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    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок
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    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России
    Лавров: Европа обманет Армению со вступлением в ЕС
    Власти Казани решили увековечить память о погибшем на СВО Герое России Грунисе
    ВС России уничтожили контейнеровоз с грузом для ВСУ в порту Черноморска
    Канадский генерал назвал войной противостояние НАТО и России
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    16 сентября 2026, 20:34 • Новости дня

    При крушении легкого самолета в Швейцарии погибли три человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В Швейцарии разбился легкий самолет, в результате чего погибли три человека, находившиеся на борту воздушного судна, сообщили в местной полиции.

    Легкий самолет Cirrus SR22T потерпел крушение в районе швейцарского города Флухальп в кантоне Вале, врезавшись в склон горы, передает ТАСС. «Легкий самолет Cirrus SR22T вылетел из Лугано <…>. Вскоре по пока не установленным причинам самолет столкнулся с северным склоном горы в районе Флухальпа близ Лойкербада. Впоследствии в этом районе были обнаружены признаки задымления», – сообщило местное отделение полиции.

    В настоящий момент ведется установление личностей погибших. Также правоохранители начали расследование причин авиакатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля два человека погибли при крушении экскурсионного самолета Cessna в Великобритании.

    В конце июня во Франции разбился туристический борт с парашютистами.

    В середине июня жертвами падения легкомоторного воздушного судна в Подмосковье стали два человека.

    16 сентября 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    Лавров предрек очень короткую войну в случае нападения Европы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Если Европа нападет на Россию, это будет «совсем другая война, очень короткая», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров во время выступления на Международном фестивале молодежи заявил, что Россия не имеет намерений атаковать западные государства, однако в случае агрессии со стороны Европы конфликт будет очень коротким, передает ТАСС.

    «Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России, мы не раз об этом говорили, в том числе через напористое, нахрапистое продвижение блока НАТО к российским границам», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Министр отметил, что европейские элиты постоянно обсуждают необходимость подготовки к противостоянию с нашей страной. При этом российское руководство, включая президента Владимира Путина, неоднократно подчеркивало, что конфронтация не является методом Москвы.

    По словам руководителя дипломатического ведомства, размещение западных военных контингентов на территории Украины будет расцениваться как прямое объявление войны. Он добавил, что попытки сохранить киевский режим путем ввода мобилизационных сил переведут противостояние из гибридного формата в открытый конфликт.

    Путин назвал бредом и враньем заявления представителей Евросоюза об угрозе со стороны России.

    Глава МИД России Сергей Лавров также заявил об отсутствии у Москвы планов воевать с европейскими странами.

    Глава МИД Лавров предупредил о риске неконвенциональной войны при попытке нападения на Россию.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы

    Политолог Рар: Вражда с Россией становится долгосрочной стратегией Евросоюза

    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Элиты ЕС фиксируют утрату США прежнего стратегического интереса к Европе. На этом фоне Урсула фон дер Ляйен намерена трансформировать Евросоюз, который ранее концентрировался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава ЕК предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО.

    «Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила задачу превратить Евросоюз в более сильный и централизованный механизм управления. Она хотела бы объединить свою нынешнюю должность с постом главы Евросовета, создав влиятельный чин президента Европы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, эта должность встала бы в один ряд с главой Белого дома, совмещая политический мандат с полномочиями в сфере безопасности. Такое стремление неудивительно, ведь руководящие элиты ЕС чутко реагируют на происходящие изменения в мире и видят, что США постепенно утрачивают прежний стратегический интерес к Европе, перенося свой фокус внимания на Азию.

    «Тенденция неизбежно ведет к снижению роли НАТО в европейской политике», – подчеркнул спикер. В связи с этим, продолжил собеседник, фон дер Ляйен стремится постепенно трансформировать Евросоюз, который ранее сосредотачивался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику.

    «Образ России как врага является ключевым фактором в этой долгосрочной стратегии. ЕС должен стать самостоятельным центром силы в формирующемся многополярном мировом порядке», – считает эксперт.

    «В своих инициативах фон дер Ляйен получает поддержку со стороны крупнейших государств ЕС. При этом предполагаемые ею изменения должны сопровождаться реформированием механизмов принятия решений внутри Евросоюза. Германия особенно активно выступает за расширение принципа большинства, предполагающего отказ от нынешнего демократического консенсуса всех стран», – детализировал аналитик.

    «На практике это означает, что важнейшие государства ЕС, как ФРГ, получат максимально широкие возможности определять общий курс Евросоюза. При этом менее крупные страны рискуют оказаться в ситуации, когда их позиция будет преодолена большинством», – резюмировал Рар.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

    «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог четвертой статьи Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус при реагировании на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее словам, сейчас настало время для активации европейского чрезвычайного протокола безопасности для одной из стран ЕС. В этом случае другие государства объединения должны будут проводить встречи для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и других. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Брюссель планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над разработкой недорогого модульного комплекса. В основу сотрудничества ляжет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Западная пресса назвала идеи главы ЕК «ответом» президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как указывает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года. Она получила новый импульс в 2017 году благодаря экс-главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за отказа Британии», – отмечает издание.

    Ранее депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции

    Le Figaro: С острой нехваткой топлива столкнулось 10% АЗС Франции

    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    @ Gerard Bottino/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране, пишет газета Le Figaro.

    Кризис с горючим охватил каждую десятую французскую заправку, испытывающую дефицит хотя бы одного вида нефтепродуктов, передает RT со ссылкой на газету Le Figaro. Резкий скачок стоимости бензина спровоцировал в социальных сетях призывы к протестам и блокировке средиземноморских нефтебаз.

    Пресс-секретарь правительства Франции Мод Брежон прокомментировала развитие топливного кризиса. «Ситуация становится всё более сложной в последние недели», – подчеркнула она.

    В ответ на угрозу масштабных забастовок Макрон потребовал от кабинета министров полной мобилизации. Глава государства поручил оперативно наладить поставки горючего и стабилизировать ценообразование на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость литра дизельного топлива во Франции достигла отметки в 2,3 евро. Министр экономики страны Ролан Лескюр предупредил о длительном характере текущего топливного кризиса.

    Весной французские власти призвали Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов.

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    16 сентября 2026, 06:41 • Новости дня
    В результате крушения новостного вертолета в Калифорнии погибли три человека
    В результате крушения новостного вертолета в Калифорнии погибли три человека
    @ кадр из видео CBS News

    Tекст: Антон Антонов

    В Калифорнии в результате крушения вертолета, оборудованного для трансляции новостей, погибли три человека, еще один пострадавший госпитализирован, сообщают пожарная служба Лос-Анджелеса и телеканал CBS.

    Крушение произошло в долине Сан-Фернандо, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    «Всего были осмотрены четыре человека. Трое констатированы погибшими на месте. Один пострадавший доставлен в местную больницу, его состояние неизвестно», – говорится в сообщении пожарной службы.

    Расследованием происшествия займутся Управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зимой в Аризоне при крушении частного вертолета в горах погибли четыре человека, включая пилота и трех его родственниц.

    В августе в американском штате Колорадо упал военный вертолет Black Hawk.

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    16 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о курсе ЕС на независимость

    Фон дер Ляйен потребовала технологической и военной независимости Европы

    Фон дер Ляйен заявила о курсе ЕС на независимость
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодном выступлении о положении Союза в Европарламенте в Страсбурге призвала к «независимости» Европы и предложила оформить особый статус для Канады.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении о положении Союза в Европарламенте в Страсбурге заявила, что Европа сталкивается с миром, который делает ее слабее и беднее, где искусственный интеллект подрывает привычные представления, а изменение климата угрожает самому континенту, и призвала к экономической, военной и технологической «независимости», сообщает Politico.

    По словам фон дер Ляйен, Европа «выбрала собственный путь» и в условиях «сложной эпохи больших возможностей и больших опасностей» должна обеспечивать суверенитет для европейцев, причем понятие Европы, по ее словам, выходит за пределы Евросоюза и включает поддержку, в частности, Украины и Гренландии, которые не входят в блок.

    Выступая рядом с присутствовавшим на заседании премьер-министром Канады Марком Карни, руководитель Еврокомиссии заявила, что хотела бы сделать Канаду «первым ассоциированным членом ЕС» и вывести отношения с Оттавой «на максимально высокий уровень», отметив при этом, что такой формат партнерства не направлен против третьих стран, хотя Канада, как и союз, вовлечена в острые торговые споры с США.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что слышит повседневные тревоги жителей Евросоюза на фоне роста популярности националистических правых партий, и призвала политический центр консолидироваться, а ключевые угрозы, включая искусственный интеллект и изменение климата, назвала находящимися в точке бифуркации и определяющими будущие благосостояние и безопасность.

    По ее словам, Европа нагревается вдвое быстрее среднемировых темпов, что показали недавние волны жары и лесные пожары, поэтому Еврокомиссия подготовит Европейский план по жаре для раннего оповещения и усиления готовности систем здравоохранения, а также инициативу по воде для борьбы с засухой и управлению водными рисками в сельском хозяйстве, при этом она призвала «сохранить курс» на климатические цели и резко усилить подготовку к новым потрясениям.

    Оценивая перспективы искусственного интеллекта, фон дер Ляйен назвала себя «оптимистом», но предупредила, что технологии вскоре окажутся в руках противников, которые иначе видят мир, заявила о необходимости переноса ИИ из экранов в реальную экономику и социальную сферу, от заводских цехов и больниц до энергетики, транспорта и обороны, и пообещала пригласить крупные лаборатории передового ИИ к обсуждению того, как Евросоюз может помочь индустрии «держать темп на передовой» развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Киев запросил у Евросоюза миллиарды евро на системы ПВО. Ранее глава Еврокомиссии признала крах прежней европейской экономической модели в условиях нынешних кризисов. До этого фон дер Ляйен предложила обсудить мандат Евросоюза на переговоры с Россией.

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    16 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта

    Каллас: Помощь ЕС Украине превысила 220 млрд евро с начала конфликта

    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге озвучила общую сумму поддержки Киева.

    По ее словам, объем помощи Евросоюза Киеву с начала конфликта превысил 220 млрд евро, из которых более 78 млрд евро пришлось на военную поддержку, передает РИА «Новости».

    «Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС… составляет более 220 млрд евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 млрд евро», – заявила Каллас.

    Дипломат также напомнила о кредитной программе поддержки Киева. Она предусматривает выделение 90 млрд евро в течение двух лет, из которых 60 млрд евро планируется направить на военную помощь.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для систем ПВО.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    До этого она заявила о подготовке европейскими странами 90 тыс. украинских солдат.

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    16 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского МИД Радослав Сикорский обосновал желание Варшавы участвовать в мирных переговорах тем, что страна якобы является единственной в Европе, граничащей с Россией и Украиной.

    Сикорский объяснил стремление Варшавы участвовать в мирных переговорах по украинскому конфликту уникальным географическим положением страны, передает ТАСС. «Польша – единственная страна в Европе, граничащая как с Россией, так и с Украиной», – заявил министр журналистам.

    Напомним, что протяженность польско-украинской границы превышает 500 километров. Граница с Россией проходит по Калининградской области и составляет около 210 километров. При этом министр не упомянул Белоруссию, которая также находится в Европе и граничит как с Россией, так и с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал участия Варшавы в мирных переговорах с Москвой.

    Ранее министр заявил о необходимости повышения роли Европы в процессе урегулирования конфликта. А официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила недавние слова дипломата о гипотетическом военном столкновении с Россией.

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    15 сентября 2026, 22:47 • Новости дня
    Поставки удобрений из России в ЕС сократились до минимума с января

    Tекст: Антон Антонов

    Экспорт российских удобрений в страны Евросоюза сократился, достигнув минимума с января, свидетельствуют данные Евростата.

    Поставки российских удобрений в Евросоюз за июль сократились на две трети по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении показатель снизился на 27%, до 31,6 млн евро, передает РИА «Новости».

    Всего за январь-июль из России в ЕС поступило удобрений на 329,5 млн евро – в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Основную часть июльских поставок составили калийные удобрения на сумму 21,3 млн евро, также в Евросоюз ввезли азотные удобрения на 8,7 млн евро и смешанные на 1,5 млн евро.

    На фоне сокращения объемов Россия опустилась на четвертое место среди крупнейших поставщиков удобрений в ЕС. Первую строчку заняли Египет с показателем 86,4 млн евро и Марокко с 71,7 млн евро, следом расположилась Канада с 38,9 млн евро. Замкнула пятерку лидеров Норвегия, поставившая удобрений почти на 21,3 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза в марте 2026 года почти вдвое увеличили закупки российских удобрений – импорт превысил 50 млн евро.

    Россия по итогам января-ноября 2025 года осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям, несмотря на введенные пошлины.

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    16 сентября 2026, 01:54 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась предложить создание Европейского Совета Безопасности
    Фон дер Ляйен собралась предложить создание Европейского Совета Безопасности
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своей речи в Европарламенте намерена предложить создание Европейского Совета Безопасности для координации ответов на растущие угрозы, пишет Euractiv со ссылкой на имеющийся в его распоряжении текст выступления.

    Ожидается, что в среду фон дер Ляйен призовет лидеров ЕС, а также Украины, Британии, Норвегии и Канады объединиться в новом формате для координации ответов на растущие угрозы, сообщает Euractiv.

    «Это еще более актуально сейчас, учитывая природу и масштаб возникающих рисков. Именно поэтому мы изложим наши идеи, чтобы сделать Европейский Совет Безопасности реальностью», – говорится в черновике речи.

    Евросоюзу также предложат создать новый «протокол безопасности», аналогичный пятой статье НАТО. Он позволит любому государству-члену ЕС созвать остальных в случае угрозы. По словам фон дер Ляйен, институты и процесс принятия решений в Европе отстают от новой реальности.

    Идея создания Европейского Совета Безопасности ранее обсуждалась как франко-германская инициатива. Она получила новый импульс после начала спецоперации на Украине. Новый орган может стать потенциальным конкурентом НАТО, и пока неясно, поддержат ли этот формат генсек альянса Марк Рютте или Вашингтон, пишет Euractiv.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Евросоюз приступил к разработке новой стратегии безопасности.

    Позже фон дер Ляйен и Рютте объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

    До этого глава Еврокомиссии обещала превратить ЕС в полноценный оборонный союз.

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    16 сентября 2026, 00:45 • Новости дня
    Спикер парламента Грузии обвинил Брюссель в предательстве ценностей ЕС

    Спикер парламента Грузии Папуашвили: Брюссель ведет ЕС к пропасти

    Tекст: Антон Антонов

    Брюссель искажает основополагающие ценности Евросоюза и отдаляет объединение от них, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

    «Брюссель сегодня ведет Евросоюз к цивилизационной пропасти, и этому нужно помочь», – приводит слова Папуашвили РИА «Новости» со ссылкой на грузинский Первый канал.

    По его словам, в ЕС обсуждается возможность приема новых членов на условиях, при которых они не станут полноправными участниками объединения. Спикер отметил, что кандидатам фактически предлагают членство, разделенное на два класса – привилегированных «аристократов» и низших участников союза.

    Папуашвили подчеркнул, что у Грузии нет проблем с Европой как цивилизационным пространством, однако именно политика Брюсселя, по его мнению, ведет к искажению базовых европейских ценностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Папуашвили ранее заявлял, что Евросоюз довели до цивилизационной пропасти и что с нынешней евробюрократией страна не сможет найти общий язык до смены руководства ЕС.

    Позднее он подверг критике планы Брюсселя ограничить права для новых членов объединения, назвав это сегрегацией.

    Кроме того, Папуашвили усомнился в эффективности членства в ЕС на фоне попыток крупных европейских стран «похитить» объединение.

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    16 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    Politico: Планы фон дер Ляйен по Канаде шокировали Евросоюз

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неожиданно объявила о планах по ассоциированному членству Канады в Евросоюзе, вызвав недоумение у европейских дипломатов, пишет Politico.

    Заявление председателя Еврокомиссии о планах работы над ассоциированным членством Канады в Евросоюзе стало неожиданностью для стран-участниц, пишет Politico со ссылкой на дипломатов. «Послание застало власти стран врасплох», – отмечается в публикации, передает РИА «Новости».

    Европейские лидеры не были осведомлены о подобных намерениях до выступления Урсулы фон дер Ляйен. Дипломаты подчеркивают, что суть предложения остается неясной, и, несмотря на теплое отношение к Оттаве, странам Евросоюза необходимо понимание деталей инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах предоставить Канаде статус первого ассоциированного члена объединения.

    Канадский премьер-министр Марк Карни ранее выдвинул идею вывода отношений с европейским блоком на новый уровень.

    Страны Евросоюза с опаской отнеслись к предложению о создании уникального альянса.

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    16 сентября 2026, 10:44 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии заявила о критическом торговом дефиците с Китаем

    Урсула фон дер Ляйен назвала критическим торговый дефицит Евросоюза с Китаем

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о критическом торговом дефиците Евросоюза с Китаем, достигающем 1 млрд евро в день.

    Торговый дисбаланс между Евросоюзом и Китаем достиг переломного момента, пишет издание Politico.

    В обращении к европейским законодателям глава Еврокомиссии подчеркнула, что второй китайский шок уже наступил и ведет к деиндустриализации главных промышленных центров Европы.

    Брюссель ведет диалог с Пекином для восстановления баланса в торговле. Из-за слабого внутреннего спроса Китаю необходим европейский рынок, поэтому поиск совместных решений отвечает интересам обеих сторон.

    Несмотря на жесткую риторику, конкретные шаги по защите промышленности от недобросовестной конкуренции пока не названы. Ожидается, что переговоры между чиновниками Евросоюза и Китая активизируются перед октябрьским саммитом европейских лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фон дер Ляйен признала крах европейской экономической модели. Весной в Европарламенте предупреждали о риске отставки председателя Еврокомиссии. Евродепутаты отклонили вотум недоверия политику.

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    16 сентября 2026, 12:18 • Новости дня
    Пилотов разбившегося в Ливии самолета задержали за пьянство

    Пьяные пилоты разбили частный самолет турецкого миллиардера в Ливии

    Tекст: Мария Иванова

    Экипаж разбившегося в Ливии частного самолета находился в нетрезвом состоянии во время управления воздушным судном, пилоты задержаны правоохранительными органами.

    Пилоты частного самолета, разбившегося при посадке в международном аэропорту Мисураты, управляли воздушным судном в состоянии алкогольного опьянения, передает РИА «Новости».

    «Следователь допросил экипаж самолета об обстоятельствах его схода со взлетно-посадочной полосы, после чего предъявил командиру воздушного судна и его помощнику доказательства, что они управляли самолетом в состоянии алкогольного опьянения», – заявили в Генеральной прокуратуре Ливии.

    По данным ведомства, летчики также нарушили правила авиационной и общественной безопасности, создав угрозу для себя, самолета, аэропорта и его посетителей. Следователь постановил заключить обоих пилотов под стражу на время расследования.

    Частный самолет Cessna Citation Latitude 14 сентября выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Мисураты и загорелся. В результате инцидента никто не пострадал, однако работа аэропорта была остановлена. По информации турецких СМИ, воздушное судно вылетело из Стамбула и принадлежало турецкому миллиардеру Хамди Акыну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Air India начала проверку пилотов на употребление психоактивных веществ.

    В Майами грузовой самолет Amazon разбился по причине превышения скорости.

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    16 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Лавров заявил о нежелании россиян отдавать свою культуру за бусы Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Россияне не собираются отказываться от своей тысячелетней культуры и традиций ради «деревянных бус» со стороны западных государств, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров сделал соответствующее заявление на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, передает ТАСС.

    «Граждане наши в большинстве своем, я со многими общаюсь, они понимают, что для того, чтобы двигаться к улучшению условий жизни, чтобы обеспечивать свое благосостояние, благополучие, им нужна сильная страна, им нужна сильная Россия», – подчеркнул дипломат.

    Министр добавил, что помимо бытового комфорта подавляющее большинство россиян несет в себе традиции и культуру, сформированные за тысячелетнюю историю. По его словам, население не готово обменять эти ценности на то, что может предложить Запад.

    Международный фестиваль молодежи проходит под девизом «Следуй за мечтой» с 11 по 17 сентября. Ожидается участие 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны, включая пять тысяч представителей зарубежных государств и тысячу подростков.

    Участники Международного фестиваля молодежи встретили Сергея Лаврова бурными овациями.

    Несколькими днями ранее Лавров назвал торговлю за бусы символом западной колонизации.


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    16 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Евродепутат назвал фон дер Ляйен и Каллас «катастрофой Европы»

    Словацкий евродепутат Блага назвал фон дер Ляйен и Каллас «катастрофой Европы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Словакии в Европарламенте Любош Блага обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас в превращении Европейского союза в военную машину, назвав их «самой большой катастрофой Европы».

    «Фон дер Ляйен вместе с Каллас – самая большая катастрофа Европы со времен Второй мировой войны», – написал политик в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Словацкий депутат подчеркнул, что эти руководители превратили Европейский союз в настоящую военную машину. По его словам, европейцы уже устали от подобной политики союза.

    Парламентарий также обратил внимание на недавнее выступление главы Еврокомиссии о положении дел в объединении. Он резюмировал, что речь Урсулы фон дер Ляйен лишь подтвердила ее полную оторванность от реальности.

    Ранее словацкий евродепутат Любош Блага назвал Каю Каллас главной угрозой для всей Европы.

    Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог четвертой статьи договора НАТО.

    Германский политолог Александр Рар рассказал о столкновении двух разных моделей будущего ЕС у этих политиков.

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