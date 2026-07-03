  • Новость часаВласти Приднестровья заявили о взрывоопасной ситуации в отношениях с Кишиневом
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    24 комментария
    3 июля 2026, 07:59 • Новости дня

    Российские войска получили первые противодронные патроны «Многоточие»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые партии многопульных патронов «Многоточие» разработки холдинга «Высокоточные комплексы» «Ростеха» для борьбы с мини-дронами поставлена в российские войска, сообщил разработчик этого боеприпаса.

    Первые партии многопульных патронов «Многоточие» разработки холдинга «Высокоточные комплексы» поставлены в войска, передает РИА «Новости». Боеприпас создан для борьбы с мини-дронами и уже запущен в серийное производство.

    «Выпуск уже начался. Идет уже серийное производство. Первые штучные опытные партии уже в войсках», – рассказал один из разработчиков патрона в проекте «Наш Краш» в Telegram-канале «Ростеха». Новинка способна поражать беспилотники на расстоянии до 300 метров и унифицирована со штатным оружием ВС РФ.

    Боеприпасы выпускаются в калибрах 5,45х39 и 7,62х54 миллиметров с разделяющейся в полете трехэлементной пулей. На дистанциях свыше 500 метров поражающие элементы теряют энергию, что делает их применение в городских условиях безопасным для людей и объектов, в отличие от обычных пуль, сохраняющих убойную силу на расстоянии до трех километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» разработали специальные многопульные патроны «Многоточие» для борьбы с беспилотниками.

    Концерн «Калашников» успешно испытал собственный противодроновый многокомпонентный боеприпас.

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для защиты стационарных объектов от дронов.

    2 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    The War Zone: Су-57 вооружили для охоты на дроны

    The War Zone: Истребитель Су-57 получил вооружение для борьбы с дронами

    The War Zone: Су-57 вооружили для охоты на дроны
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Сети появились снимки российского истребителя Су-57 с необычным внешним вооружением, которое указывает на его адаптацию для перехвата украинских беспилотников и крылатых ракет.

    Фотографии российского истребителя Су-57 с ракетами малой дальности класса «воздух-воздух» и неизвестным подвесным контейнером целеуказания были опубликованы в социальных сетях, передает портал The War Zone.

    Эксперты издания предполагают, что боевая машина оптимизирована для уничтожения украинских дронов-камикадзе и крылатых ракет.

    На снимках под крыльями самолета видны две ракеты серии Р-73 или Р-74, а под левой гондолой двигателя расположен загадочный подвесной контейнер. Военные блогеры отмечают, что подобная конфигурация предназначена именно для охоты на беспилотники. Использование внешних подвесок для ракет малой дальности нехарактерно для Су-57, так как он оснащен внутренними отсеками.

    Истребитель обладает мощными радарами с активной фазированной антенной решеткой и оптико-электронными системами, что делает его крайне эффективным средством обнаружения малозаметных целей на больших расстояниях. Журналисты подчеркивают, что применение высокотехнологичных истребителей для борьбы с дронами не является уникальным: аналогичную тактику используют США, Израиль и Британия со своими F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет-разведчик Saab 340 ракетой «воздух-воздух». Неуловимая машина пятого поколения совершила около 30 успешных пусков по транспортным узлам противника.

    Двухместная версия этого боевого самолета ранее успешно осуществила свой первый полет.

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    2 июля 2026, 22:10 • Новости дня
    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР

    Военкор Рожин: ВС России зашли в Алексеево-Дружковку

    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР и начали за нее бои, не дожидаясь, когда завершится зачистка Константиновки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что российские войска уже зашли в Алексеево-Дружковку и завязали за нее бои непосредственно в населенном пункте», – написал он в Max-канале со ссылкой на источники.

    Рожин уточнил, что российские военнослужащие не стали оттягивать решение вопроса с поселением и ждать, когда дочистят Константиновку.

    «Уже пошли бои за Алексеево-Дружковку. Далее сама Дружковка», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты ВСУ 26 июня начали бежать из Алексеево-Дружковки. Минобороны сообщило о том, что российские войска завершают зачистку Константиновки от ВСУ.


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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    30 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    Стармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия увеличит военный бюджет на 27% до 80 млрд фунтов стерлингов (105 млрд долларов) в год к 2029 году, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

    Британское правительство представило долгосрочный план финансирования вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Кир Стармер уточнил, что к 2029 году показатель достигнет 80 млрд фунтов стерлингов в год.

    «До того, как мы пришли к власти, то есть два года назад наша страна тратила на оборону 54 млрд фунтов стерлингов в год. К 2029 году мы доведем этот показатель почти до 80 млрд фунтов в год, увеличив его на 27% в реальном выражении», – подчеркнул глава правительства.

    После этого рубежа власти намерены довести долю оборонных трат до 3% от ВВП. Министр финансов Рэйчел Ривз добавила, что в ближайшие четыре года на эти цели дополнительно выделят 15 млрд фунтов стерлингов.

    В июне пост министра обороны покинул Джин Хили из-за недостаточного финансирования ведомства. Ожидается, что рассчитанный на десять лет план обеспечит вливание около 300 млрд фунтов стерлингов в военно-промышленный комплекс страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня британский премьер Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее из-за недостатка денег в военном ведомстве в отставку подал министр обороны страны Джон Хили.

    Вслед за ним свой пост покинул заместитель главы министерства обороны Алистер Карнс.

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    30 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    Главком ВСУ Сырский опроверг слова Зеленского про отключение ретрансляторов в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Устройства связи на территории Белоруссии, помогающие корректировать полеты российских дронов, продолжают функционировать вопреки предыдущим заявлениям украинских властей.

    Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский опроверг информацию об отключении оборудования в Белоруссии, пишут СМИМК.

    Ранее Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки утверждал обратное. По версии Киева, эта техника используется для наведения российских беспилотников.

    В недавнем интервью главком ВСУ подчеркнул, что аппаратура продолжает работать. «Устройства до сих пор не демонтированы и их включение было зафиксировано вновь», – сообщил военный. При этом он выразил надежду, что власти Белоруссии прекратят использование этих вышек.

    Стоит отметить, что Минск никогда не подтверждал наличие подобных ретрансляторов на своей территории. Информация об их монтаже или последующем демонтаже также осталась без официальных комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минску вопрос об отключении ретрансляторов.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фабрикации данных об этих устройствах. До этого политолог Владимир Скачко назвал заявления главы киевского режима дешевой театральщиной.

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    30 июня 2026, 10:29 • Новости дня
    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ

    Bloomberg: Лондон направит 5 млрд фунтов на новые военные беспилотники

    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Чтобы подготовить стареющую армию к вероятным конфликтам к 2030 году, Соединенное Королевство радикально пересмотрит свою стратегию оборонных инвестиций, пишет Bloomberg.

    Британия планирует трансформировать свои вооруженные силы, сделав упор на дроны и искусственный интеллект наряду с истребителями и ядерным оружием, сообщает Bloomberg.

    Уходящий премьер-министр Кир Стармер представит план оборонных инвестиций во вторник. Проект предусматривает выделение 5 млрд фунтов стерлингов на развитие беспилотников в течение следующих четырех лет для подготовки военных к возможной войне к 2030 году.

    «Характер ведения войны быстро меняется. На Украине и Ближнем Востоке беспилотные системы определяют ход конфликтов. Эти крупнейшие в истории Британии инвестиции в развивающиеся технологии помогут нашим Вооруженным силам оставаться на шаг впереди наших противников», – заявил новый министр обороны Дэн Джарвис.

    Публикация документа происходит на фоне пристального внимания к военным расходам страны. Предыдущий черновик плана привел к отставке Джона Хили с поста министра обороны. Правительство лейбористов обещало увеличить расходы на оборону до 2.6% от ВВП в следующем году и до 3.5% к 2035 году. Из-за жестких бюджетных ограничений некоторые проекты, такие как эсминец Type 83 и закупка 12 американских истребителей F35-A, будут отменены или отложены.

    Министерство финансов согласилось выделить Минобороны около 15 млрд фунтов стерлингов дополнительного финансирования, чтобы закрыть дефицит в 28 млрд фунтов. Британские власти стремятся извлечь уроки из российско-украинского конфликта. Инвестиции позволят приобрести до 24 вооруженных беспилотников к 2030 году, а также создать гибридный флот из пилотируемых и беспилотных кораблей, включая как минимум шесть новых боевых судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер запланировал выделить дополнительные средства на финансирование вооруженных сил.

    Ранее министр обороны Джон Хили подал в отставку из-за урезания военного бюджета.

    Британский военно-морской флот приобретет шесть гибридных боевых кораблей для запуска беспилотников.

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    30 июня 2026, 12:49 • Новости дня
    Прощание с Сергеем Ивановым прошло с высшими воинскими почестями

    Прощание с Сергеем Ивановым посетили Путин, Медведев, Набиуллина и Володин

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Центральной клинической больнице в Москве простились с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым, церемония прошла с государственными и воинскими почестями в присутствии первых лиц страны.

    В Москве в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с бывшим министром обороны России и спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, она прошла с государственными и воинскими почестями, передает РИА «Новости». В зале был выставлен почетный караул, играл военный оркестр, у гроба дежурили часовые.

    По уставу гарнизонной и караульной служб сводный расчет роты почетного караула провожает в последний путь видных государственных деятелей и высших офицеров. Процессию сопровождали представители сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского флота. По бокам стояли венки от министерства обороны, президента, различных ведомств и семьи Иванова.

    Церемонию в ЦКБ посетил президент России Владимир Путин: он возложил цветы и кратко пообщался с родственниками.

    Проститься с Ивановым пришли заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бывший замглавы администрации президента Дмитрий Козак, помощники президента Владимир Мединский и Андрей Фурсенко.

    Также присутствовали спецпредставитель президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, министр юстиции Константин Чуйченко, бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, заместитель министра обороны Павел Фрадков, президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков и артист Сосо Павлиашвили.

    Премьер-министр Михаил Мишустин направил на церемонию траурный венок. Венки также прислали министр обороны Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Дмитрий Медведев во время прощания в ЦКБ лично возложил цветы к гробу Иванова.

    На сайте Госдумы сообщили, что Вячеслав Володин простился с бывшим министром обороны и выразил соболезнования его близким. «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин простился с Сергеем Борисовичем Ивановым. Он выразил глубокие соболезнования и слова поддержки его родным и близким», – говорится в сообщении. Володин отметил, что Иванов посвятил жизнь служению Родине и внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности страны.

    Согласно траурному ритуалу, перед погребением военный оркестр исполнит государственный гимн России, затем прозвучит троекратный залп холостыми патронами из стрелкового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны и спецпредставитель президента Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

    Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в Центральную клиническую больницу и возложил цветы.


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    30 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    На Украине предложили мобилизовывать директоров за отсутствие минуты молчания

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Украине предложили мобилизовывать руководителей предприятий, где игнорируют ежедневную минуту молчания по погибшим, лишая их брони, даже если компания считается критически важной.

    Советник офиса Владимира Зеленского Виктория Страхова выступила с инициативой изменить правила брони от мобилизации для бизнес-руководителей, передают РИА «Новости».

    Украинское издание «Страна.ua» приводит ее слова: «Предлагаю на предприятиях, в учреждениях и организациях, где не соблюдается минута молчания, аннулировать бронь руководителя и владельца, даже если само предприятие относится к критически важным. Если эти «броневики» не уважают память павших, то считаю справедливым, чтобы они почувствовали, что такое война».

    Ежедневно в 9.00 на Украине объявляется минута молчания по погибшим, это время совпадает с московским. Инициатива Страховой напрямую связывает соблюдение этой паузы с правом руководителей и владельцев компаний на отсрочку от мобилизации.

    В тексте напоминается, что киевские власти в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих призыву мужчин регулярно вызывают скандалы и протесты. В интернете широко распространяются видеозаписи силовой мобилизации, где представителей украинских военкоматов снимают при задержаниях и доставке мужчин в микроавтобусах, нередко с применением силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники критически важных предприятий на Украине рискуют лишиться отсрочки от призыва уже осенью из-за новых критериев бронирования, которые минэкономики опубликовало.

    Министерство экономики Украины инициировало служебные проверки после выявления превышения лимитов бронирования работников критически важных предприятий и работодателям направило требование аннулировать лишние отсрочки от мобилизации.

    Ранее украинские СМИ сообщили о варианте снижения правительством Украины квоты забронированных сотрудников на критически важных предприятиях с 50% до 30% для увеличения набора в ВСУ.

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    1 июля 2026, 07:27 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил об ускоренном создании армии Китая мирового уровня

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пекин планирует в кратчайшие сроки завершить масштабную модернизацию национальной обороны для надежной защиты государственного суверенитета, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    «Необходимо ускорить создание Народно-освободительной армии Китая мирового уровня, в намеченные сроки достичь целей, поставленных к 100-летию с момента создания армии, решительно защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития», – сказал Си Цзиньпин на собрании по случаю 105-летия Коммунистической партии Китая, передает ТАСС.

    Китайский лидер подчеркнул, что сильная страна обязана обладать мощной армией, так как без нее невозможна национальная безопасность. Глава КНР обратил внимание на необходимость следовать курсу укрепления обороноспособности с китайской спецификой.

    По словам председателя страны, развитие политической, технологической, кадровой и правовой составляющих вооруженных сил позволит внести значительный вклад в поддержание глобального мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте власти КНР запланировали повышение финансирования национальной обороны на 7%.

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    30 июня 2026, 14:55 • Новости дня
    Армия Израиля заявила о ликвидации командира «Исламского джихада» в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В секторе Газа израильские военные ликвидировали одного из командиров движения «Исламский джихад», которого связывают с нападением 7 октября и удержанием заложников, сообщили в армии Израиля.

    Армия обороны Израиля сообщила об устранении в секторе Газа одного из командиров радикальной группировки «Исламский джихад». Операция прошла во вторник и была направлена против боевика, причастного к нападению на Израиль 7 октября 2023 года и удержанию израильских заложников, пишет РИА «Новости».

    В официальном заявлении пресс-службы армии говорится: «Силы ЦАХАЛ ликвидировали террориста «Исламского джихада» Талала Джабера Абд аль-Аала, командовавшего террористической ячейкой, проникшей на территорию Израиля во время атаки 7 октября и участвовавшего у удерживании заложников на протяжении всей войны». В сообщении уточняется, что он руководил группой, прорвавшейся в Израиль в день начала конфликта.

    Военные подчеркнули, что перед нанесением удара по цели в секторе Газа были предприняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения. Другие подробности операции в пресс-релизе не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные освободили четырех заложников во время операции в секторе Газа.

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что совместно с ШАБАК точечным ударом ликвидировал в Хан-Юнисе командира военной разведки ХАМАС, причастного к подготовке атаки 7 октября.


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    1 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Марочко заявил о необходимости привлечь бизнес к уничтожению дронов ВСУ

    Эксперт Марочко заявил о необходимости привлечь бизнес к уничтожению дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для эффективного противодействия беспилотникам противника надо расширить численность мобильных огневых групп и задействовать ресурсы коммерческих предприятий, считает военный эксперт Андрей Марочко

    Военный эксперт Андрей Марочко в ходе прямого эфира высказал мнение о способах повышения эффективности борьбы с беспилотниками, передает ТАСС. Специалист подчеркнул важность увеличения числа мобильных огневых групп.

    «Нужно уже привлекать частные структуры, в том числе коммерческие какие-то предприятия, поскольку у них есть достаточный объем финансовых средств, которые, по сути, позволят обеспечивать защиту именно этих объектов. <...> Они вполне могут обеспечивать точечно критически важные объекты гражданской инфраструктуры, и, естественно, это все усложнит действия украинским боевикам», – сказал Марочко.

    Эксперт также поддержал идею внедрения искусственного интеллекта для обнаружения аппаратов противника, отметив, что окончательное решение об уничтожении цели должен принимать военнослужащий. Ранее замкомандира бригады «БАРС-Курск» Роман Шкурлатов сообщал об участившихся атаках на гражданский транспорт в Донбассе и Новороссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России изменило тактику борьбы с вражескими беспилотниками для защиты тыловых районов.

    Ранее другой военный эксперт Борис Джерелиевский предложил привлекать сотрудников частных охранных предприятий к обороне промышленных объектов. Бойцы добровольческой бригады «БАРС-Курск» приступили к боевым испытаниям акустического детектора дронов с искусственным интеллектом.

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    1 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Малый ракетный корабль «Шторм» спустили на воду в Хабаровском крае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Малый ракетный корабль «Шторм», строящийся для Тихоокеанского флота (ТОФ), спустили на воду на Амурском судостроительном заводе ОСК в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба ТОФ.

    Малый ракетный корабль «Шторм», строящийся для Тихоокеанского флота, спустили на воду на Амурском судостроительном заводе ОСК в Комсомольске-на-Амуре, передает РИА «Новости».

    «Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина в ходе рабочей поездки на Амурский судостроительный завод ОСК (город Комсомольск-на-Амуре) принял участие в торжественной церемонии спуска на воду малого ракетного корабля «Шторм», приуроченной к празднованию 90-летия предприятия», – говорится в сообщении пресс-службы флота.

    Корабль стал третьим в серии, создаваемой коллективом предприятия для нужд флота. В дальнейшем судно переместят к достроечному пирсу для выполнения финальных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Балтийский флот принял в свой состав малый ракетный корабль «Буря».

    В Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомной подводной лодки «Хабаровск».

    Амурский судостроительный завод спустил на воду малые ракетные корабли «Удомля» и «Ржев» для Тихоокеанского флота.

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    2 июля 2026, 23:35 • Новости дня
    Аппарат омбудсмена и Красный Крест выявили более 1,7 тыс. пленных россиян

    Аппарат омбудсмена и МККК выявили более 1,7 тыс. пленных россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Взаимодействие аппарата российского омбудсмена Яны Лантратовой с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) позволило установить местонахождение свыше 1,7 тыс. граждан России на украинской территории.

    «Благодаря работе с МККК уже найдено порядка 1700 человек [в плену на территории Украины], более 1000 из них вернулись домой», – сказано в сообщении аппарата уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой.в Max-канале.

    Эти данные представлены в ходе рабочей встречи российского омбудсмена с президентом МККК Мирьяной Сполярич.

    Там добавили, что в июне общими усилиями удалось воссоединить восемь семей; ещё пять жителей Курской области вернулись на родину. Всего удалось вернуть 170 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова заявила, что вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт. При этом на Украине продолжается поиск 300 пропавших жителей Курской области. Лантратова заявила о соблюдении стандартов содержания украинских пленных.

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    1 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Власти Германии начали переговоры о разработке наземной модификации Tomahawk

    FT: Берлин начал переговоры о создании наземных ракет Tomahawk

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин обсуждает с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет для укрепления собственной армии, пишет Financial Times.

    Немецкие власти ведут консультации с местным подразделением компании MBDA, передает РИА «Новости».

    Цель диалога заключается в налаживании партнерства с американской Raytheon для адаптации известного вооружения под наземный запуск. Ранее прямого взаимодействия по этому вопросу между корпорациями не происходило.

    «Правительство Германии находится в контакте с немецким филиалом европейского производителя ракет MBDA по поводу сотрудничества с компанией Raytheon, выпускающей ракеты Tomahawk, для создания наземного варианта крылатой ракеты», – отмечает издание Financial Times.

    Интерес к самостоятельному получению подобных систем возник после отказа Пентагона от майского развертывания ракетных батальонов на немецкой территории. В качестве альтернативы Берлин также оценивает возможность закупки украинских комплексов «Фламинго».

    Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп пояснил, что стране срочно требуются подобные технологии для защиты континента. По его словам, если США не обеспечат поставки, государство будет искать другие способы сохранения боеспособности, соглашаясь на менее точные аналоги.

    В апреле Берлин утвердил новую военную стратегию, предполагающую создание сильнейшей армии Европы к 2039 году. В Кремле этот документ назвали квинтэссенцией конфронтации против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация запланировала отменить решение о размещении ракет Tomahawk в Германии. После этого Берлин возобновил попытки самостоятельной закупки данных американских вооружений. Однако власти США испугались возможной ответной реакции Москвы на подобные поставки.

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    3 июля 2026, 00:23 • Новости дня
    Зеленский попросил у Трампа лицензии на производство систем Patriot

    Зеленский обратился к Западу после массированного удара ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на получение разрешения для выпуска американских зенитных ракетных комплексов Patriot на фоне массированных атак по украинской военной инфраструктуре.

    Официальный Киев ведет длительные переговоры с американской администрацией о предоставлении разрешений на выпуск систем противовоздушной обороны Patriot, передает РИА «Новости» слова Зеленского в Telegram-канале.

    «Нужно свое производство. Европейское производство здесь, на Украине, или вместе с партнерами, конечно, поддержали бы и США в операциях, когда это нужно. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа», – написал  он.

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ОПК и энергетики в Киеве и области. Также были поражены аэродромы в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Черниговском и Киевском регионах.

    В ответ на атаки гражданских объектов российские военные регулярно поражают места дислокации личного состава ВСУ и наемников, а также критическую инфраструктуру.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что ВС России бьют по жилым домам и социальным учреждениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированного удара были поражены  украинские заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил применение нескольких десятков ракет по ключевым целям.

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    2 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    FT: Производитель танков Leopard отложил выход на биржу

    FT: Производитель танков Leopard отложил IPO

    Tекст: Мария Иванова

    Оборонный концерн KNDS приостановил первичное размещение акций на биржах Парижа и Франкфурта из-за отказа инвесторов принять оценку бизнеса выше 12 млрд евро.

    Решение о переносе размещения ценных бумаг продиктовано реакцией рынка, передает РИА «Новости».

    «Германо-французский производитель танков KNDS отложил масштабный выход на биржу до тех пор, пока рыночные условия не станут более благоприятными, поскольку инвесторы негативно отреагировали на целевую оценку компании, превышающую 12 млрд евро», – пишет Financial Times.

    Ранее планировалась продажа до 20% капитала на площадках Парижа и Франкфурта. Активами владеют французская госкомпания GIAT Industries S.A.S. и немецкий холдинг Wegmann & Co GmbH. Немецкие акционеры отказались от сделки при оценке бизнеса ниже 12,5 млрд евро, хотя в начале года обсуждалась сумма до 20 млрд евро.

    Интерес инвесторов остыл из-за волатильности европейского оборонного сектора и возможных производственных ограничений. Представители предприятия заявили о готовности вернуться к планам IPO при улучшении конъюнктуры. Ускорить этот процесс может крупный заказ правительства Германии на бронемашины Boxer, выпускаемые совместно с Rheinmetall.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разногласия руководства концерна KNDS с властями Германии поставили под угрозу первичное размещение акций компании.

    В мае производитель военной техники запланировал покупку завода автомобильного гиганта Mercedes-Benz под Берлином.

    В конце прошлого года предприятие получило 350 заказов от пяти стран на новое поколение танков Leopard-2.

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