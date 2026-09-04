Считавшийся погибшим российский боец выжил и захватил пленного

Считавшийся погибшим боец «Береза» выжил и захватил опорный пункт ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский военный группировки «Восток» с позывным «Береза», которого сочли погибшим после атаки дронов, смог выжить и захватить позицию противника в Запорожской области, передает РИА «Новости».

«Мы думали, что боец «Береза» погиб. Его вел наш дрон-разведчик, прилетела «Баба-яга», начала наносить по нему удары. Рядом с ним прилетело несколько дронов, которые сбрасывают снаряды. Его подзавалило, думали, что уже погиб. Он вылез потихонечку, занял соседний опорный пункт с противниками, увидел, что там украинцы», – рассказал его сослуживец с позывным «Куляба».

По словам сослуживца, «Береза» некоторое время вел огонь по военнослужащим ВСУ на позиции, после чего забежал на опорный пункт и взял одного из украинских бойцов в плен. «Куляба» добавил, что все были сильно удивлены возвращению товарища с пленным.

Изначально пленный пытался обмануть российских военных, представляясь поваром-водителем. Однако после беседы с ним и проверки записных книжек выяснилось, что он является штурмовиком и уже долгое время находится в зоне боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа российский боец с позывным «Арнай» в одиночку взял в плен троих украинских военных на опорном пункте в Запорожской области.

В конце того же месяца бойцы группировки «Восток» ликвидировали вражескую диверсионно-разведывательную группу на этом же направлении.

Весной другой российский военнослужащий заставил сдаться пулеметную группу противника с помощью знания украинского языка.