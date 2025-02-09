Microsoft и G42 создали фонд ответственного ИИ на Ближнем Востоке

Microsoft и G42 учредили фонд для поддержки ответственного ИИ в странах глобального Юга

Tекст: Максим Попов

Фонд будет базироваться в Абу-Даби и сосредоточится на разработке рекомендаций по использованию ИИ в таких областях, как энергетика, финансы и здравоохранение, передает ТАСС. Партнером фонда стал Университет искусственного интеллекта имени Мухаммеда бен Заида.

Концепция фонда была представлена в посольстве ОАЭ в Париже в преддверии Саммита действий в области искусственного интеллекта, который пройдет в понедельник. Во время презентации фонда Microsoft также объявила о расширении своей лаборатории AI For Good Lab в Абу-Даби, которая занимается ответственным ИИ.

Ранее Microsoft заявила о намерении инвестировать 1,5 млрд долларов в G42 для развития технологий искусственного интеллекта в Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии в партнерстве с Microsoft Azure. В сентябре США и ОАЭ подписали рамочную декларацию о сотрудничестве в области ИИ, договорившись о продвижении безопасного и надежного искусственного интеллекта. Декларация была подписана во время визита президента ОАЭ в Вашингтон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января американским конгрессменам запретили использовать чат-бот DeepSeek из соображений безопасности. Напомним, после появления китайского аналога ChatGPT индекс Nasdaq упал более чем на 3%, а акции Nvidia, поставщика чипов для OpenAI, потеряли 16,86% стоимости. По данным агентства Bloomberg, Microsoft и OpenAI подозревают, что китайская компания могла получить технологии искусственного интеллекта OpenAI без согласия.