США одобрили поставку Румынии радаров Sentinel

Госдепартамент США одобрил продажу Румынии четырех радаров Sentinel AN/MPQ-64F1

Tекст: Денис Тельманов

Госдепартамент США одобрил продажу Румынии радиолокационных систем Sentinel, сообщает ТАСС.

Запрос на закупку до четырех систем был направлен румынским правительством. Эти системы предназначены для выявления широкого спектра воздушных объектов, что значительно усилит обороноспособность Румынии против потенциальных воздушных угроз.



Две первые системы, общая стоимость которых составляет около 90 млн долларов, будут в основном профинансированы из фондов программы военной помощи Foreign Military Financing.

Министерство обороны Румынии приветствовало это решение, подчеркнув, что в программу закупок входят логистическая поддержка, обучение, оборудование связи, техническая помощь и транспортные услуги для оснащения наземных батальонов ПВО.

Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр отметил, что радары Sentinel последнего поколения усиливают защитные возможности румынской ПВО.

Особое внимание уделено их способности к раннему обнаружению медленно движущихся беспилотников с уменьшенным радарным следом, что делает их важным дополнением к существующим системам защиты.

Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил продажу торпед Mark 54 Индии на 175 млн долларов.