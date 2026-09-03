  • Новость часаАвиаэксперт: Угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании
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    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как в японском языке появилось слово «капитуляция»

    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

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    3 сентября 2026, 13:47 • Новости дня

    Мужчина госпитализирован после падения обломка БПЛА на машину в Одинцове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обломок беспилотника упал на проезжавший автомобиль в Одинцовском округе, в результате пострадал мужчина, он госпитализирован, сообщил глава округа Андрей Иванов.

    Водитель пострадал в Одинцовском округе Московской области после того, как на его машину упал фрагмент сбитого беспилотника, сообщил глава округа Андрей Иванов в соцсети MAX.

    «Обломок БПЛА упал на проезжавший автомобиль. Пострадал 44-летний мужчина, он доставлен в Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь над территорией Московской области силы ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников.

    В середине августа из-за атаки дронов в Домодедово загорелся склад с медикаментами.

    Днем ранее при падении обломков на частный дом в Шатуре пострадали женщина и девятилетний ребенок.

    3 сентября 2026, 06:30 • Новости дня
    Лавров: Основа независимости Украины выкинута на помойку
    Лавров: Основа независимости Украины выкинута на помойку
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года и напомнил, что Россия признала Украину на основе ее декларации о независимости.

    Лавров напомнил, что в декларации закреплялись принципы нейтралитета и безъядерного статуса страны. «Все те принципы, на основе которых признавалась нами, да и всеми другими, независимость Украины, они уже давно выкинуты на помойку. Вот, тем не менее, Запад защищает Украину как страну, которая отстаивает европейские ценности», – сказал министр на полях Восточного экономического форума.

    «Трамп говорит, что нужно учесть реалии на земле, и мы считаем, что это коренное отличие от Европы, которая говорит (про) границы 1991 года, представляете себе, даже абстрагируясь от того, любят они нас, не любят они нас, но разве какой-то реалистичный политик может сейчас говорить, что надо решить украинскую проблему путем восстановления Украины в границах 1991 года», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Лавров заявил, что реалии украинского конфликта определяются выбором людей на референдумах 2022 года, а не положением военных подразделений. «Реалии – не то, что там находятся наши войска, они там находятся, чтобы защищать выбор людей, который был сделан на референдумах. Реалии для нас – это выбор людей, который закреплен нашей конституцией», – сказал министр.

    Прекращение боевых действий сейчас, отметил министр, означало бы согласие на возрождение нацизма.

    Министр также указал, что стремление западных стран ввести на Украину «стабилизационные силы» показывает намерение сохранить нацистский режим, запретивший русский язык во всех сферах жизни. Заявления Киева о преступлениях российских военных в Буче он назвал бездоказательной провокацией, добавив, что европейцев туда возят на своеобразный политический туризм.

    «К ним продолжают европейцы ездить. Я, кстати, не знаю, чего позволяем им туризмом заниматься политическим», – сказал Лавров.

    Лавров заявил, что через неделю-полторы поедет в США на Генассамблею ООН и обсудит там с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем провокацию в Буче. Россия не отстанет от ООН с требованиями предоставить данные о провокации в Буче, заявил глава МИД.

    «Президент [России Владимир Путин] изложил очень четко наши подходы к урегулированию. Выступал он в июне 2024 года в нашем министерстве иностранных дел. И он изложил задачи, которые стоят перед специальной военной операцией – это демилитаризация режима, денацификация Украины и, конечно же, воссоединение с Россией тех наших исторических территорий, которые волею судеб и решением (Никиты – ред.) Хрущева и его предшественников оказались внутри Советского Союза в составе не РСФСР, а УССР», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров ранее счел политической слепотой мысли о возврате Украины к границам 2022 года.

    Министр также назвал сохранение киевского режима предательством предков и предостерег от возрождения неонацизма.

    Постпред России при ООН Василий Небензя ранее назвал возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным.

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    2 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ

    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Черноморск, а также поразили несколько логистических центров в Киевской области, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В частности, поражен логистический центр «Эридон» в населенном пункте Вишневое Киевской области, который использовался для хранения и распределения военных грузов. Также удар пришелся по логистическому центру «ФМ Логистик Днепр» в районе Дударкова Киевской области. Его складские помещения задействовали для хранения товаров двойного назначения и комплектующих для беспилотников.

    Кроме того, российские военные поразили логистический центр в Корчеватом Киевской области, где также хранились грузы для ВСУ. В порту Черноморск уничтожено судно типа сухогруз с военным имуществом. В акватории Черного моря поражен еще один сухогруз с вооружением и боеприпасами, а в порту Одессы – склады с военно-техническим имуществом.

    В конце августа российские беспилотники атаковали два сухогруза с боеприпасами в порту Черноморска.

    Днем ранее армия России поразила транспортное судно с военным грузом в Одесской области.

    В середине прошлого месяца Вооруженные силы уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в этой же гавани.

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    3 сентября 2026, 08:36 • Видео
    Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

    Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

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    3 сентября 2026, 09:32 • Новости дня
    Беспилотники поразили логистический центр ВСУ «Биокон» под Киевом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные с помощью ударных беспилотников поразили логистический центр «Биокон» в Киевской области, который использовался для нужд Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по объектам логистики на Украине, задействованным в интересах украинских войск, передает Минобороны в MAX.

    В течение ночи российские ударные беспилотные летательные аппараты поразили логистический центр «Биокон» в населенном пункте Великая Александровка Киевской области. Этот объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили несколько логистических центров в Киеве и других регионах Украины.

    В тот же день войска уничтожили склад комплектующих для дронов «Чайки» в Киевской области.

    Несколькими днями ранее армия России нанесла удар по транспортно-логистическому узлу «Пирогово» под Киевом.

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    2 сентября 2026, 17:25 • Новости дня
    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ

    Военный эксперт Рожин: Ход проведения СВО ускоряется

    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Разрушение логистики противника и смена тактики повысили темпы спецоперации, позволив российским войскам освободить Казачью Лопань и Святогорск, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «В ходе вчерашней пресс-конференции президента был сделан целый ряд заявлений касательно текущей ситуации на линии фронта. Безусловно, они отражают текущую динамику, где, несмотря на все летние попытки противника перехватить инициативу и стабилизировать фронт, наши войска сохраняют оперативную инициативу и продолжают успешно продвигаться на целом ряде направлений», – сказал Рожин.

    Важным достижением стало освобождение Казачьей Лопани, отметил он. «Сегодня это также было подтверждено данными объективного контроля группировки Север, показывающими большое количество флагов по всей территории этого важного населенного пункта», – заявил эксперт.

    Он напомнил, что министерство обороны также сообщило об освобождении Святогорска, где продолжается зачистка. Успехи фиксируются на Добропольском направлении и в Орехове. Кроме того, ВС РФ продвигаются в Сумской, в Харьковской областях и еще на ряде участков, сообщил аналитик.

    По словам эксперта, в целом усилия по разрыву фронта противника, по борьбе с его логистикой и изменение тактики действий наших войск привели к тому, что динамика наступательных действий ВС РФ увеличилась. «Это приводит сначала к тактическим успехам, а позднее и к оперативным, когда комплекс этих усилий позволяет освобождать достаточно крупные населенные пункты. Нет никаких сомнений, что и Доброполье, и Лиман, и целый ряд других городов также будут либо освобождены, либо же блокированы для последующего освобождения», – говорит Рожин.

    Эксперт подчеркнул, что противник, несмотря на все старания, связанные с стремлением удержать Славянско-Краматорскую агломерацию, постепенно пятится, и бои продолжают смещаться непосредственно к этим ключевым населенным пунктам. «Верховный главнокомандующий в очередной раз подтвердил, что держит ситуацию на контроле и, что он погружён во все вопросы проводимой спецоперации. Мы видим, что ход проведения СВО ускоряется, и это большая заслуга наших бойцов, тыловиков, офицеров, министерства обороны и лично верховного главнокомандующего», – заключил Рожин.

    Министерство обороны официально подтвердило взятие под контроль населенных пунктов Казачья Лопань и Святогорск. Президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в кварталах города Орехов.

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    3 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    В ВСУ начали жаловаться на дефицит топлива

    Украинский военный Бунятов сообщил о дефиците топлива в ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине из-за дефицита резко сократились нормы выдачи топлива для военнослужащих, сообщил украинский военнослужащий Станислав Бунятов.

    «Многие военные из разных бригад жалуются на сокращение нормы на 50%. Все мы понимаем причину, но порой это доходит до абсурда», – заявил Бунятов.

    По мнению военнослужащего, ситуацию необходимо тщательно проверить, иначе военные ВСУ окажутся «загнаны в нищету», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщения о повреждении автозаправочных станций поступают практически ежедневно из разных регионов Украины. Топливный эксперт Дмитрий Леушкин сообщил о риске топливного коллапса на украинских АЗС.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) назвал огромной проблемой удары ВС России по автозаправочным станциям в прифронтовых регионах.

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    2 сентября 2026, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине

    Трамп посмотрел видео с примерами насильственной мобилизации на Украине

    Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что осведомлен о случаях насильственной мобилизации мужчин на Украине.

    Президента США на мероприятии в Овальном кабинете спросили, видел ли он записи того, как сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, украинские военкоматы) хватают людей прямо на улицах.

    «Я знаю об этих видео. Я очень много о них слышал», – приводит ответ Трампа РИА «Новости».

    В ходе беседы один из журналистов заявил, что администрация Джо Байдена вместе с крупнейшими западными медиа замалчивала колоссальные потери Киева, что в итоге привело к нехватке людей в рядах ВСУ. Трамп коротко согласился с этим утверждением: «Вы правы в этом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обвинил сотрудников ТЦК в тотальном нарушении прав человека.

    В Тернополе после жесткого задержания мужчины местные жители устроили массовый протест против военкоматов.

    Ранее аналогичный бунт против насильственной мобилизации произошел во Львове.

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    2 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» поразили логистический центр в Киеве

    Минобороны: Российские дроны «Герань» поразили логистический центр в Киеве

    Российские дроны «Герань» поразили логистический центр в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по логистическим центрам в Киеве, Одесской и Николаевской областях, а также в Запорожье, сообщило Минобороны.

    Российские беспилотники продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры противника, сообщается в канале ведомства в Max. «Герани» продолжают. Ударная серия!», – говорится в публикации.

    Среди пораженных целей оказался логистический центр, расположенный в Киеве. Кроме того, удар пришелся по распределительному центру «Акционерное Товарищество «Одесса-22» в районе населенного пункта Дачное Одесской области.

    Также были уничтожены три логистических центра в районах населенных пунктов Нерубайское Одесской области, Воскресенское Николаевской области и в городе Запорожье. Эти объекты играли важную роль в обеспечении ВСУ.

    Ранее российские войска поразили логистический центр Fire Point в Киевской области беспилотником «Герань-4 сикер».

    Вечером 1 сентября дроны атаковали склад комплектующих для беспилотников в логистическом центре «Чайки».

    В августе аппарат «Герань» уничтожил крупный хаб снабжения украинской армии в населенном пункте Дударков.

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    3 сентября 2026, 12:46 • Новости дня
    Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России

    Путин назвал ПВО и ответные удары способом борьбы с дефицитом топлива в России

    Путин назвал два метода борьбы с дефицитом топлива в России
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что преодолеть дефицит топлива помогут развитие систем ПВО и масштабные ответные удары по противнику.

    Президент России Владимир Путин обозначил два способа противодействия дефициту топлива на фоне атак ВСУ на российские энергообъекты, передает РИА «Новости».

    На пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке он заявил: «Метод один – это развитие ПВО. С этим тоже не поспоришь. Есть второй. Наносить ответный удар, чтобы неповадно было нам вредить. Вот и все».

    Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, как реагировать на дефицит топлива, возникший на фоне ударов по энергетической инфраструктуре в России. Путин подчеркнул, что видит в наращивании возможностей ПВО и нанесении ответных ударов по противнику ключевые инструменты защиты российских энергообъектов.

    Во вторник Владимир Путин уже комментировал попытки Украины нанести массированные удары по энергетическим объектам в России. Тогда он заявил, что за такими действиями неизбежно последует ответ.

    Накануне президент России Владимир Путин сообщил об изменении уровня защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских беспилотников.

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    3 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Российские бойцы получили украинский снаряд с запиской вместо взрывателя

    Российские военные нашли записку внутри украинского снаряда без взрывателя

    Tекст: Мария Иванова

    Во время боев за Марьинку на позиции российских войск упал артиллерийский боеприпас без вкрученного взрывателя, внутри которого находилось спрятанное послание.

    Ветеран штурмовых подразделений Антон Гусев рассказал о необычной находке, передает РИА «Новости». Инцидент произошел три года назад в Донецкой Народной Республике.

    «Я был свидетелем того, когда во время освобождения Марьинки к нам прилетал артиллерийский снаряд ВСУ без вкрученного взрывателя, и там была записка: «Помог чем смог». Это доказывает, что не каждый военнослужащий ВСУ потерял человечность и среди них тоже есть люди», – сказал боец.

    Гусев добавил, что украинское общество остается крайне неоднородным. По его словам, на передовой находятся совершенно разные граждане, включая обычных людей, которые не поддерживают киевские власти.

    Марьинка была полностью освобождена в декабре 2023 года. Президент России Владимир Путин тогда назвал взятие города большим успехом и высоко оценил действия военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные оставляли на направлениях спецоперации невзведенные мины с записками с извинениями.

    Российские артиллеристы отправляли на позиции противника снаряды с поздравлениями с Днем России.

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    3 сентября 2026, 12:36 • Новости дня
    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ

    Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три российских НПЗ

    Путин заявил об успешном отражении недавних атак на российские НПЗ
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три нефтеперерабатывающих завода и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    «Позапрошлой ночью на три НПЗ тоже были атаки. Все отбиты», – сказал президент на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что ремонтные работы на нефтеперерабатывающих предприятиях идут быстрыми темпами. По словам главы государства, около 10% заводов, находящихся сейчас в стадии ремонта, будут восстановлены в ближайшее время.

    Накануне вице-премьер России Александр Новак доложил, что компании проводят восстановление производственных мощностей в ускоренном режиме. Это позволит быстро вернуть в строй оставшиеся 10% предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин сообщил об изменении уровня защиты нефтеперерабатывающих заводов от ударов украинских беспилотников.

    Вице-премьер Александр Новак заявил об усилении работы по охране энергетических объектов в последние месяцы.

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    3 сентября 2026, 12:44 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    Российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за прошедшие сутки установили контроль над Василевкой, Благодартным и Должанкой в Харьковской области, а также освободили Ижевку в ДНР.

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области, говорится в

    канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Гоптовки, Новоалександровки, Ольховатки, Погорелонр, Приколотнонр, Хотомли и Шевченково.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Кияницей, Уланово и Хотенью.

    Противник при этом потерял свыше 315 военнослужащих, две бронемашины, четыре артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию РЭБ.

    Подразделения Южной группировки освободили Ижевку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Веролюбовки, Дружковки, Краматорска, Николаевки, Семеновки и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял более 205 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Грушевки, Петровки, Прилютово, Студенокв Харьковской области, Крымки и Пришиба ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Андреевки, Белозерского, Бокового, Грузского, Добропольея, Новотроицкого и Сергеевки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, три бронемашины, станция РЭБ и станция радиоэлектронной разведки, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Казачью Лопань и Святогорск в ДНР

    А до этого армия России зачистила от противника Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.

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    3 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск

    Путин заявил о ежемесячных потерях украинских войск до 12 тыс. человек

    Путин раскрыл катастрофические ежемесячные потери украинских войск
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил о критическом снижении мотивации в рядах украинской армии и массовом дезертирстве на фоне колоссальных безвозвратных потерь.

    Ежемесячно вооруженные силы противника теряют от 8 до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости».

    «У противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения из госпиталей», – заявил глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

    Российский лидер также отметил крайне низкий уровень готовности украинских подразделений к ведению боевых действий. По его словам, в рядах противника сейчас фиксируется огромное количество дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Петр Колчин прокомментировал глубокую деморализацию украинских войск из-за тотальной мобилизации.

    Американский журнал Military Watch Magazine сообщил о рекордном количестве дезертиров в рядах ВСУ.

    Президент России Владимир Путин заявил о полном переходе стратегической инициативы к Вооруженным силам РФ.

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    3 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    Путин назвал слухи о мобилизации в России информационной атакой
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал слухи о якобы возможной мобилизации в стране информационной атакой противника накануне выборов в Государственную думу.

    Президент страны сделал соответствующее заявление на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, в настоящее время нет предпосылок для проведения мобилизационных мероприятий в стране.

    «Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу с попыткой повлиять на результат», – подчеркнул Владимир Путин.

    Глава государства пояснил, что распространяемые слухи являются целенаправленной попыткой дестабилизировать ситуацию в период избирательной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин назвал слухи о призыве россиян после выборов чушью.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев исключил вероятность проведения новых призывных мероприятий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о подготовке очередной волны мобилизации.

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    2 сентября 2026, 23:08 • Новости дня
    Атака ВСУ привела к обрушению перекрытия энергообъекта в Энергодаре

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников на объекты социальной и энергетической инфраструктуры произошло обрушение перекрытия на энергообъекте, сообщил глава Энергодара Максим Пухов.

    «ВСУ вновь атаковали наш город – в этот раз под ударом оказались социальные объекты: детская школа искусств, несколько общеобразовательных школ, детские сады, а также электроподстанция, обеспечивающая жизнедеятельность города», – сообщил Пухов в «Максе».

    По его словам, в результате ударов повреждены фасады и остекление зданий. Степень разрушений сейчас оценивают специалисты, однако, как подчеркнул глава города, пострадавших нет. «Зафиксировано обрушение перекрытия на одном из энергетических объектов», – сообщил он.

    Позднее Пухов добавил, что один из беспилотников, пытавшихся атаковать детскую школу искусств, был сбит российскими военными. «На фото взрывное устройство, которое было оперативно обезврежено специалистами ВС РФ. Обратите внимание на количество поражающих элементов…» – сообщил Пухов, опубликовав соответствующий снимок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о повреждении четырех детских садов и школы в Энергодаре.

    В конце августа украинские беспилотники атаковали два продуктовых магазина в Энергодаре.

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    2 сентября 2026, 21:27 • Новости дня
    Разведгруппа украинского легиона уничтожена в Сумской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сумской области в ходе стрелкового боя уничтожена разведывательная группа украинского международного легиона, в составе которой находился австралийский наемник.

    Российские силовые структуры сообщили об уничтожении разведгруппы международного легиона Главного управления разведки министерства обороны Украины, передает РИА «Новости». В состав подразделения входил австралийский наемник с позывным «Моззи».

    «В результате стрелкового боя в районе Уланово уничтожена разведгруппа международного легиона ГУР вместе с командиром капитаном Дудником Эдуардом Борисовичем, а также наемником из Австралии по кличке «Моззи», – заявили силовики.

    Кроме того, в ходе столкновения были ликвидированы еще два бойца украинской разведки. Ими оказались 21-летний сержант Даниил Семенов и 19-летний рядовой Артур Синевич.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года российские военные вели стрелковые бои в селе Уланово.

    Ранее в этом же районе бойцы ВС РФ разгромили крупную группу солдат украинского штурмового полка «Скала».

    Весной спецподразделения ГУР Украины оборудовали полевой госпиталь в Сумской области.

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