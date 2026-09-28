Суд Парижа признал авиакомпанию Swiftair виновной в катастрофе 2014 года в Мали

Tекст: Валерия Городецкая

Испанскую авиакомпанию приговорили к штрафу в размере 225 тыс. евро из-за крушения самолета McDonnell 83, который на тот момент эксплуатировала Air Algerie. Катастрофа унесла жизни 116 человек, включая 54 граждан Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

Суд постановил, что причиной трагедии стало отсутствие надлежащей подготовки летного экипажа. По мнению инстанции, именно это не позволило пилотам адекватно отреагировать на возникшие в полете нештатные ситуации и предотвратить крушение.

Разбирательство длилось много лет, поскольку в 2016 году испанский суд постановил закрыть дело. Адвокаты Swiftair настаивали на недопустимости повторного суда за одно и то же деяние, из-за чего у потерпевших возникали опасения, что процесс в Париже не состоится.

Самолет McDonnell 83 разбился 24 июля 2014 года в 150 км от города Гао на северо-востоке Мали во время рейса из Буркина-Фасо в Алжир. На борту находились граждане 15 государств, все они погибли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два генерала армии Демократической Республики Конго погибли при крушении самолета.

В прошлом году три человека погибли при крушении самолета в Небраске.