машин за год. Он выразил уверенность, что появление кроссовера Lada Azimut позитивно скажется на восприятии россиянами автомобилей отечественного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «АвтоВАЗ» показала новый кроссовер Lada Azimut на автомобильном фестивале в Москве. Первый вице-премьер России Денис Мантуров оценил высокий уровень комфорта этой машины. Производитель назвал первую половину 2026 года сроком запуска серийного производства модели.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 07:19 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» представил дронопорты для БПЛА-перехватчиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» разработал специальные дронопорты для размещения, обслуживания и автоматизации запуска БПЛА-перехватчиков, сообщил заместитель генерального директора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

    Савицкий заявил, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал разработку специальных дронопортов для эксплуатации и обслуживания беспилотников-перехватчиков, передает ТАСС.

    «Размещение парка БПЛА-перехватчиков на базе специальных дронопортов позволяет сократить время реакции и повысить эффективность применения и обслуживания БПЛА-перехватчиков за счет автоматизации процессов их запуска, посадки и обслуживания», – заявил Савицкий.

    Он также отметил, что у «Алмаз-Антея» уже есть ряд уникальных разработок – это сами дронопорты, а также решения по их интеграции в системы безопасности различных объектов. По словам Савицкого, такие комплексы будут использоваться для защиты критической инфраструктуры и способны повысить уровень автоматизации в системе безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» представил макеты специальных дронопортов на выставке NAIS 2024.

    Позже предприятие запатентовало вооруженный стрелковым комплексом беспилотник-перехватчик.

    Правительство России официально включило дроны-перехватчики в состав дежурных сил по охране государственной границы.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 14:44 • Новости дня
    «Ростех» создал поражающий любую цель беспилотник «Скальпель»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Ростех» разработала новый барражирующий боеприпас, способный атаковать уязвимые места с любого ракурса, а также начала поставки в войска новой реактивной системы залпового огня.

    Глава госкорпорации Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о разработке нового маневренного беспилотника «Скальпель», передает ТАСС. Аппарат оснащен Х-образным крылом и предназначен для точного поражения целей.

    «В прошлом году создали новые беспилотники, барражирующие боеприпасы. И вот новый беспилотник с Х-образным крылом «Скальпель». Он очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное, уязвимое место», – сказал Чемезов на встрече с главой государства.

    Кроме того, руководитель Ростеха сообщил о начале поставок в Вооруженные силы России новой реактивной системы залпового огня «Сарма». Передача этой техники в войска стартовала в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт провел презентацию новейшей реактивной системы залпового огня «Сарма» в Эр-Рияде. Конструкторское бюро «Восток» запустило в серийное производство ударную беспилотную платформу «Скальпель». Сергей Чемезов доложил Владимиру Путину о разработке новой системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 11:14 • Новости дня
    TWZ: ВВС США вернули в строй списанный бомбардировщик B-1B Lancer

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные восстановили находившийся на хранении стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, который провел почти два года на техническом обслуживании на кладбище авиационной техники в пустыне Аризоны.

    Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки завершили масштабный процесс восстановления бомбардировщика B-1B Lancer, передает The War Zone.

    Машина с серийным номером 86-0115 покинула авиабазу Тинкер в штате Оклахома после ремонта и отправилась к месту несения службы в Техас.

    Самолет находился на хранении с 2021 года. Для возвращения бомбардировщика в строй более 200 специалистов заменили свыше 500 деталей. Обновленный борт получил имя Apocalypse II и заменил другую машину, ремонт которой оказался слишком сложным.

    «Анализ показал, что восстановление самолета с хранения AMARG можно выполнить быстрее, с меньшими затратами и рисками, чем продолжение проекта ремонта компанией Boeing», – заявили представители американских ВВС.

    Возвращение бомбардировщика связано с решением продлить срок службы парка B-1B как минимум до 2037 года. Американские военные планируют инвестировать 342 млн долларов в модернизацию оставшихся 44 машин этого типа.

    В 2024 году в американском штате Южная Дакота разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.

    В ходе войны с Ираном в начале апреля пять таких самолетов выполнили длительную боевую операцию над территорией Ирана.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Ушаков подтвердил выступление Путина на параде в День Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с традиционной речью перед началом парада Победы, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    При этом в текущем году мероприятие пройдет без демонстрации военной техники, передает ТАСС.

    «Как известно, парад состоится, пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента. В общем-то, все, как обычно, кроме демонстрации военной техники», – рассказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада Победы без участия колонны военной техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение мерами безопасности на фоне террористической угрозы. Из-за намерений Киева сорвать праздничное мероприятие Кремль усилил охрану главы государства.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 10:51 • Новости дня
    TWZ сообщил о ракетных учениях США, Японии и Филиппин в проливе Лусон

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Японии, США и Филиппин в ходе учений Balikatan применили различные противокорабельные ракеты и потопили списанный корабль в проливе Лусон.

    Учения с боевыми пусками ракет прошли сегодня в стратегически важном проливе Лусон, сообщает TWZ.

    В маневрах приняли участие военные Японии, Филиппин и США. В ходе учений был потоплен списанный корабль филиппинского флота BRP Quezon, ранее служивший в ВМС США и имевший водоизмещение 890 тонн.

    Мишень находилась примерно в 80 км от побережья острова Лусон, где проходила кампания по боевой стрельбе SINKEX. Учения начались с запуска высокоточного реактивного снаряда GMLRS с платформы HIMARS американской армии. Далее по цели были применены противокорабельные ракеты NMESIS морской пехоты США и южнокорейские ракеты C-Star с филиппинских фрегатов, а также японские береговые комплексы Type 88, впервые применённые вне Японии.

    По данным источника, японские ракеты поразили корпус корабля. В учениях также была задействована система ПВО MADIS морской пехоты США для прикрытия от дронов. Филиппинские истребители FA-50 и A-29 Super Tucano не успели применить боеприпасы, так как мишень быстро затонула после попадания ракет.

    Учения Balikatan ежегодно проводятся для отработки взаимодействия армий США и Филиппин. В этом году в них впервые столь заметно участвовали японские силы – на фоне растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и укрепления союзов США и Японии. По словам представителя филиппинских военных, завтра ожидается новая серия боевых стрельб по другой мишени, в которых примет участие ВВС Филиппин.

    Пролив Лусон, разделяющий Тайвань и Филиппины и имеющий ширину около 350 км, остается важнейшим маршрутом для военно-морских сил и торгового флота, а также вероятной ареной боевых действий в случае конфликта вокруг Тайваня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Японии работает над тем, чтобы Силы самообороны страны принимали полноценное участие в ежегодных учениях США и Филиппин «Баликатан».

    В 2025 году у побережья Филиппин списанный корвет BRP Miguel Malvar времен Второй мировой войны затонул незадолго до начала американо-филиппинских учений «Баликатан-2025».

    В мае 2026 года армия США впервые с территории филиппинского острова Лусон из наземного комплекса Typhon запустила крылатую ракету Tomahawk во время учений, вызвав резкую критику Китая.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 12:24 • Новости дня
    Gulfstream IV Швеции третий день кружил над Черным морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции третий день подряд кружит над Черным морем, следует из полетных данных.

    Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции третий день подряд патрулирует воздушное пространство над Черным морем, сообщает РИА «Новости».

    По данным полетных трекеров, самолет вылетел из Бухареста около 9.00 по московскому времени и после выхода к восточной части Черного моря развернулся примерно в 220 километрах от Сочи, начав совершать петлеобразные маневры.

    Ранее этот же самолет летал по аналогичной траектории во вторник и среду: пятый мая его миссия длилась 6 часов 30 минут, а на следующий день – порядка семи часов. На момент публикации самолет сохраняет скорость около 800 километров в час на высоте почти 11,8 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции выполнял круговые маневры над нейтральными водами Черного моря.

    Шведский самолет-разведчик Gulfstream IV ВВС страны совершил разведывательный полет вдоль границы России и Финляндии.

    Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix ВВС Италии подал сигнал бедствия во время полета над Черным морем.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 14:54 • Новости дня
    Глава Ростеха рассказал Путину о технологии поиска людей с помощью ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту России Владимиру Путину о внедрении передовой технологии поиска пропавших людей и преступников с использованием искусственного интеллекта.

    В ходе встречи в Кремле Чемезов отметил, что дочернее предприятие госкорпорации активно развивает систему видеоаналитики на базе ИИ, передает РИА «Новости».

    Эта технология позволяет правоохранительным органам эффективно находить как преступников, так и пропавших граждан. По словам главы Ростеха, только в 2025 году благодаря новой системе в Новосибирской области удалось найти 120 пропавших детей.

    Президент положительно оценил работу системы. «Уже польза есть, хорошо», – сказал Путин.

    В феврале Путин создал президентскую комиссию по развитию ИИ.

    Ранее сообщалось, что врачи поставили более 2 млн диагнозов благодаря комплексу OneCell Ростеха.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин готовится ко встрече иностранных гостей на День Победы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин занимается подготовкой ко встрече зарубежных гостей, которые намерены посетить 9 мая российскую столицу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент готовится к предстоящим контактам 9 мая. Вы знаете, что будут зарубежные гости на праздновании 9 мая, которые приедут в Москву», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    «С ними будет целый ряд двусторонних встреч», – пояснил пресс-секретарь.

    По словам Пескова, в четверг помощник президента Юрий Ушаков проведет брифинг, посвященный международной части запланированных в День Победы мероприятий.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет поблагодарить бойцов Красной Армии в Москве на День Победы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Экс-нардеп Украины рассказал об откатах Зеленского Макрону
    Сын главы ХАМАС погиб при израильском авиаударе в Газе
    ЕС отказался разблокировать Венгрии все замороженные средства
    Берлин объяснил конфликт Трампа и Мерца недоразумением
    Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина
    Чемпиона России по многоборью Исаева убили в Калуге
    МГУ объявил о наборе студентов на факультет ИИ

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации