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Считавшийся погибшим российский боец выжил и захватил пленного
Считавшийся погибшим боец «Береза» выжил и захватил опорный пункт ВСУ
Российский военный группировки войск «Восток» с позывным «Береза», которого после атаки украинских беспилотников сочли погибшим, выжил, занял опорный пункт противника и взял в плен военнослужащего ВСУ в Запорожской области, рассказал его сослуживец с позывным «Куляба».
Российский военный группировки «Восток» с позывным «Береза», которого сочли погибшим после атаки дронов, смог выжить и захватить позицию противника в Запорожской области, передает РИА «Новости».
«Мы думали, что боец «Береза» погиб. Его вел наш дрон-разведчик, прилетела «Баба-яга», начала наносить по нему удары. Рядом с ним прилетело несколько дронов, которые сбрасывают снаряды. Его подзавалило, думали, что уже погиб. Он вылез потихонечку, занял соседний опорный пункт с противниками, увидел, что там украинцы», – рассказал его сослуживец с позывным «Куляба».
По словам сослуживца, «Береза» некоторое время вел огонь по военнослужащим ВСУ на позиции, после чего забежал на опорный пункт и взял одного из украинских бойцов в плен. «Куляба» добавил, что все были сильно удивлены возвращению товарища с пленным.
Изначально пленный пытался обмануть российских военных, представляясь поваром-водителем. Однако после беседы с ним и проверки записных книжек выяснилось, что он является штурмовиком и уже долгое время находится в зоне боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа российский боец с позывным «Арнай» в одиночку взял в плен троих украинских военных на опорном пункте в Запорожской области.
В конце того же месяца бойцы группировки «Восток» ликвидировали вражескую диверсионно-разведывательную группу на этом же направлении.
Весной другой российский военнослужащий заставил сдаться пулеметную группу противника с помощью знания украинского языка.