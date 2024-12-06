Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И, разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
ВСУ атаковали дронами пункт выдачи гумпомощи в Алешках
В Алешках Херсонской области произошла атака дронов-камикадзе на пункт выдачи гуманитарной помощи, в результате которой погибли три человека, губернатор региона Владимир Сальдо.
В своем Telegram-канале он указал, что утром в Алешках произошла атака дронов-камикадзе на пункт выдачи гуманитарной помощи.
В результате атаки погибли три человека, а трое получили тяжелые ранения и были госпитализированы в Алешкинскую центральную районную больницу, где находятся в реанимации.
Сальдо назвал действия украинских войск актом агрессии, направленным на мирное население. Он подчеркнул, что украинские операторы дронов знали, что атакуют гражданскую цель, предоставляющую помощь людям в условиях фронтового города, считая это варварством.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и заявил о намерении тщательно расследовать обстоятельства трагедии, чтобы виновные были наказаны.
Также власти окажут необходимую помощь пострадавшим и примут меры по обеспечению безопасности в регионе.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю в Херсонской области резко увеличилось число ударов по гражданским объектам, совершенных ВСУ. В четверг в результате артиллерийского обстрела ВСУ по Новой Каховке Херсонской области пострадали многоквартирные дома и был ранен ребенок. До этого сообщалось, что при обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке погибли три человека.