Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.3 комментария
WSJ: Крупные западные корпорации начали внедрять китайские ИИ-системы
Крупные западные корпорации начали массово внедрять искусственный интеллект от китайских разработчиков, отмечая его качество и более низкую стоимость.
Крупные западные компании, включая британские банки HSBC и Standard Chartered, начали внедрять искусственный интеллект от китайских разработчиков, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, китайские ИИ-сервисы пользуются спросом благодаря высокой эффективности и более низкой стоимости по сравнению с западными аналогами, отмечает ТАСС.
Сооснователь кипрской платформы Latenode Олег Занков отметил: «Модель [китайской компании] DeepSeek в целом того же качества, но в 17 раз дешевле». Это дает западному бизнесу возможность значительно снизить расходы, сохраняя высокое качество цифровых решений для автоматизации и аналитики.
Китайские технологические гиганты, такие как Alibaba, способствуют распространению своих ИИ-технологий, выпуская модели с открытым исходным кодом. Такая политика позволяет сторонним разработчикам свободно использовать и адаптировать решения, что ускоряет их интеграцию в международные бизнес-процессы.
В апреле компания Alibaba Cloud (Aliyun) представила новую модель искусственного интеллекта Qwen3, также с открытым исходным кодом. Разработчики утверждают, что Qwen3 стала самой мощной ИИ-моделью в своем классе на рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае объявили о создании новой ИИ-системы RoboBrain.
Между тем Марк Цукерберг начал наем специалистов для разработки собственного супер-ИИ.
Ранее Nvidia запустила строительство суперкомпьютера и новой штаб-квартиры на Тайване.