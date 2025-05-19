Nvidia объявила о строительстве суперкомпьютера и штаб-квартиры на Тайване

Nvidia заявила о запуске первого ИИ-суперкомпьютера и открытии офиса на Тайване

Tекст: Мария Иванова

Американская компания Nvidia построит на Тайване первый суперкомпьютер с искусственным интеллектом и откроет там свою штаб-квартиру, сообщает ТАСС.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на выставке Computex заявил: «Мы сообщаем, что Foxconn, правительство Тайваня, Nvidia и TSMC построят здесь первый гигантский суперкомпьютер для ИИ-инфраструктуры и ИИ-экосистемы Тайваня». Хуанг отметил, что решение об открытии штаб-квартиры связано с ростом числа сотрудников компании на острове, а строительство начнется в ближайшее время.

Издание Financial Times отмечает, что этот шаг Nvidia связан с ужесточением тарифной политики и экспортного контроля со стороны США, что может повлиять на массовые продажи ИИ-чипов компании, тесно связанных с поставками из Тайваня. По данным Bloomberg, в апреле власти США обязали Nvidia получать специальную лицензию для поставок чипов H20 в Китай, объяснив это требованиями безопасности.

Nvidia ранее критиковала американские ограничения, отмечая, что такие меры создают угрозу экономическому росту в США и ставят под удар международные продажи продукции компании.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, однако большинство стран, включая Россию, поддерживают позицию Китая о том, что остров является провинцией КНР. Несмотря на разрыв официальных отношений с Тайванем в 1979 году, США продолжают поддерживать контакты и поставляют на остров вооружения на сумму, превышающую 70 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, продажи видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 оказались заморожены на китайском рынке из-за усиления экспортных ограничений США.

Исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг посетил Китай для обсуждения с местными компаниями и властями возможности разработки новых чипов для китайского рынка после введения ограничений.

Между тем Microsoft и компания G42 создали в Абу-Даби фонд для развития ответственного искусственного интеллекта в странах глобального Юга.