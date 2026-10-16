Ростех рассказал о преимуществах управляемого снаряда «Краснополь»

Ростех заявил об увеличении выпуска управляемых снарядов «Краснополь»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«С дистанции в десятки километров этот боеприпас может поразить прямым попаданием даже такую небольшую и подвижную цель, как танк. Сегодня «Высокоточные комплексы» значительно увеличили выпуск этих боеприпасов», – рассказали в Ростехе, передает РИА «Новости».

В госкорпорации отметили, что боевая обстановка в зоне спецоперации на Украине создает опасности для артиллерийских расчетов, работающих длинными сериями. Использование управляемого снаряда «Краснополь» и БПЛА позволяет артиллеристам действовать более осторожно и эффективно.

«На помощь приходят современные гаубицы – классическая, но глубоко модернизированная «Мста-С», а также самые новые колесные «Мальва» и «Гиацинт-К». Они способны быстро занять позицию, поразить цель одним-двумя выстрелами и так же быстро уйти», – добавили в пресс-службе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ростех представил в Египте новый боеприпас с дальностью 450 км. В августе госкорпорация в 50 раз увеличила выпуск боеприпасов для танков. Летом российские войска получили первые противодронные патроны «Многоточие».