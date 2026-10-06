На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.8 комментариев
ВС России поразили порты и сухогруз в Одесской области
Российские военные с помощью беспилотников нанесли удары по логистическим центрам и транспортной инфраструктуре в Одесской области, сообщило Минобороны.
ВС России продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также судам, используемым в интересах украинских войск, сообщило ведомство в Max.
В результате ударов в Одесской области поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка и сухогруз с грузами двойного назначения в порту Черноморск.
Кроме того, в порту Измаил российские беспилотники поразили объекты причальной инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ВС России поразили электроподстанцию в Харьковской области и порт Вилково.
В воскресенье эксперт заявил, что потеря порта Измаил вызвала топливный кризис у ВСУ.
В субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе.