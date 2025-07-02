WSJ: Крупные западные корпорации начали внедрять китайские ИИ-системы

Tекст: Мария Иванова

Крупные западные компании, включая британские банки HSBC и Standard Chartered, начали внедрять искусственный интеллект от китайских разработчиков, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, китайские ИИ-сервисы пользуются спросом благодаря высокой эффективности и более низкой стоимости по сравнению с западными аналогами, отмечает ТАСС.

Сооснователь кипрской платформы Latenode Олег Занков отметил: «Модель [китайской компании] DeepSeek в целом того же качества, но в 17 раз дешевле». Это дает западному бизнесу возможность значительно снизить расходы, сохраняя высокое качество цифровых решений для автоматизации и аналитики.

Китайские технологические гиганты, такие как Alibaba, способствуют распространению своих ИИ-технологий, выпуская модели с открытым исходным кодом. Такая политика позволяет сторонним разработчикам свободно использовать и адаптировать решения, что ускоряет их интеграцию в международные бизнес-процессы.

В апреле компания Alibaba Cloud (Aliyun) представила новую модель искусственного интеллекта Qwen3, также с открытым исходным кодом. Разработчики утверждают, что Qwen3 стала самой мощной ИИ-моделью в своем классе на рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае объявили о создании новой ИИ-системы RoboBrain.

Между тем Марк Цукерберг начал наем специалистов для разработки собственного супер-ИИ.

Ранее Nvidia запустила строительство суперкомпьютера и новой штаб-квартиры на Тайване.