Британия возвращается к принципу «хайли лайкли»

Tекст: Евгений Крутиков

В ночь на 27 сентября 2026 года в 00:45 по местному времени в полицию Глостершира поступил звонок от бдительных граждан о трех подозрительных белых фургонах, двигавшихся к авиабазе Фэрфорд. Полиция перехватила их на проселочной дороге у деревни Уэлфорд (Whelford), в непосредственной близости от базы, и задержала находившихся в машинах пятерых человек. Британские СМИ распространяют видеозаписи операции по разминированию фургонов с применением роботизированных комплексов.

Ситуация была признана критической: власти объявили режим «масштабного чрезвычайного происшествия» (Major Incident) и установили 400-метровую зону безопасности. Около полуночи полиция экстренно эвакуировала 85 домов в деревне Уэлфорд, примыкающей к восточному краю взлетно-посадочной полосы, – жителей временно разместили в спортивном центре соседнего Сайренсестера. Уэлфорд – совсем небольшая деревня, так что речь фактически шла об эвакуации большей ее части. А вот городок Фэрфорд, давший авиабазе название, находится в трех километрах от Уэлфорда и населен куда гуще – около 4,2 тысячи человек.

Главной версией следствия стала причастность к инциденту спецслужб Ирана, поскольку база Фэрфорд активно используется ВВС США для ударов по иранским объектам (начиная с обострения конфликта в начале года). Если верить британским СМИ со ссылкой на собственные источники, следователи отрабатывают как приоритетную гипотезу, согласно которой Тегеран нанял местных исполнителей («прокси») внутри Великобритании ради атаки на авиабазу, чтобы избежать прямого межгосударственного столкновения.

И действительно: ведь если только представить, что агенты иранских спецслужб действительно готовили нападение на американскую авиабазу в Великобритании – де-факто это выглядит практически как объявление войны, казус белли. Мог ли Иран в действительности решиться на нечто подобное?

Позднее Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы участвовали в операции и «долго следили» за подозреваемыми. «Арест в Британии был фантастическим... Они планировали нанести серьезный ущерб нашему порту, и сотрудничество с британцами принесло прекрасный результат, – заявил президент США, – мы долго вели за ними наблюдение, и мы их взяли». Порта на авиабазе Фэрфорд, разумеется, нет – часть изданий передает те же слова как «наш форт»: судя по всему, президент США просто невнятно произнес название базы.

База Фэрфорд имеет ключевое значение для Пентагона: именно здесь дислоцируются стратегические бомбардировщики B-52, B-1 и B-2, уже применявшиеся против Ирана. По соглашению Вашингтона и Лондона они могут использоваться только в оборонительных целях, однако британское правительство специальными указами разрешило применять их в том числе для ударных операций за рубежом.

В июле Тегеран уже призывал Лондон не допускать вылетов американских самолетов с Фэрфорда, а Лондон заявил о готовности защищать страну от любых нападений.

В том же месяце The Telegraph утверждал, что связанные с Тегераном сети контрабандистов перевозят в Британию «тайных агентов» через Ла-Манш: «У нас есть люди прямо там, в Лондоне, революционные люди, которым небезразличен мир и жизни детей – они ждут, когда мы скажем им, что делать. Мы этого пока не сделали, но при желании можем легко сделать Лондон небезопасным для вас», – заявил в беседе с газетой неназванный иранский чиновник.

Это высказывание можно было бы посчитать частью информационной войны – слишком уж карикатурно выглядит анонимный чиновник, – но британская контрразведка, видимо, отнеслась к нему серьезно. Местные СМИ утверждают, что полиция якобы перехватила людей, связанных с иранскими спецслужбами, при попытке попасть в Британию на небольших лодках.

Однако здесь есть нестыковка. Британские специалисты ранее заявляли, что настоящую угрозу представляют не «мигранты на лодках», а радикализация иранской диаспоры в Лондоне и использование «доверенных лиц» на британской территории. Сейчас же власти говорят о неких «криминальных элементах».

Еще два года назад гендиректор МИ5 Кен МакКаллум заявлял, что Тегеран «активно использует преступников», в том числе наркоторговцев, в качестве таких «доверенных лиц», и насчитал «более 20 потенциально смертоносных заговоров, поддерживаемых Ираном». То есть не до конца прояснено, кто именно был вовлечен – мигранты, криминальные элементы или диаспора, – хотя это можно было выяснить мгновенно путем установления личностей. А вопрос принципиальный: он должен определить степень вовлеченности Ирана.

Также неясно, за кем именно «долго следили» спецслужбы, если фургоны перехватили по звонку бдительных граждан: будь это масштабная операция, незачем было доводить дело до перехвата у самой базы и эвакуации 85 домов. Скорее поверишь в случайность обнаружения, чем в долгую операцию по выявлению цепочки агентуры, о которой говорит Трамп.

КСИР еще в июле заявлял, что Британия станет «законной целью», если вылеты бомбардировщиков продолжатся, – такие заявления обычно считают пропагандистскими. Многое здесь зависит от того, кто стоит за атакой: если это неназванные «криминальные элементы» или ирландские левацкие радикалы, привязать их к Ирану будет очень сложно – цепочку посредников Скотленд-Ярду просто не пройти до первоисточника.

Сюжет с контрабандистами на лодках через Ла-Манш и вовсе выглядит взятым с потолка: на столь наглый прорыв границы могут решиться разве что неорганизованные группы с ограниченными целями. Вот вовлечение иранской диаспоры – уже другое дело, действительно серьезное обвинение.

Сейчас важна прежде всего эта связь с Тегераном – от нее будут зависеть и политические последствия. Иначе инцидент будет выглядеть изолированно и сыграет против правительства Соединенного Королевства как фактически не расследованный до конца, а общественность рано или поздно потребует подтверждения того, что фургоны обнаружили не случайно, а в ходе «долгого наблюдения». А если все-таки по звонку бдительных граждан – то как все это было допущено?

Ситуация осложняется тем, что прямая связь между задержанными и угрозой именно для авиабазы достоверно не установлена. Изначально им предъявили обвинения по закону о взрывчатых веществах (Explosives Act) – это доказывается легко, путем химической экспертизы найденных компонентов СВУ. Но позже обвинение переквалифицировали на более тяжкое – подготовку теракта, а установить умысел, лежащий в основе таких обвинений, будет уже значительно сложнее. Сама переквалификация намекает, что у следствия могло появиться больше оснований, чем известно из открытых источников, но пока доказательная база выглядит не окончательной.

Обращает на себя внимание, что привязка инцидента к Ирану пока происходит только на уровне СМИ, причем с оговорками.

The Times утверждает, что полиция «проверяет связь» задержанных с иранскими государственными структурами, но не исключает и след других «враждебных государств». А премьер Энди Бернем и вовсе призвал не делать преждевременных выводов, «пока контртеррористические ведомства устанавливают все факты». Диссонансом на этом фоне звучит только высказывание Трампа, который, как обычно, знает чуть больше, чем весь остальной мир.

Отсыл к Ирану действительно выглядит как первое, что приходит в голову, учитывая прежние заявления Тегерана и КСИР о «законности целей» на территории Королевства. Но все многообразие мира может подбросить и совсем иные версии, способные вернуть Великобританию на несколько десятилетий назад, когда основными источниками угроз были внутренние группировки самого разного спектра – от национальных до левацких. Придется рассматривать и версию с внутренней провокацией, которую пока никто публично не озвучивает.

В любом случае скоропалительные утечки о причастности Ирана придется еще усиленно доказывать, и не факт, что у британских спецслужб это получится. А может быть, они и не захотят ничего доказывать. В конце концов, как мы знаем, принцип хайли лайкли - именно британское изобретение.