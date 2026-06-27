И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.9 комментариев
Японская Kawasaki решила вместе Airbus создавать противолодочные дроны
Nikkei: Kawasaki и Airbus создадут гигантские противолодочные дроны
Промышленные гиганты Японии и Европы совместно оснастят крупногабаритный разведывательный беспилотник Eurodrone передовыми радарами и акустическими датчиками для поиска подводных лодок.
Ведущие машиностроительные гиганты планируют модифицировать крупный европейский беспилотник для проведения противолодочных операций, передает ТАСС.
Аппарат Eurodrone длиной 17 метров и размахом крыльев 30 метров получит специальные системы наблюдения. Техника предназначена для долгих полетов, сбора разведданных и нанесения точечных ударов.
Японская Kawasaki Heavy Industries предоставит технологии производства радаров и акустических датчиков. Предприятие уже выпускает патрульные самолеты P-3C и P-1 для Морских сил самообороны Японии. Подобный проект станет первым случаем взаимодействия крупной японской корпорации с иностранным производителем оборонных дронов.
Власти в Токио решили уделить особое внимание развитию беспилотных систем. Данная инициатива продиктована опытом применения дронов в ходе спецоперации на Украине, а также на фоне напряженности между США и Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японские и американские военные отработали ночную разведку с использованием беспилотников.
В начале июня компания Airbus представила непилотируемую версию вертолета H145 для перевозки крупных грузов.
Месяцем ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал ускорить внедрение беспилотных систем в стране.