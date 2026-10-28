Министры обороны США и Японии договорились усилить сдерживание Китая

Kyodo News: США и Япония договорились сдерживать военную активность Китая

Tекст: Игорь Иножарский

Главы оборонных ведомств согласились с важностью увеличения инвестиций в безопасность и продолжения стратегического согласования действий. Стороны договорились об усилиях по «реализации эффективной обороны путем воспрещения доступа в Первой островной цепи», которая находится к востоку от китайского побережья и включает Японию, Тайвань и Филиппины, пишет Kyodo News.

Коидзуми проинформировал Хегсета о текущей работе по обновлению стратегии безопасности Японии и связанных с ней документов до конца года. Встреча министров прошла в филиппинском городе Себу на полях мероприятий по линии АСЕАН.

Стороны также подтвердили продолжение переговоров о превентивных мерах после ареста американского морского пехотинца в начале месяца. Военнослужащего подозревают в ограблении и убийстве женщины в префектуре Окинава.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Японии впервые применило пусковую установку для противокорабельной ракеты Type-25 в ходе совместных военных учений с США. В пятницу министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми сообщил о договоренности с США закрыть американскую военную вертолетную площадку на Окинаве. В прошлом месяце официальный представитель министерства обороны Китая Цзян Бинь предупредил об угрозе региональной безопасности из-за военных учений Японии, США и Австралии.