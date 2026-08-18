18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
Робокофейня в Пекине установила мировой рекорд по скорости
Первая круглосуточная робокофейня в Пекине установила рекорд Книги Гиннесса
В китайской столице заработало первое в мире круглосуточное кафе без персонала, которое сразу установило рекорд Гиннесса по скорости выдачи напитков.
Заведение 7Fresh Coffee, работающее на основе интеллектуальных технологий без участия человека, официально открылось 16 августа, передает РИА «Новости».
В первый же день работы кофейня установила рекорд для Книги Гиннесса по скорости выдачи напитков.
«Весь процесс работы нашей кофейни полностью автоматизирован и осуществляется без персонала, мы используем машины для автоматического приготовления соответствующих напитков, а роботы без участия человека доставляют готовые напитки на места выдачи и взаимодействуют с посетителями», – рассказал представитель заведения Се Чэнчжи.
По его словам, в будущем роботизированные сервисы станут нормой в индустрии напитков. Роботы-бариста обладают рядом преимуществ: они могут работать круглосуточно без перерывов и обеспечивают стабильное качество продукции благодаря цифровому контролю.
Сфера робототехники активно развивается в Китае. С 22 по 26 августа в Пекине пройдут вторые Всемирные игры гуманоидных роботов, в которых примут участие более 2 тыс. машин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская компания Unitree показала робота-рекордсмена по прыжкам и бегу.
Весной в Пекине гуманоид «Молния» выиграл специальный полумарафон с результатом 48 минут.
Ранее в стране открылись десятки круглосуточных аптек с роботами-фармацевтами Galbot G1.