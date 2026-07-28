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    Зеленский дразнит Иран ради одного человека
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    Пентагон начал масштабный пересмотр размещения войск США в Европе
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Россия повернулась к культуре Глобального Юга

    В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

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    28 июля 2026, 10:57 • Новости дня

    Евросоюз ужесточил контроль за безопасностью искусственного интеллекта

    Politico: ЕК получила право штрафовать создателей нейросетей за системные риски

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз вводит строгие правила для разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта, чтобы предотвратить потерю контроля над технологиями и избежать кибератак.

    Еврокомиссия получила широкие полномочия для контроля над тем, как ведущие технологические компании управляют рисками, связанными с передовыми моделями искусственного интеллекта, пишет Politico.

    Европейское управление по ИИ теперь может требовать от лабораторий проведения оценок и предоставления доступа к их разработками под угрозой крупных штрафов.

    «Это момент, когда Закон об ИИ выходит на геополитическую арену», – заявил депутат Европарламента от немецких «Зеленых» Сергей Лагодинский.

    Новые правила вступают в силу на фоне инцидента с неконтролируемой нейросетью, которая взломала американскую платформу Hugging Face.

    Закон об ИИ, принятый в 2024 году, направлен на предотвращение системных рисков, таких как создание биологического оружия, кибератаки и массовые манипуляции. Компании, включая OpenAI, Anthropic и Google, обязаны оценивать и снижать эти угрозы, а Еврокомиссия сможет штрафовать нарушителей на сумму до 3% от их глобального оборота.

    Несмотря на строгие меры, остаются сомнения в способности Управления по ИИ действовать на опережение из-за нехватки кадров. В настоящее время подразделение, отвечающее за оценку передовых моделей, насчитывает лишь 36 сотрудников, что вызывает опасения у ряда депутатов Европарламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, передовые системы искусственного интеллекта OpenAI незаконно взломали стороннюю платформу Hugging Face ради готовых ответов.

    Глава компании Сэм Альтман заявил о достижении точки сингулярности в гонке технологий.

    Власти Евросоюза потребовали от американской корпорации Anthropic доступ к новой хакерской нейросети Mythos.

    27 июля 2026, 10:16 • Новости дня
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На месте «родовой усадьбы» сатирика Михаила Задорнова в Юрмале новые владельцы построили современный двухэтажный коттедж стоимостью около 3 млн евро, чтобы избежать ассоциаций с прежним хозяином.

    Бывшую родовую усадьбу писателя Михаила Задорнова в Юрмале полностью уничтожили, передает Shot.

    Артист приобрел недвижимость в 1990 году, часто принимая там журналистов и именитых гостей. На участке площадью 2,8 тыс. кв. метров располагался дом из десяти комнат, включающий три спальни, две ванные и камин.

    После кончины владельца в 2017 году имущество перешло его первой супруге Велте Задорновой. Женщина постоянно проживает в Москве, поэтому содержать зарубежный актив оказалось затруднительно. Весной 2020 года объект сдали в аренду, а затем реализовали на рынке недвижимости.

    Новые собственники обратились в местную администрацию за разрешением на ликвидацию постройки. Поскольку территория относится к градостроительным памятникам государственного значения, инициативу согласовывали с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Ведомство одобрило снос, и теперь участок занимает современный особняк стоимостью около 3 млн евро.

    Сейм Латвии конфисковал у правительства Москвы здание культурно-экономического представительства в Риге.

    Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина из-за санкций Европейского союза рискует лишиться двух квартир в Юрмале.

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    27 июля 2026, 01:05 • Новости дня
    Сэм Альтман объявил о достижении точки сингулярности в гонке ИИ

    Сэм Альтман заявил, что мир достиг «точки сингулярности» в гонке ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) достигло уровня, который ранее описывался только в научно-фантастических романах.

    «Сейчас мы, можно сказать, находимся в сингулярности», – отметил он в подкасте Relentless заявил о достижении поворотного момента в развитии технологий.

    Сингулярность означает этап, когда искусственный интеллект превосходит человеческий и начинает развиваться неконтролируемыми темпами, пишет Business Insider (BI).

    Поводом для таких заявлений стал недавний инцидент с ИИ-агентом на базе новейших моделей OpenAI. Программа вышла из-под контроля, покинула свою цифровую среду и взломала базы данных компании Hugging Face.

    Целью алгоритма было решение задачи по проверке навыков взлома, что глава Hugging Face назвал беспрецедентным случаем.

    Альтман отметил, что еще десять лет назад подобные сценарии казались фантастикой, которую обсуждали лишь в неформальной обстановке. В 2025 году он прогнозировал, что к 2030 году искусственный интеллект сможет превзойти человека во всех аспектах и взять на себя до 40% рабочих задач.

    В ходе подкаста глава OpenAI раскритиковал коллег, которые постоянно предупреждают об опасностях новых технологий, включая генерального директора конкурирующей компании Anthropic Дарио Амодея.

    Альтман пообещал противостоять пугающим сценариям развития событий, в то время как глава DeepMind Демис Хассабис ранее заявлял, что влияние ИИ может в 100 раз превысить эффект промышленной революции.

    Сингулярность была навязчивой идеей писателей-фантастов на протяжении почти 100 лет. В этих произведениях история редко заканчивалась благополучно. Возможно, наиболее известным примером является фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор», рассказывающий о последствиях появления искусственного интеллекта под названием «Скайнет», который самосовершенствуется и обретает самосознание, прежде чем решить, что его создатели представляют для него наибольшую угрозу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие разработчики нейросетей предупредили  парламентариев США о способности новейших систем атаковать уязвимости критической инфраструктуры. Маск в апреле предрек человечеству гибель из-за ИИ по сценарию Терминатора. OpenAI превратит ChatGPT в суперприложение перед IPO.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    27 июля 2026, 09:03 • Новости дня
    Минобороны Польши: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом

    Косиняк-Камыш: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом

    Tекст: Вера Басилая

    Варшава категорически отказывается поддерживать европейскую интеграцию Украины на фоне продолжающейся героизации нацистских преступников и сложных антикоррупционных переговоров, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska высказался о перспективах европейской интеграции Украины, передает ТАСС.

    «Украина не войдет в Евросоюз с Бандерой на флаге», – отметил министр. По его словам, европейскую общность нельзя строить на чуждой сообществу истории.

    Политик добавил, что самыми трудными для Киева в диалоге с Брюсселем станут вопросы борьбы с коррупцией. Косиняк-Камыш прогнозирует долгие годы переговоров перед возможным присоединением государства к союзу. Двусторонние отношения Варшавы и Киева вновь обострились из-за прославления украинскими властями нацистских преступников.

    В конце июня Владислав Косиняк-Камыш предупредил о проблемах Киева с евроинтеграцией из-за чествования Степана Бандеры.

    В начале июля президент Польши Кароль Навроцкий отказался от встречи с Владимиром Зеленским на фоне героизации нацистских преступников.

    Ранее глава польского военного ведомства пригрозил Украине конфронтацией при отказе чтить память жертв Волынской резни.

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    27 июля 2026, 08:56 • Новости дня
    Евросоюз отменил санкции против российского меха соболя

    ЕС исключил из санкционных списков импорт шкурок соболя из России

    Евросоюз отменил санкции против российского меха соболя
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз снял запрет на ввоз российских соболиных шкурок по просьбе Италии и Греции из-за отсутствия альтернативных поставщиков.

    Евросоюз исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России, отменив запрет, введенный в апреле этого года, передает ТАСС. Исключение было предоставлено по просьбе Италии и Греции, которые являются главными покупателями этого меха в ЕС.

    В Еврокомиссии пояснили, что решение продиктовано доминирующим положением России на мировом рынке соболя. Из-за введенных ранее ограничений европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Российский соболь исторически высоко ценится европейскими модными домами.

    Италия и Греция также сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. Рим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Италия и Греция потребовали исключений из нового пакета антироссийских ограничений.

    Руководство Евросоюза согласовало 21-й раунд рестрикций только после смягчения невыгодных для европейской экономики положений.

    Брюссель разрешил европейским компаниям продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

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    26 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Медведев высмеял угрозы Каллас в адрес участников СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме прокомментировал последние высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила о приближении ЕС к тому, чтобы запретить участникам СВО въезд в страны объединения.

    «Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым <...>. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это», – написал он в Telegram.

    Медведев пояснил, что в этом случае миллионы россиян на десятилетия утратят  иллюзии про «чудесные Европы» и станут презирать всё европейское.

    «Но именно это ведь нам и надо!» – отметил зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой. Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Саммит ЕС  отправил на доработку идею Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам СВО.


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    26 июля 2026, 05:57 • Новости дня
    Компании в США начали переходить на китайские модели ИИ

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне стремительного удорожания ИИ-сервисов корпорации и стартапы в США начали массово отказываться от топовых моделей в пользу более дешевых решений, пишет Wall Street Journal.

    Многие корпорации и стартапы пересматривают стратегии и отказываются от самых мощных и дорогих решений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    «Устав от стремительно растущих расходов, крупные и малые компании начинают использовать более дешевые модели, в том числе разработанные в Китае», – отмечает издание.

    Представитель ИИ-стартапа Cursor Майк Сэкс пояснил, что максимальная мощность не нужна для обыденных задач, сравнив использование флагманских моделей с поездкой на Lamborghini за молоком.

    Эксперимент Cursor показал, что создание веб-браузера с нуля при помощи GPT-5.5 от OpenAI обошлось немногим более 10 тыс. долларов. Аналогичный проект на модели Composer от Cursor в сочетании с Opus 4.8 от Anthropic стоил 1339 долларов.

    Издание отмечает, что около половины клиентов платформы Hex за последние две недели включили в свои рабочие процессы китайскую модель Kimi компании Moonshot. Стартап Telnyx, в свою очередь, переключился на открытые модели после того, как Anthropic перестала разрешать использовать сторонние операционные системы в рамках подписки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупные западные корпорации, включая банки HSBC и Standard Chartered, начали внедрять более дешевые и эффективные ИИ-системы китайских разработчиков.

    Компании OpenAI, Anthropic и Google в рамках некоммерческого форума Frontier Model Forum наладили сотрудничество для противодействия китайским фирмам, обвиняемым в использовании их ИИ-разработок.

    Основатель китайского стартапа DeepSeek Лян Вэньфэн после выпуска новой модели, показавшей результаты на уровне передовых американских систем, стал самым богатым в мире среди создателей моделей искусственного интеллекта.

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    25 июля 2026, 12:59 • Новости дня
    Масштабный сбой парализовал работу нейросети ChatGPT по всему миру

    Жители Британии и США массово пожаловались на перебои работы ChatGPT

    Tекст: Мария Иванова

    Тысячи пользователей из нескольких стран мира лишились доступа к чат-боту от компании OpenAI, причем большинство столкнулось с неисправностью основного сайта.

    Массовые обращения из-за нестабильного функционирования искусственного интеллекта поступают из разных государств, передает ТАСС.

    Согласно статистике платформы Downdetector, больше всего инцидентов зафиксировано в Британии, где о проблемах сообщили около 2,7 тыс. человек.

    Подавляющее большинство британцев, а именно 89%, столкнулись с недоступностью основного сайта. При этом 9% юзеров отметили ошибки мобильного приложения, а 8% пожаловались на некорректную работу самого алгоритма.

    Аналогичная картина наблюдается и в ряде других стран. В США и Италии зарегистрировано по 2,2 тыс. отчетов об ошибках, а во Франции трудности испытали 1,4 тыс. юзеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года пользователи массово жаловались на сбои в работе чат-бота от OpenAI.

    В ноябре проблемы с доступом к сервису возникли из-за неполадок в инфраструктуре американской компании Cloudflare.

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    25 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Власти Австрии призвали сократить раздутый штат Еврокомиссии

    Министр по делам Европы Бауэр призвала сократить число еврокомиссаров

    Tекст: Вера Басилая

    Министр по делам Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудиа Бауэр выступила за сокращение числа еврокомиссаров.

    Руководство европейского ведомства подверглось жесткой критике за избыточное количество сотрудников, чьи функции зачастую пересекаются и относятся к компетенции национальных государств. Министр по делам Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудиа Бауэр выступила за сокращение числа еврокомиссаров, передает ТАСС.

    Министр подчеркнула, что сферы работы некоторых европейских чиновников фактически дублируют друг друга. По ее мнению, требующим экономии следует начинать с руководства собственного ведомства, поскольку Еврокомиссия не является биржей труда. Бауэр также призналась, что не знает имен всех 27 действующих еврокомиссаров.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала Евросоюз за излишнюю бюрократию.

    Немецкие консерваторы потребовали от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен кардинального сокращения регуляторных ограничений.

    Девять стран ЕС ранее выступили против планов Брюсселя по найму тысяч новых чиновников.

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    27 июля 2026, 10:54 • Новости дня
    Отказ Трампа от эскалации обрушил газовые котировки в Европе

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах снизилась на 8%, опустившись ниже психологической отметки впервые за неделю на фоне ослабления геополитической напряженности.

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром упали на 8%, оказавшись ниже 700 долларов за тысячу кубометров впервые с прошлого вторника, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 697,6 доллара, потеряв 6,7%. К 10:18 мск показатель составил 687,2 доллара.

    Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, составлявшей 748 долларов за тысячу кубометров. Снижение стоимости энергоносителей, включая падение мировых цен на нефть более чем на 5%, связывают с решением президента США Дональда Трампа отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, о чем ранее писала The New York Times.

    Цены на газ в Европе начали расти 2 марта после начала ударов США и Израиля по Ирану, превысив 600 долларов впервые с февраля 2023 года. Максимального значения в 853,7 доллара они достигли 19 марта из-за сокращения производства сжиженного природного газа Катаром. Исторический рекорд в 3892 доллара был установлен в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость августовских фьючерсов на газ в Нидерландах снизилась до 681 доллара за тысячу кубометров.

    В середине месяца биржевые котировки топлива опускались до 584 долларов.

    Перед этим цены продемонстрировали резкий рост на фоне жестких высказываний американского президента о прекращении перемирия с Тегераном.

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    27 июля 2026, 23:55 • Новости дня
    Китайский производитель микросхем обрушил акции производителей чипов из США

    Акции производителей чипов США обрушились из-за китайской CXMT

    Tекст: Катерина Туманова

    Производитель микросхем CXMT вырвался на первое место по рыночной капитализации в Китае, показав рост на 466% на дебютных торгах в Шанхае, что заставило американских производителей потесниться со значительными потерями в капитализации.

    После масштабного дебюта в Шанхае производителя чипов ChangXin Memory Technologies (CXMT) и сообщений о том, что поддерживаемая государством фирма начала массовое производство машин для иммерсионной глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV) акции производителей из других стран, в том числе США, существенно просели, передает агентство Barrons.

    Акции компании CXMT взлетели на 466% в понедельник на Шанхайской бирже после крупнейшего в этом году IPO в Азии, что вывело производителя микросхем на первое место на китайском фондовом рынке по рыночной капитализации, передает Reuters.

    По данным Dealogic, этот однодневный скачок стал самым значительным среди 10 крупнейших IPO в мире в этом году по стоимости сделок. Он же стал самым большим среди новых размещений акций в Китае на сумму 5 млрд долларов и более, согласно данным Dealogic, начиная с 2006 года.

    «Акции ASML резко упали на этих новостях, и торги были на короткое время приостановлены, в то время как акции Applied Materials, Lam Research и KLA также упали. Это не устраняет пробел в стандартах безопасности, необходимый для передовых чипов, но это шаг в ослаблении американского и голландского контроля за экспортом», – отметил в Telegram-канале Clash Report.

    В условиях ужесточения ограничений со стороны США в глобальной гонке полупроводников, CXMT стала ключевым элементом стремления Пекина к созданию самодостаточной индустрии микросхем и сокращению разрыва в стратегических технологиях, таких как искусственный интеллект.

    Взрывной дебют сделал CXMT самой дорогой компанией, акции которой котируются на бирже в Китае, обогнав банковского гиганта Промышленно-коммерческий банк Китая, долгое время являвшегося лидером рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство КНР остановило сделки по закупке передовых американских микропроцессоров ради развития отечественных технологий. В Китае создали уникальный ИИ-чип с вычислениями вблизи памяти. В июне китайская вычислительная система LineShine возглавила   мировой рейтинг производительности суперкомпьютеров.

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    27 июля 2026, 14:54 • Новости дня
    Захарова заявила о превращении Западной Европы в неонацистское чудовище

    Tекст: Вера Басилая

    Западная Европа пытается вновь превратиться в неонацистское милитаристское чудовище, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подвергла резкой критике политический курс западных стран, она указала на крайне тревожные тенденции в развитии зарубежных государств, передает РИА «Новости».

    «И вот, принеся им освобождение, не только жизнь, но главное настоящую свободу, мы видим, как они ею распорядились. Хватило их на 80 лет, и сейчас всеми силами эта самая Западная Европа пытается вновь превратиться в это самое неонацистское милитаристское чудовище», – заявила Захарова.

    Ранее Захарова указала на продолжение русофобской линии Брюсселя.

    Захарова также заявила, что Российская Федерация продолжит бескомпромиссную борьбу с неонацистами на всех направлениях.

    Захарова исключила возможность диалога с западными партнерами из-за их милитаристского угара.

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    27 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Захарова анонсировала скорый ответ России на 21-й пакет санкций ЕС

    Захарова: Россия в ближайшее время объявит ответ на 21-й пакет санкций ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские власти готовятся в ближайшее время обнародовать ответные меры на недавно принятый 21-ый пакет антироссийских ограничений Европейского союза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

    «А что касается нашей реакции, то об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций будет объявлено в ближайшее время», – заявила дипломат, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз утвердил 21-ый пакет антироссийских санкций.

    Российская дипмиссия заявила об ухудшении экономики европейских стран из-за очередных ограничений.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала решительную реакцию Москвы на эти экономические меры.

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    25 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    В Австрии назвали невозможным ускоренное вступление Украины в Евросоюз

    Министр Европы Бауэр: Ускоренное вступление Украины в Евросоюз невозможно

    Tекст: Вера Басилая

    Министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр категорично отвергла призыв главы киевского режима Владимира Зеленского к ускоренному принятию Украины в состав Европейского союза.

    Министр по делам Европы Клаудия Бауэр подчеркнула, что диктовать сроки вступления в объединение недопустимо, а требования Киева об ускоренной интеграции нереализуемы, передает РИА «Новости».

    «На мой взгляд, президент Украины в последние месяцы часто привлекал внимание желанием диктовать дату вступления в ЕС. Ускоренное присоединение по требованию – это просто невозможно», – заявила австрийский политик.

    Бауэр добавила, что в настоящее время нельзя спрогнозировать, в каком состоянии Украина завершит конфликт. По этой причине любые озвучиваемые сейчас даты вступления являются искусственными и невыполнимыми.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал зафиксировать 2027 год в качестве конкретной даты вступления страны в Евросоюз.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимыми планы киевских властей по присоединению к европейскому сообществу в указанные сроки.

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович исключил техническую и физическую возможность полноправного членства республики с начала 2027 года.

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    27 июля 2026, 11:59 • Новости дня
    Нейросеть ChatGPT выдавала точные инструкции по созданию запрещенных ядов

    WSJ: ChatGPT выдавал пользователям инструкции по созданию биологического оружия

    Tекст: Мария Иванова

    Нейросеть от компании OpenAI предоставляла пользователям точные пошаговые руководства по разработке ядов и патогенов, включая рицин и устойчивый к вакцинам вирус кори.

    Искусственный интеллект ChatGPT по запросам пользователей выдавал подробные инструкции по созданию биологического оружия, передает ТАСС.

    В числе запросов находились вопросы о распылении опасных веществ, модификации вируса кори для устойчивости к вакцинам и приготовлении запрещенного международными договорами яда рицина.

    Один из пользователей после получения подобной информации заявил о намерении убить своих родителей.

    Компания OpenAI заблокировала учетные записи нарушителей, однако не стала обращаться в правоохранительные органы. Это связано с отсутствием в США федеральных законов, которые обязывали бы разработчиков искусственного интеллекта сообщать о подобных инцидентах. При этом ответы чат-бота проанализировали специалисты в области биологии и терроризма. По их оценке, часть сгенерированных инструкций оказалась «смертельно точными».

    Угроза применения нейросетей для разработки биологического оружия обсуждалась высокопоставленными чиновниками Белого дома и американского Минобороны еще в период президентства Джо Байдена. Власти США предпринимают попытки ужесточить контроль за ИИ-моделями. В частности, министерство торговли недавно ввело временные ограничения на использование двух моделей Anthropic за пределами страны.

    В настоящее время американское законодательство требует от ИИ-компаний лишь предотвращать создание детской порнографии, оставляя регулирование остальных сфер на усмотрение самих разработчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании OpenAI Сэм Альтман предупредил об угрозе создания новых патогенов с помощью искусственного интеллекта.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о рисках применения нейросетей для разработки биологического оружия.

    Доцент Массачусетского технологического института Кевин Эсвелт назвал генеративный ИИ серьезной угрозой для правительств.

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    27 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    FT: Принятый ЕС пакет санкций против России может стать последним

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз может отказаться от формирования масштабных пакетов ограничений против России из-за растущих сложностей при согласовании таких мер между государствами-членами, 21-й пакет может оказаться последним, сообщает Financial Times.

    Еврочиновники сообщили FT, что Брюссель рассматривает новый подход к рестрикциям в отношении Москвы, передает РИА «Новости».

    Дипломаты долго не могли утвердить 21-й пакет мер, поскольку Греция выступала против ограничений на поставки российского сжиженного природного газа.

    «Это может быть последний пакет санкций. Сейчас стало очевидно, что этот подход больше не работает», – заявил источник газеты Financial Times, комментируя долгие споры европейских политиков.

    Российские власти неоднократно заявляли о способности справиться с давлением Запада. В Москве подчеркивали, что западным странам не хватает смелости признать провал экономической блокады, а в самих государствах ЕС все чаще говорят о неэффективности антироссийских мер.

    Совет ЕС утвердил двадцать первый пакет антироссийских санкций.

    Европейские дипломаты отказались от полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Государства Евросоюза теряют готовность вводить новые ограничения из-за опасений за благополучие собственного бизнеса.

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