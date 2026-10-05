Иран выгнал американские бомбардировщики из Британии в США

Tекст: Олег Исайченко

США вывели все бомбардировщики B-1 с британской авиабазы RAF Fairford из-за угрозы теракта. Всего на аэродроме в графстве Глостершир, в 145 км к западу от Лондона, находилось 12 таких машин. Теперь они вернулись в США, сообщает BBC со ссылкой на представителя Пентагона. По данным источников издания, решение носило военный, а не политический характер. А Госдеп отметил, что ротация была плановой.

Для жителей окрестностей авиабазы новость оказалась скорее хорошей. Одна из местных жительниц рассказала BBC, что она «в восторге» от вывода бомбардировщиков: в последние недели ее тревожили шум двигателей и «возрастающее чувство уязвимости». Другой местный житель рассказал, что видел, как на самолеты загружали боеприпасы, после чего бомбардировщики взлетали «один за другим».

Решение Вашингтона примечательно тем, что оно последовало вскоре после серьезного инцидента на той же базе. В ночь на 27 сентября в полицию Глостершира поступил звонок от местных жителей, сообщивших о трех подозрительных белых фургонах, двигавшихся в сторону авиабазы.

Полиция перехватила машины на проселочной дороге и задержала пятерых человек, а позднее – еще одного. Британские СМИ опубликовали кадры операции по обследованию автомобилей с использованием роботизированных комплексов. Власти объявили режим «масштабного чрезвычайного происшествия».

Основной версией следствия стала возможная причастность к инциденту иранских спецслужб. База Fairford активно используется ВВС США для проведения ударов по иранским объектам, поэтому британские следователи предполагают, что Тегеран мог привлечь местных исполнителей для атаки на авиабазу. При этом все шестеро задержанных вскоре были освобождены под залог. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что этот инцидент показал возвращение Лондона к принципу «хайли лайкли».

«Со стороны Ирана сохраняется высокий уровень угроз в отношении Британии и логично, что американские авиабазы занимают довольно высокое место в списке целей», – сообщили в британском правительстве. За последние сутки предупреждения об опасности были расширены.

«B-1 – это стратегически важные объекты и уникальные платформы, которые больше не производятся. У нас их ограниченное количество», – заявил американский военный эксперт Эзра Коэн. По его словам, передислокация самолетов «повышает стоимость нанесения ударов по Ирану», поскольку теперь бомбардировщикам придется летать либо из США, либо с другой базы в Европе.

Еще в июле Иран заявлял, что «любая база, используемая для агрессии» против его территории, «представляет собой законную цель». Впрочем, после задержания шестерых человек глава иранского МИД Аббас Аракчи отверг обвинения в причастности Тегерана к какому-либо заговору. «Освобождение предполагаемых террористов, работающих на иностранные государства, говорит само за себя. Вы ошибаетесь», – заявил он.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, британская авиабаза Fairford имеет важное значение для США. «Она служит базой подскока для стратегической авиации. В ходе военных операций на Ближнем Востоке с нее совершали вылеты, в том числе бомбардировщики B-1», – пояснил аналитик.

Он напомнил, что в феврале Лондон заблокировал использование баз ВВС для нанесения ударов по Ирану, однако в марте изменил свою позицию и согласился на просьбу Вашингтона. По мнению Лямина, нынешний вывод 12 бомбардировщиков с Fairford может быть связан с предстоящими выборами в Конгресс. «Я думаю,

американское руководство очень боится любых заметных историй с потерями, которые могут больно сказаться на имидже, а потому, что называется, дуют на воду»,

– считает собеседник. Как рассказал Лямин, тяжелые бомбардировщики на базе Fairford размещались на открытых стоянках. «Опыт последних лет лишний раз показывает – повредить такие самолеты возможно даже с помощью FPV-дронов. При этом минимальные повреждения способны негативно сказаться на позициях республиканцев. Так что администрация Дональда Трампа, по всей видимости, сочла нужным перестраховаться и свести возможные угрозы к минимуму», – добавил аналитик.

По словам эксперта, Вашингтон уже демонстрировал такую осторожность в отношении своих военных объектов. После того как Иран начал применять новые баллистические ракеты средней дальности противокорабельной модификации, американцы сразу отвели свои корабли, хотя те и находились на значительном расстоянии от Исламской республики. «Это также сделано из опасения, что, если ракета зацепит хотя бы один эсминец или авианосец, имиджевый удар будет настолько силен, что перед 3 ноября от него будет очень сложно оправиться», – уточнил спикер.

При этом, считает Лямин, сейчас США могут позволить себе вывести B-1 без серьезных последствий. «Дело в том, что конфликт с Ираном находится в вялотекущем состоянии», – рассуждает он.

Поэтому в районе Ормузского пролива и Персидского залива такие самолеты сейчас не задействованы. Если ситуация вновь обострится, их можно будет вернуть на Fairford. «Причем на это не потребуется много времени, тем более что американский контингент и вспомогательные службы пока остаются на своих позициях», – рассуждает эксперт. По его оценкам, вероятнее всего, бомбардировщики вернутся уже после выборов в Конгресс.

Схожей точки зрения придерживается Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

«США серьезно относятся к угрозе, как они заявляют, иранского терроризма»,

– отметил он. Эксперт напомнил, что ранее Трамп уже менял самолет из опасения возможного нападения со стороны Ирана: тогда американского лидера тайно перевезли на военный самолет с помощью контейнера для кейтеринга.

«Вывод 12 бомбардировщиков с базы Fairford, с одной стороны, говорит о принципиальном отношении Вашингтона к потенциальным возможностям иранских спецслужб, а с другой – свидетельствует о недоверии к мерам безопасности, которые обеспечивают британские власти», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, Козюлин обращает внимание на охлаждение отношений между США и Британией. По его словам, глава Белого дома демонстрирует довольно скептическое отношение как к британскому монарху Карлу III, так и к премьер-министру Энди Бернему. «Это тоже играет свою роль в принимаемых главой Белого дома решениях», – резюмировал он.