Airbus показала беспилотный грузовой вертолет U145 на салоне в Берлине

Airbus представила беспилотную модификацию вертолета H145 U145

Tекст: Мария Иванова

Компания Airbus Helicopters, входящая в корпорацию Airbus, представила в Берлине непилотируемую версию вертолета H145 под названием U145, передает РИА «Новости».

В пресс-релизе отмечается: «Airbus Helicopters представила непилотируемую версию вертолета H145, U145, на авиасалоне ILA Berlin Air Show, где компания выставит полномасштабный макет новой модели».

В сообщении уточняется, что U145 дополнит линейку вертолетов и беспилотников Airbus. Первый полет этой модели со страхующим пилотом на борту запланирован на конец 2026 года, а поставки и начало эксплуатации ожидаются в начале 2030-х годов.

По сравнению с пилотируемым H145 новая машина лишится традиционной кабины экипажа и получит модифицированный грузовой отсек. Вертолеты U145 будут применяться для гражданских и военных задач, а их основной функцией станет перевозка значительных объемов грузов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рамочное соглашение Минобороны Германии предусматривает закупку 62 легких боевых вертолетов Airbus H145M

Во время учений на Кипре военный вертолет Airbus H145M уронил кассету с вооружением на жилую территорию деревни Пейя.

Российский беспилотный вертолет В-200 вызвал большой интерес у иностранных партнеров на выставке HeliRussia 2026.