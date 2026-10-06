ВС России поразили порты и сухогруз в Одесской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

ВС России продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, транспортной и портовой инфраструктуре Украины, а также судам, используемым в интересах украинских войск, сообщило ведомство в Max.

В результате ударов в Одесской области поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Ильичевка и сухогруз с грузами двойного назначения в порту Черноморск.

Кроме того, в порту Измаил российские беспилотники поразили объекты причальной инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ВС России поразили электроподстанцию в Харьковской области и порт Вилково.

В воскресенье эксперт заявил, что потеря порта Измаил вызвала топливный кризис у ВСУ.

В субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе.