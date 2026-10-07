Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Врач британской королевской семьи найдена мертвой в своем доме
Sun: Врач британской королевской семьи найдена мертвой в своем доме
Врач-терапевт британской королевской семьи Ханна Терри была убита в своем доме на окраине поместья Сандрингем, сообщила газета Sun.
Тело 45-летней матери троих детей было найдено 4 октября во время детской вечеринки. В убийстве обвиняется ее 45-летний муж Марк Кейн, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun.
За несколько дней до трагедии друзья Терри замечали, что она выглядела измотанной и рассеянной, что было ей несвойственно. Король Карл III и королева Камилла уже проинформированы о смерти их врача.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце король Британии Карл III подчеркнул частный статус принца Гарри и Меган Маркл.
Весной бывший президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Карла III на празднование Дня независимости.