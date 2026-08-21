«Герань» уничтожила крупный хаб снабжения ВСУ в Киевской области

Эксперт раскритиковал обвинения Румынии в адрес России из-за дрона в Черном море

Эксперт Рожин: Киев мог устроить провокацию с дроном у румынской платформы Neptun Deep

Tекст: Олег Исайченко

«В территориальных и исключительных экономических зонах Румынии, Болгарии, Турции неоднократно обнаруживали мины, сорванные с позиций, потерявшие управление безэкипажные катера (БЭК) и упавшие дроны самолетного типа. Морские течения способствуют перемещению таких объектов», – напомнил военный аналитик Борис Рожин.

По его мнению, есть минимум две вероятные версии появления морского дрона вблизи газового проекта Neptun Deep. Первая – аппарат потерял управление и дрейфовал в Черном море. «Возможно, у БЭКа были иные задачи, но он потерял управление из-за технической неисправности или вследствие воздействия на него средств РЭБ. В результате аппарат оказался у исключительной экономической зоны Румынии», – детализировал собеседник.

Как отметил аналитик, судить о принадлежности морского дрона сложно, поскольку нет информации о его модели. Но Бухарест уже поспешил обвинить в произошедшем Россию. «Что бы ни произошло, у европейских политиков во всем виновата Москва. Даже если потом Киев признает, что вблизи платформы Neptun Deep оказался их БЭК, нас найдут, в чем упрекнуть. Поэтому на возмущение румын если и обращать внимание, то минимально», – уточнил Рожин.

Вторая версия появления дрона – умышленная провокация Украины, продолжил собеседник. «Украинскую сторону неоднократно уличали в подобных действиях. Например, противник запускал подобранные «Герберы» по территории Польши. Поэтому отправить аппарат к Neptun Deep – рабочий вариант», – предположил спикер. По его мнению, Киев мог пойти на такой шаг, чтобы создать видимость угрозы и за счет этого получить больше денег и ресурсов на продолжение боевых действий.

В четверг Минобороны Румынии сообщило об уничтожении безэкипажного катера в Черном море. Как рассказал врио министра обороны страны Раду Мируцэ, инцидент произошел в исключительной экономической зоне, примерно в 130 км к востоку от города Констанца. По данным береговой охраны, дрон был обнаружен всего в нескольких сотнях метров от платформы по добыче природного газа Neptun Deep.

«На уровне министерства национальной обороны Румынии был сформирован оперативный штаб. В целях координации действий было запрошено участие НАТО для управления операцией на уровне румынской армии», – заявил Мируцэ. По его словам, для защиты работников и критически важной инфраструктуры в воздух поднимали два истребителя F-16 с приказом на уничтожение безэкипажного катера.

Дрон был успешно ликвидирован, операция прошла штатно и без ущерба для объектов добычи, отчитался Мируцэ. Он не раскрыл происхождение беспилотника. При этом врио министра обороны Румынии сообщил, что через недавно созданный канал прямой связи с Украиной получил «официальное подтверждение»: дрон якобы был не украинского происхождения.

Президент Румынии Никушор Дан обвинил в произошедшем Россию. «Я решительно осуждаю усиление подобных безответственных инцидентов со стороны Российской Федерации», – написал он в соцсетях, добавив, что Москва якобы подвергает риску «критическую инфраструктуру» и людей, работающих на платформе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инцидент проявлением гибридной войны и заявила о якобы нарастающей кампании угроз, которая «дестабилизирует граждан и стремится разделить» Евросоюз. Она напомнила о Европейской инициативе противодронной защиты и программе Eastern Flank Watch, призванных ускорить наращивание производства для оперативного ответа на новые угрозы.

Отметим, в конце мая беспилотник упал на жилой дом в румынском Галаце, после чего Бухарест и Брюссель также бездоказательно обвинили в произошедшем Москву. Затем в июне в крупнейшем порту Румынии Констанце взорвался морской беспилотник. Киев подтвердил его украинское происхождение и заявил, что аппарат потерял управление из-за радиопомех.

После этого инцидента Бухарест направил официальный запрос Минобороны Украины с предложением предусмотреть механизм уничтожения беспилотников при приближении к румынским границам. «Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль», – говорил тогда Мируцэ.

Neptun Deep – крупнейший проект добычи газа в Румынии, разработка которого началась в 2023 году; первый газ планируется извлечь в 2027 году, после чего страна может стать крупнейшим производителем природного газа в ЕС.