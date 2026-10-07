Sun: Врач британской королевской семьи найдена мертвой в своем доме

Tекст: Денис Тельманов

Тело 45-летней матери троих детей было найдено 4 октября во время детской вечеринки. В убийстве обвиняется ее 45-летний муж Марк Кейн, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun.

За несколько дней до трагедии друзья Терри замечали, что она выглядела измотанной и рассеянной, что было ей несвойственно. Король Карл III и королева Камилла уже проинформированы о смерти их врача.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце король Британии Карл III подчеркнул частный статус принца Гарри и Меган Маркл.

Весной бывший президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Карла III на празднование Дня независимости.