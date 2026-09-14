Минобороны Китая осудило совместные военные учения Японии, США и Австралии

Минобороны КНР: Учения Японии, США и Австралии повышают риск конфронтации

Tекст: Дарья Григоренко

Военные учения Японии, США и Австралии повышают риск гонки вооружений и военной конфронтации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считают в МИД КНР, передает РИА «Новости». Совместные маневры Orient Shield проходят с 8 по 24 сентября, в том числе на японском острове Хоккайдо.

«Учения, выдаваемые за «щит», на самом деле направлены на продвижение передового развертывания стратегического наступательного вооружения, они наносят ущерб интересам безопасности других стран, повышают риск гонки вооружений и военной конфронтации в регионе, а также серьезно угрожают региональной безопасности и стабильности», – заявил Цзян Бинь.

Представитель китайского оборонного ведомства подчеркнул, что Пекин решительно выступает против подобных действий. По его словам, любые шаги, поощряющие военные амбиции Токио, лишь затянут регион в опасный водоворот.

Цзян Бинь также отметил, что в последние годы Япония неоднократно нарушала свою пацифистскую конституцию. Страна активно разрабатывает дальнобойное наступательное оружие и ускоряет ремилитаризацию, потакая внешним силам и втягиваясь в блоковую конфронтацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты запланировали размещение ракетной системы Typhon на юго-западе Японии для участия в совместных учениях.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь обвинил Токио в провоцировании блокового противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее китайское внешнеполитическое ведомство предостерегло японские власти от ухода в сторону милитаризации.