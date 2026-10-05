В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
ВС России поразили электроподстанцию в Харьковской области и порт Вилково
Минобороны: ВС России поразили электроподстанцию под Харьковом и порт Вилково
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по энергетической и портовой инфраструктуре Украины, поражена электроподстанция Кочеток в Харьковской области, порт Вилково в Одесской области, а также хранилища ГСМ в порту Черноморск, сообщило Министерство обороны.
Вооруженные силы России нанесли новые удары беспилотниками по объектам инфраструктуры, используемым украинскими военными, сообщает Министерство обороны. В Харьковской области поражена электроподстанция Кочеток, отмечается в Max ведомства.
В Одесской области атакован портовый пункт Вилково, через который перебрасывали военные грузы. В порту Черноморск поражены хранилища горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ, а также сухогруз с военным имуществом.
Помимо этого, южнее Одессы на переходе морем нанесено поражение еще одному сухогрузу, перевозившему военные грузы для украинской армии.
Ранее Вооруженные силы России поразили беспилотниками «Герань-4 Сикер» четыре сухогруза с имуществом ВСУ в порту Черноморск, а также в акваториях Бугского лимана и Черного моря.
В субботу российские военные ударили по сухогрузу с военным имуществом для украинской армии в Одессе.
Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ.