Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский военнослужащий Валентин Зубрейчук, находящийся в плену, заявил, что командование ВСУ поручает штурмовым бригадам уничтожать потенциальных свидетелей военных преступлений на прифронтовых территориях. Как передает ТАСС, Зубрейчук рассказал, что такие задачи ставятся перед бригадами, чтобы убрать свидетелей или произвести зачистку.

Он отметил, что его сослуживцы, давно служащие в ВСУ, упоминали о зачистках в селе Клещеевка, Артемовске и на южнодонецком направлении. По его словам, в этих операциях задействованы бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой и 3-й отдельной штурмовой бригад.

Зубрейчук был взят в плен два дня назад вместе с сослуживцами в районе Благодатного бойцами группировки войск «Восток». Они сдались при попытке провести контратаку. Солдаты ВСУ, вместо выполнения задачи, предпочли сложить оружие. Зубрейчук пробыл на линии фронта всего один день.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские следователи предъявили заочные обвинения бывшему председателю СВР Украины Владиславу Бухареву и экс-командующему ССО ВСУ Григорию Галагану в связи с участием в обстрелах населенных пунктов на Донбассе. Кроме того, сообщалось, что ВСУ атаковали дронами пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках.