Нетаньяху опроверг получение от Египта предупреждений об атаке ХАМАС

Tекст: Валерия Городецкая

Нетаньяху отверг информацию о том, что Египет предупреждал Израиль об атаке ХАМАС. Он подчеркнул, что не встречался и не разговаривал с бывшим главой египетской разведки Аббасом Камелем в месяцы, предшествовавшие нападению, и не получал предупреждений от израильских спецслужб, передает РИА «Новости».

Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на египетских официальных лиц, что Египет якобы трижды предупреждал Израиль о готовящейся атаке. По данным газеты, звонок главы египетской разведки был одним из множества предупреждений, которые не были восприняты всерьез израильским руководством.

Нетаньяху считает, что подобные сообщения появляются с целью обвинить его в событиях 7 октября. В начале сентября газета Haaretz также опубликовала расследование, в котором говорилось, что президент ОАЭ предупреждал израильского премьера за полторы недели до атаки, и Нетаньяху уже поручил подать иск о клевете против этого издания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал разногласия с Дональдом Трампом по сделке с ХАМАС.

В феврале он пообещал предотвратить наращивание военной мощи Египтом.

В конце прошлого года Дональд Трамп пообещал Нетаньяху поддержать новые удары по ХАМАС при невыполнении соглашения.