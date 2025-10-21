Военный вертолет уронил кассету с вооружением на кипрскую деревню

Tекст: Ольга Иванова

Кассета с неразорвавшимися вооружениями упала на жилую зону деревни Пейя в провинции Пафос с борта военного вертолета, передает ТАСС. Инцидент произошел во время учебного полета вертолета Airbus H145M, когда, по предварительным данным, крепление, удерживавшее кассету, отсоединилось. Боеприпасы упали на открытом пространстве в пределах деревни, вызвав тревогу среди местных жителей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, чтобы предотвратить возможные последствия, однако никто из жителей не пострадал. Власти Кипра приступили к расследованию обстоятельств случившегося, чтобы выяснить причины отсоединения крепления.

По информации местных СМИ, вертолеты Airbus H145M оснащаются 70-мм управляемыми ракетами и израильскими противотанковыми ракетами SPIKE ER2. Республика Кипр договорилась о закупке 12 таких вертолетов для замены парка Ми-35 российского производства, шесть из которых уже поступили в Национальную гвардию страны.

