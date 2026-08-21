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    Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    18 комментариев
    21 августа 2026, 14:52 • Новости дня

    «Герань» уничтожила крупный хаб снабжения ВСУ в Киевской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российский беспилотный аппарат «Герань» поразила логистический центр в Дударкове Киевской области, который использовался для хранения материальных средств украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар «Геранью» по логистическому центру «ФМ Логистик» в Киевской области. Объект располагался в населенном пункте Дударков, сообщается в Max Минобороны.

    Уничтоженный хаб снабжения активно задействовался для хранения различных материальных средств, предназначенных для обеспечения потребностей украинских войск.

    Накануне российские беспилотники атаковали крупный логистический узел украинской армии в Киевской области.

    Неделей ранее аппараты «Герань-4 сикер» нанесли точный удар по объекту инфраструктуры в районе Броваров.

    В середине августа Вооруженные силы России поразили киевский складской комплекс с тысячами ударных дронов.

    21 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально, напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается», – приводит РИА «Новости» ответ Небензи журналистам.

    Дипломат указал на то, что официальные заявления об этом делались неоднократно.

    Напомним, в июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять. Медведев в марте заявлял об отсутствии необходимости новой волны мобилизации.


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    20 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Российские военные поразили под Одессой два сухогруза с боеприпасами для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе атаки на портовую инфраструктуру Одесской области Украины ликвидированы морские транспортные суда, перевозившие вооружение и топливо для нужд украинской армии, сообщило Минобороны.

    Армия России продолжает наносить удары по объектам на Украине, задействованным в военных целях. В порту Черноморска беспилотные летательные аппараты успешно атаковали два сухогруза, сообщает Минобороны.

    На борту пораженных судов находились боеприпасы и различное военное имущество. Кроме того, точным ударом уничтожен крупный резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для снабжения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в том же порту Черноморска.

    В этот же день российские войска поразили резервуары с горюче-смазочными материалами. Неделей ранее Вооруженные силы России уничтожили крупный склад с вооружением в порту Южный.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    20 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Зеленский подписал указ о санкциях против мультфильма «Маша и Медведь»

    Зеленский ввел санкции против создателей «Маши и Медведя»

    Зеленский подписал указ о санкциях против мультфильма «Маша и Медведь»
    @ Скриншот с видео «Маша и Медведь»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал ряд указов о санкциях, один из которых касается «пропагандистского контента для детей», так она называет российский мультсериал «Маша и Медведь».

    «Санкции применены и против пяти россиян и четырех организаций, причастных к созданию и дистрибуции анимационного сериала «Маша и Медведь», который распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, представляющий угрозу национальной безопасности Украины», – сказано в документе, представленном на сайте Офиса Зеленского.

    Там добавили, что теперь под санкциями находится студия «Анимаккорд», которая является автором мультсериала, ее основатель, генеральный директор, а также автор сценария, режиссер и продюсер, соавтор сериала и владелец прав на этот мультфильм.

    Также в документе перечислены украинские санкции против предприятий российского ВПК и цветной металлургии, российских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий российского мультфильма «Маша и Медведь». В Британии раскритиковали идею запрета мультфильма «Маша и Медведь». Французский политик Филиппо высмеял призывы запретить «Машу и Медведя» в Британии.

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    21 августа 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт раскритиковал обвинения Румынии в адрес России из-за дрона в Черном море

    Эксперт Рожин: Киев мог устроить провокацию с дроном у румынской платформы Neptun Deep

    Эксперт раскритиковал обвинения Румынии в адрес России из-за дрона в Черном море
    @ Inquam Photos/George Calin/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Что бы ни произошло, у европейских политиков во всем виновата Москва, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Так он прокомментировал обвинения Румынии, которая связывает появление дрона у газовой платформы Neptun Deep в Черном море с действиями России. По его оценкам, есть две версии инцидента – случайный дрейф и умышленная провокация.

    «В территориальных и исключительных экономических зонах Румынии, Болгарии, Турции неоднократно обнаруживали мины, сорванные с позиций, потерявшие управление безэкипажные катера (БЭК) и упавшие дроны самолетного типа. Морские течения способствуют перемещению таких объектов», – напомнил военный аналитик Борис Рожин.

    По его мнению, есть минимум две вероятные версии появления морского дрона вблизи газового проекта Neptun Deep. Первая – аппарат потерял управление и дрейфовал в Черном море. «Возможно, у БЭКа были иные задачи, но он потерял управление из-за технической неисправности или вследствие воздействия на него средств РЭБ. В результате аппарат оказался у исключительной экономической зоны Румынии», – детализировал собеседник.

    Как отметил аналитик, судить о принадлежности морского дрона сложно, поскольку нет информации о его модели. Но Бухарест уже поспешил обвинить в произошедшем Россию. «Что бы ни произошло, у европейских политиков во всем виновата Москва. Даже если потом Киев признает, что вблизи платформы Neptun Deep оказался их БЭК, нас найдут, в чем упрекнуть. Поэтому на возмущение румын если и обращать внимание, то минимально», – уточнил Рожин.

    Вторая версия появления дрона – умышленная провокация Украины, продолжил собеседник. «Украинскую сторону неоднократно уличали в подобных действиях. Например, противник запускал подобранные «Герберы» по территории Польши. Поэтому отправить аппарат к Neptun Deep – рабочий вариант», – предположил спикер. По его мнению, Киев мог пойти на такой шаг, чтобы создать видимость угрозы и за счет этого получить больше денег и ресурсов на продолжение боевых действий.

    В четверг Минобороны Румынии сообщило об уничтожении безэкипажного катера в Черном море. Как рассказал врио министра обороны страны Раду Мируцэ, инцидент произошел в исключительной экономической зоне, примерно в 130 км к востоку от города Констанца. По данным береговой охраны, дрон был обнаружен всего в нескольких сотнях метров от платформы по добыче природного газа Neptun Deep.

    «На уровне министерства национальной обороны Румынии был сформирован оперативный штаб. В целях координации действий было запрошено участие НАТО для управления операцией на уровне румынской армии», – заявил Мируцэ. По его словам, для защиты работников и критически важной инфраструктуры в воздух поднимали два истребителя F-16 с приказом на уничтожение безэкипажного катера.

    Дрон был успешно ликвидирован, операция прошла штатно и без ущерба для объектов добычи, отчитался Мируцэ. Он не раскрыл происхождение беспилотника. При этом врио министра обороны Румынии сообщил, что через недавно созданный канал прямой связи с Украиной получил «официальное подтверждение»: дрон якобы был не украинского происхождения.

    Президент Румынии Никушор Дан обвинил в произошедшем Россию. «Я решительно осуждаю усиление подобных безответственных инцидентов со стороны Российской Федерации», – написал он в соцсетях, добавив, что Москва якобы подвергает риску «критическую инфраструктуру» и людей, работающих на платформе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент проявлением гибридной войны и заявила о якобы нарастающей кампании угроз, которая «дестабилизирует граждан и стремится разделить» Евросоюз. Она напомнила о Европейской инициативе противодронной защиты и программе Eastern Flank Watch, призванных ускорить наращивание производства для оперативного ответа на новые угрозы.

    Отметим, в конце мая беспилотник упал на жилой дом в румынском Галаце, после чего Бухарест и Брюссель также бездоказательно обвинили в произошедшем Москву. Затем в июне в крупнейшем порту Румынии Констанце взорвался морской беспилотник. Киев подтвердил его украинское происхождение и заявил, что аппарат потерял управление из-за радиопомех.

    После этого инцидента Бухарест направил официальный запрос Минобороны Украины с предложением предусмотреть механизм уничтожения беспилотников при приближении к румынским границам. «Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль», – говорил тогда Мируцэ.

    Neptun Deep – крупнейший проект добычи газа в Румынии, разработка которого началась в 2023 году; первый газ планируется извлечь в 2027 году, после чего страна может стать крупнейшим производителем природного газа в ЕС.

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    21 августа 2026, 00:23 • Новости дня
    Небензя назвал важную способность будущего генсека ООН по Украине

    Небензя: Будущий генсек ООН должен быть вовлечен в тему Украины

    Небензя назвал важную способность будущего генсека ООН по Украине
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия надеется увидеть на посту следующего генерального секретаря ООН человека, вовлеченного в тему украинского конфликта, способного проявить смелость и активнее включится в мирное урегулирование ситуации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Мы хотим, чтобы он или она были более вовлечены в разрешение кризиса. Для этого новоизбранному генсеку надо хотеть быть вовлеченным, иногда с угрозой, что он или она могут не преуспеть в этом, но нужно прыгать в эти воды и пытаться быть полезным», – приводит слова дипломата ТАСС.

    Небензя привел в пример Кофи Аннана, который, по его словам, был достаточно смелым, чтобы вмешиваться в конфликт без гарантий на его урегулирование.

    «Именно этого мы ждем от нового генерального секретаря», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя в июле назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче. Тогда же он заявил, что Россия будет ожидать объективности от нового генсека ООН. Глава МИД Сергей Лавров назвал Кофи Аннана одним из лучших генсеков ООН.

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    21 августа 2026, 09:22 • Новости дня
    ВС России поразили склады в украинском порту Рени на Дунае
    ВС России поразили склады в украинском порту Рени на Дунае
    @ Sergii Kharchenko/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России в ночь на 21 августа с помощью беспилотных летательных аппаратов поразили склады с вооружением в порту Рени в Одесской области, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в ночь на 21 августа ударными БПЛА, указало ведомство в Max.

    Были поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом.

    В середине августа российские военные атаковали два сухогруза с оружием для украинской армии в портах Одессы и Николаева.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России ликвидировали склад с вооружением в порту Южный.

    До этого ударные дроны поразили пункт управления украинского флота в порту Рени.

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    20 августа 2026, 23:58 • Новости дня
    Кандидат на пост генсека ООН Баки предложила вариант решения по Украине

    Кандидат в генсеки ООН Баки предложила решение по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Претендент на пост генерального секретаря ООН Ивонн Баки считает необходимым разработать план урегулирования украинского конфликта, полностью учитывающий государственные интересы обеих сторон.

    «Нам нужно найти решение, которое устроит обе страны», – приводит ее ответ журналистам в ООН РИА «Новости».

    Такой ответ Баки дала на вопрос о своей стратегии разрешения украинского конфликта в качестве генсека ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ подтвердил стремление Москвы завершить украинский конфликт, однако Киев, отметил он, совершенно не готов к мирным переговорам.

    Баки также предложила рассмотреть вариант с договоренностью о  неприсоединении Украины к НАТО.

    «Думаю, была договоренность о том, что Россия не хочет, чтобы НАТО была рядом, верно? Хорошо, давайте договоримся об этом», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил продолжение СВО отказом Киева от мирных переговоров, а также сообщил о расширении зоны безопасности из-за украинских попыток эскалации. Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО.

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    21 августа 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Зеленое в Запорожской области
    Российские войска освободили Зеленое в Запорожской области
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла под контроль Зеленое в Запорожской области. Всего же за неделю ВС России освободили 11 населенных пунктов.

    Подразделения группировки «Восток» освободили Зеленое в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    На прошедшей неделе подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, в результате были освобождены Рыбальское и Новосолошино, а 20 августа освобождено Зеленое в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки при этом  составили более 2340 военнослужащих, два танка, 15 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и семь станций РЭБ.

    На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки «Север» установлен контроль над Кудиевкой в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных, ракетно-артиллерийской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны, нацгвардии и погранотряда погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю противник потерял до 1550 военнослужащих, 11 бронемашин, три артиллерийских орудия, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    На прошедшей неделе Южной группировки освобождены Першомарьевка, Ореховатка и Николайполье в Донецкой народной республике.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, двух горно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1660 военнослужащих, 31 бронемашину и 22 орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    В течение минувшей недели подразделения группировки «Центр» освободили Андреевскую Общину, Красноподолье, Водянское и Матяшево в ДНР. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2550 военнослужащих и 24 бронемашины. Уничтожены боевая машина чешской РСЗО Vampire и две боевые машины РСЗО «Град», шесть орудий полевой артиллерии, а также восемь станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, за неделю нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам президента Украины, морской пехоты, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

    Потери противника на этом направлении за указанный перирод составили свыше 1490 военнослужащих, танк и 16 бронемашин. Уничтожены боевая машина РСЗО «Град», 15 орудий полевой артиллерии и девять станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты. За неделю было уничтожено более 260 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии, два безэкипажных катера, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Николайполье и Матяшево в ДНР

    Днем ранее армия России взяла под контроль Водянское в ДНР.

    А до этого российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР.

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    21 августа 2026, 02:15 • Новости дня
    Марочко: ВС России после Матяшево начали бои за Новогришино

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие после освобождения Матяшево в ДНР, где противник потерял большую часть дислоцированной группировки, начали бои за соседнее Новогришино, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас начали бои за Новогришино, наносятся удары по Надии, также наши бойцы развивают успех северо-восточнее населенного пункта Доброполье. Следовательно, с освобождением Матяшево мы, прежде всего, прикрываем себе тылы для того, чтобы дальше продвигаться по направлению крупного населенного пункта Доброполье», – сказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что после успехов в Доброполье соседнее Матяшево было освобождено без особых усилий, выдавливая украинских боевиков.

    «Большая часть была, конечно, уничтожена. И, естественно, сейчас после зачистки окрестностей данный населенный пункт перешел под наш контроль», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что освобождение Матяшева открыло путь на Добропольском направлении. Zeit сообщила, что сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии. Эксперт заявил о превращении подконтрольных Киеву городов в призраки.


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    20 августа 2026, 20:35 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 64 дрона ВСУ над пятью регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные расчеты противовоздушной обороны за 12 часов успешно ликвидировали 64 вражеских БПЛА в пяти регионах страны, сообщило Минобороны.

    В течение дня с 8.00 до 20.00 мск системы ПВО нейтрализовали налет противника на южные и приграничные территории. Всего было сбито 64 украинских дрона, сообщает Минобороны.

    Вражеские аппараты пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях, а также в Республике Крым. Кроме того, цели были перехвачены над акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 726 украинских беспилотников самолетного типа над территорией страны. В частности с вечера среды до утра четверга в сторону Москвы летело 250 дронов ВСУ.

    А в среду системы ПВО сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России.


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    21 августа 2026, 07:23 • Новости дня
    Российские войска уничтожили готовившуюся к отправке в Орехов технику

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военнослужащие наносят ювелирные удары по украинскому вооружению, которое противник распределяет мелкими партиями для последующей переброски в город Орехов в Запорожской области, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    Киев пытается превратить этот населенный пункт в мощный укрепрайон, подобный Константиновке, пояснил эксперт в беседе с ТАСС.

    По словам аналитика, украинская сторона сохраняет возможность снабжать свою группировку на данном направлении. Значительную поддержку оказывает сам подконтрольный Киеву город Запорожье, где сосредоточено большое количество техники.

    «Поэтому выявлять и наносить удары тоже нужно ювелирно, чтобы не пострадал ни один мирный житель», – отметил Киселев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Днепр» нанесли серию точечных ударов по местам скопления тыловых частей ВСУ в Орехове.

    Российские расчеты БПЛА отрезали основные силы противника от путей снабжения.

    Месяцем ранее операторы дронов зачистили около 20 блиндажей украинских боевиков в этом районе.

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    21 августа 2026, 08:56 • Новости дня
    ВС России захватили новейший украинский наземный дрон в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новейший колесный роботизированный комплекс украинской армии «Лють 2.0» попался в руки к российским военным в Сумской области, сообщил боец с позывным «Фанат».

    Аппарат занимался подвозом продовольствия и боеприпасов на позиции противника, параллельно осуществляя разведку местности, пояснил собеседник РИА «Новости».

    «Расчет войск беспилотных систем «Севера», действуя в рамках расширения буферной зоны в Сумской области, выявил и обездвижил украинский наземный колесный боевой бронированный робот-беспилотник «Лють 2.0», – пояснил он.

    Затем парализованная машина была окончательно захвачена.

    После поражения дрона отечественным аппаратом BT-40 основные узлы сохранились в рабочем состоянии. Трофей передали в специализированную лабораторию для детального изучения.

    Специалисты установили, что практически вся начинка комплекса состоит из иностранных компонентов производства стран НАТО.

    Информация о разработке комплекса на Украине появилась два года назад, а данные об испытаниях опубликовали в прошлом году. Бронированный колесный беспилотник оснащен камерами и стрелковым оружием для огневой поддержки штурмовых групп.

    В июле российские десантники отразили атаку вооруженных пулеметами украинских наземных роботов в Запорожской области.

    В мае бойцы группировки «Север» ликвидировали пять вражеских роботов снабжения в Харьковской области. Весной украинские подразделения усилили использование беспилотных платформ для перевозки грузов и эвакуации раненых.

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    21 августа 2026, 01:25 • Новости дня
    Центр обучения животных сообщил об отправке в зону СВО собак-поисковиков

    Челябинский центр отправит в зону СВО собак-поисковиков

    Центр обучения животных сообщил об отправке в зону СВО собак-поисковиков
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Единственный российский центр подготовки собак для поиска без вести пропавших направит обученных спаниелей и овчарок с кинологами для поиска бойцов на передовой спецоперации, сообщил руководитель учреждения Иван Бодров.

    «В Челябинске мы начали готовить уникальных четвероногих поисковиков, которые в зоне проведения специальной военной операции будут искать пропавших бойцов – в завалах и под землей», – сказал он РИА «Новости».

    Основной состав служебных собак отправится выполнять задачи в ближайшую пятницу. Инициативу создания кинологической службы поддержали губернатор региона Алексей Текслер и Минобороны. Сейчас на базе обучаются десять животных, среди которых четыре щенка.

    Бодров отметил, что главная задача животных заключается в поиске павших воинов для их последующего захоронения. Несколько специалистов центра заключили контракты с военным ведомством для адаптации собак к боевым условиям.

    Отбор проходят не все животные: отсеиваются до 90% кандидатов. Бодров пояснил, что идеальный кандидат должен быть легким для переноски на руках при форс-мажорах. Поэтому кинологи отдают предпочтение спаниелям и бельгийским овчаркам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс сообщил о создании зон для собак-проводников в аэропортах. Боец рассказал о предупреждающей военных о дронах ВСУ собаке по кличке Баста. Бойцы группировки войск «Восток» задействовали  собак для выявления вражеских дронов.


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    21 августа 2026, 11:26 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила подземные тоннели украинской армии в Орехове

    Киселев: ВКС России уничтожили подземные тоннели ВСУ в Орехове

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы России успешно поражают подземные укрытия украинских войск в Запорожской области, лишая противника возможности скрытно перемещать технику и личный состав, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По словам Киселева, российская боевая авиация наносит удары по подземным тоннелям Вооруженных сил Украины в городе Орехове Запорожской области. Эти коммуникации использовались для скрытной переброски мототехники и пехоты, передает ТАСС.

    «Орехово – это хороший населенный пункт с очень хорошо развитой логистикой, инфраструктурой, красивый городишко. И это мы говорим в мирное время. К сожалению, с началом специальной военной операции противник его превратил в так называемый плацдарм», – рассказал Киселев. По его словам, сейчас ВКС выбивают подземные туннели, которые были в большом количестве вырыты украинскими военными.

    За время нахождения в Орехове украинская армия создала разветвленную сеть укрытий. Российские десантники продолжают наступление на этом направлении, ежедневно занимая новые позиции противника.

    Ранее российские военные уничтожили подготовленную для переброски в Орехов украинскую технику.

    Подразделения беспилотных систем группировки «Днепр» нанесли серию точечных ударов по тыловым частям ВСУ в этом городе.

    До этого украинские боевики вырыли технологические тоннели для передвижения легкой техники между Славянском и Краматорском.

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    21 августа 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» разбили две штурм-группы ВСУ у села Терновая

    ВС России уничтожили две штурм-группы ВСУ у села Терновая

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и пресекли попытки контратаки ВСУ у села Терновая на Харьковском направлении.

    «Противник предпринял очередную попытку контратаки силами двух штурмовых групп из состава 23 ошп в районе села Терновая. В результате комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена, остальные бежали», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также наступление «Северян» идут в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. Стрелковые бои – в районе Гоптовки, в селе Василевка, около Шевченково и Петропавловки, а также в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках до 800 метров.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе бойцы ведут стрелковые бои в районе Вольной Слободы и в Уланово. Не прекращаются бои в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях, в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 400 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской и Сумской областях за ночь уничтожили свыше 440 дронов ВСУ. Российские войска уничтожили готовившуюся к отправке в Орехов технику. Марочко сообщил, что ВС России после Матяшево начали бои за Новогришино.

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