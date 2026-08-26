Вертолет армии США Black Hawk упал в Колорадо

  • Новость часаПосле атаки БПЛА загорелся логистический центр Wildberries в Котовске
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    Швеция радикально изменит методы шпионажа в России
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Продажи подержанных электромобилей в России установили исторический рекорд
    Модные бренды перестали выпускать одежду больших размеров из-за «Оземпика»
    Додон заявил о подготовке властями Молдавии аннексии страны Румынией
    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США
    Нарисовавшая Смешариков девочка вошла в Детский совет при тульском Минстрое
    Землетрясение произошло у берегов Севастополя
    Канада ввела ответные пошлины против США
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

    19 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

    31 комментарий
    26 августа 2026, 04:53 • Новости дня

    Вертолет армии США Black Hawk упал в Колорадо

    Tекст: Антон Антонов

    В американском штате Колорадо упал военный вертолет Black Hawk с четырьмя военнослужащими на борту, обошлось без жертв, сообщают местные власти и представители армии США.

    Вертолет совершил жесткую посадку в лесу в округе Гилпин, передает РИА «Новости».

    У машины, судя по кадрам с места падения, обломаны лопасти после падения. «На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Также не сообщается об утечке топлива или пожаре, связанных с инцидентом», – сообщил офис шерифа округа.

    В армии США уточнили, что инцидент произошел во время тренировочного полета. 160-й авиационный полк специальных операций сообщил, что происшествие случилось в ходе плановых учебных мероприятий вблизи Денвера, передает телеканал CBS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что вертолеты Apache ВС США терпят крушения с рекордной частотой в 2026 финансовом году.

    Военный вертолет США MH-60M потерпел крушение у берегов Кипра из-за ошибки в маневре со стрельбой.

    В 2025 году военный вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским самолетом над Вашингтоном во время тренировочного полета.

    25 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия на две недели опередила планировавшееся на 8 марта 2022 года вторжение ВСУ на свою территорию, сообщил советник президента России Антон Кобяков в преддверии Восточного экономического форума.

    «Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию – 8 марта 2022 года», – отметил Кобяков. По его словам, противник хотел преподнести войну как «подарок» на женский праздник, передает ТАСС.

    Советник президента добавил, что Запад использовал Минские соглашения для подготовки Украины к боевым действиям. В связи с этим решение об учреждении ВЭФ в 2015 году оказалось абсолютно верным, несмотря на отсутствие в тот момент жестких санкций и ощущения неизбежности конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало о планах украинских войск напасть на Донбасс в марте 2022 года.

    Президент Владимир Путин отмечал использование Западом Минских соглашений для подготовки Киева к боевым действиям.

    Советник главы государства Антон Кобяков обещал навсегда пресечь западные военные авантюры.

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    25 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Медведев: При поддержке «Единой России» обновят более 17 тысяч отделений почты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство направит пять млрд рублей на ежегодную модернизацию сельских почтовых отделений в рамках совместной инициативы с партией «Единая Россия», сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

    Это решение принято по инициативе партии в рамках исполнения поручения президента, сообщается на сайте «Единой России».

    «В целом, задачу по модернизации сельских отделений мы решаем достаточно давно – и в рамках ряда поручений Главы государства. В рамках Народной программы, напомню, с 2021 года приведено в порядок около 3,5 тыс. отделений», – заявил Медведев.

    Руководитель партийной фракции в Госдуме Владимир Васильев отметил успешный опыт ремонта социальных объектов, который теперь применяется для почты. Он привел в пример отделение в Тверской области, построенное за 30 дней с двукратной экономией. По его словам, выделенные средства позволят быстрее и дешевле модернизировать более 17 тыс. сельских отделений.

    Гендиректор АО «Почта России» Михаил Волков подчеркнул социальную значимость компании. Он добавил, что почта работает на всей территории страны, обеспечивая географическое равенство для всех граждан независимо от рентабельности территорий.

    Напомним, правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект для модернизации сервисов «Почты России».

    Депутаты одобрили данный документ о мерах поддержки предприятия в первом чтении.

    Позже вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал разработку второго пакета помощи почтовому оператору.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    25 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщает CBS News.

    О прибытии Рэтклиффа в Россию сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в своем блоге в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По ее данным, Рэтклифф прилетел в Россию на борту военно-транспортного самолета C-17. В Москве у главы ЦРУ запланированы встречи, однако их содержание и состав участников пока не раскрываются.

    Рэдклифф возглавляет ЦРУ с января 2025 года.

    Ранее сообщалось, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл в московский аэропорт транзитным рейсом из Латвии.

    Дмитрий Песков в мае подтвердил наличие контактов между спецслужбами Москвы и Вашингтона. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустил проведение личной встречи с Джоном Рэтклиффом. Ранее руководители двух ведомств договорились о регулярном взаимодействии для снижения конфронтации.

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    25 августа 2026, 05:53 • Новости дня
    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России

    Швейцария признала невозможность конфискации активов РФ

    Швейцария признала невозможность конфискации замороженных активов России
    @ Udo Bernhart/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии заявили об отсутствии правовых механизмов для изъятия заблокированных средств Центрального банка России и частных лиц, заявили в Государственном секретариате Швейцарии по экономике (SECO).

    «В настоящее время в Швейцарии отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России», – заявил РИА «Новости» официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш.

    Он подчеркнул, что судебные разбирательства по этому вопросу пока не ведутся.

    Ранее в SECO уточнили, что объем замороженных частных средств россиян  увеличился. В 2025 году сумма составляла 7,4 млрд франков, а в текущем году  объем замороженных активов России в Швейцарии оценили в 10,4 млрд долларов.

    Страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине заблокировали около 300 млрд евро золотовалютных резервов России. Большая часть средств находится в европейской расчетно-клиринговой системе Euroclear. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что Москва готова ответить на возможную конфискацию, удерживая средства западных стран в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария в 2024 году заморозила частные российские активы без участия владельцев, а также сочла невозможным использовать российские активы для предоставления кредита Киеву. МИД заявил об утрате Швейцарией нейтрального статуса из-за активов России.

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    25 августа 2026, 12:26 • Новости дня
    Американский военный самолет Boeing C-17A приземлился в Москве

    Военно-транспортный самолет США прибыл в Москву с базы под Вашингтоном

    Американский военный самолет Boeing C-17A приземлился в Москве
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III совершил посадку в московском аэропорту, прибыв транзитным рейсом из Латвии.

    Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в Москве около 10:00 мск, передает ТАСС.

    Согласно данным онлайн-систем мониторинга авиатрафика, воздушное судно вылетело с американской военной базы Эндрюс, расположенной под Вашингтоном.

    Маршрут борта пролегал транзитом через Латвию. Источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза подтвердил, что самолет вылетел из Риги в направлении российской территории.

    «Борт проследовал в сторону государственной границы с Россией», – сказал собеседник агентства. Также отмечается, что перед прибытием в Латвию самолет совершил посадку в аэропорту Чарльстона.

    Напомним, СМИ анонсировали скорый визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности президента России выслушать предложения американских посланников.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно назвать точную дату приезда делегации.

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    25 августа 2026, 15:05 • Новости дня
    В ДНР ликвидировали готовившего провокацию на ЗАЭС полковника ВСУ
    В ДНР ликвидировали готовившего провокацию на ЗАЭС полковника ВСУ
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty I Fakty/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Донецкой народной республике уничтожен высокопоставленный украинский офицер, чье подразделение готовило диверсию на Запорожской атомной электростанции четыре года назад.

    В Донецкой народной республике ликвидирован заместитель командира 704-й бригады войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ полковник Константин Змунчило, передает ТАСС.

    «Заместитель командира 704-й бригады РХБЗ (войсковая часть A0807) полковник Змунчило Константин Евгеньевич (04.09.1981 г. р.) ликвидирован в ДНР», – сообщил источник агентства в силовых структурах.

    По данным источника, подразделение полковника действовало на красноармейском направлении. В 2022 году эта бригада планировала осуществить провокацию на Запорожской атомной электростанции, однако российские силовики своевременно раскрыли намерения украинских боевиков и предотвратили инцидент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года украинский беспилотник атаковал здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.

    Ранее Министерство обороны России предупредило о подготовке Киевом провокации с ядерным топливом.

    Общественный деятель Владимир Рогов заявил об участии британских спецслужб в разработке планов по захвату станции.

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    25 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александера Стубба, комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

    Поводом для резкой критики послужило заявление финского лидера о том, что атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries являются разумной военной стратегией.

    «Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса», – написал Медведев в своем канале в Max.

    По словам замглавы Совбеза, Стубб не изменился с тех времен, когда возглавлял финское Министерство иностранных дел.

    «Впрочем, он был таким ещt тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект…» – добавил Медведев.

    Напомним, финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник обвинил политика в оправдании военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин увидел в этих призывах попытку срыва мирных инициатив.

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    25 августа 2026, 14:34 • Новости дня
    NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах

    NYT сообщила о вынужденном простое западных танков ВСУ из-за угрозы БПЛА

    NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах
    @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Западная бронетехника вооруженных сил Украины простаивает в лесных укрытиях из-за невозможности эффективно противостоять недорогим дронам на линии соприкосновения, пишет New York Times.

    Украинская армия практически перестала использовать предоставленные западными странами танки, передает РИА «Новости».

    Бронетехника вынужденно простаивает в лесных укрытиях из-за высокой уязвимости перед беспилотными летательными аппаратами, которые сейчас доминируют на поле боя.

    «Когда-то самые востребованные Украиной западные вооружения, танки теперь по большей части простаивают, укрытые в лесах и собирающие паутину», – отмечает The New York Times. Издание уточняет, что речь идет о 33-й отдельной механизированной бригаде, изначально созданной специально под западную бронетехнику.

    Танковый батальон этой бригады перестал получать боевые задачи. По словам одного из украинских военных, применять машины можно лишь в плохую погоду, когда использование дронов затруднено. Ранее издание Mundo сообщало, что значительная часть украинской бронетехники уничтожена, а оставшиеся экипажи переводят в пехоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года украинские войска потеряли больше половины переданных Соединенными Штатами танков Abrams.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил отвод оставшейся американской бронетехники с первой линии из-за уязвимости перед российскими беспилотниками.

    Источник в украинской разведке заявил о нулевой пользе немецких машин Leopard на фронте.

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    25 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Минобороны показало кадры поражения места запуска ракеты ВСУ «Фламинго»
    Минобороны показало кадры поражения места запуска ракеты ВСУ «Фламинго»
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны фразой «Тушите свет, и так ярко» прокомментировало удар по месту запуска ракет ВСУ «Фламинго».

    Российские военные успешно ликвидировали позицию противника в Харьковской области, передает Минобороны.

    Целью атаки стало место подготовки и запуска украинской крылатой ракеты «Фламинго» в районе населенного пункта Федоровка.

    Для выполнения задачи применялись расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Кроме того, в операции были задействованы беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер», которые обеспечили ювелирную точность поражения объекта Вооруженных сил Украины.

    «Тушите свет, и так ярко!» – прокомментировали в Минобороны удара кадры по месту запуска «Фламинго».

    В начале августа российские войска поразили киевское предприятие по производству крылатых ракет «Фламинго».

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию военной промышленности (ВПК), а также месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

    Курские добровольцы сбили летевшую на сверхмалой высоте украинскую ракету «Фламинго» из пулемета.

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    25 августа 2026, 12:02 • Новости дня
    Мерц заявил об уликах после атаки дронов на аэропорт Лейпцига
    Мерц заявил об уликах после атаки дронов на аэропорт Лейпцига
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство ФРГ располагает уликами, указывающими на возможных организаторов попытки атаки БПЛА на аэропорт Лейпциг/Галле, сообщила газета Bild со ссылкой на членов президиума партии ХДС.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на закрытом заседании партии сообщил о наличии зацепок, указывающих на организаторов диверсии в аэропорту Лейпцига, передает ТАСС со ссылкой на таблоид Bild

    Политик подчеркнул готовность публично назвать виновных после завершения расследования. Инцидент произошел поздно вечером четвертого августа. На летном поле обнаружили беспилотник с самодельным взрывным устройством возле украинского грузового самолета Ан, однако детонатор не сработал. В ту же ночь второй аппарат столкнулся с бортом компании DHL. Спустя десять дней следователи нашли третий дрон и следы порядка 50 граммов гексогена.

    Глава МВД Германии Александер Добриндт охарактеризовал произошедшее как «сценарий гибридной атаки». Он не исключил причастность иностранных государств к организации преступления. Расследованием дела занимается Генеральная прокуратура ФРГ. Немецкое правительство планирует тщательно продумать ответные меры, чтобы не сыграть на руку злоумышленникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители обнаружили третий беспилотник со взрывчаткой недалеко от аэропорта Лейпцига.

    Следователи выявили следы ДНК на найденном в начале августа летательном аппарате.

    Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал инцидент с дроном новым уровнем гибридной угрозы.

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    25 августа 2026, 08:54 • Новости дня
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    @ dpsu.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский контрольно-пропускной пункт «Виноградовка», расположенный на границе с Молдавией в Одесской области, приостановил работу после взрывов, сообщает Госпогранслужба Украины.

    Украинская сторона закрыла пограничный переход «Виноградовка» после серии взрывов в регионе, передает ТАСС. Информацию об инциденте подтвердили представители Государственной пограничной службы страны.

    «Сейчас пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска приостановлен», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Через международные переходы в Одесской области регулярно осуществляется транзит военных грузов. Вооружение для украинской армии поставляется из Румынии через молдавскую территорию.

    Ранее из-за взрывов остановил работу украинский контрольно-пропускной пункт «Табаки» на границе с Молдавией.

    Накануне этого инцидента молдавские пограничники обнаружили воронку с обломками неизвестного беспилотника вблизи государственной границы.

    Российские войска целенаправленно уничтожают транспортную инфраструктуру для блокирования логистических коридоров противника.

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    25 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Появились кадры приземления американского военного самолета во Внуково

    Кадры приземления американского военного самолета во Внуково появились в Сети

    Появились кадры приземления американского военного самолета во Внуково
    @ M10S/Thenews2/Zuma/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Кадры прибытия военно-транспортного самолета ВВС США Boeing C-17 Globemaster III в Москву распространились в интернете.

    Кадры прибытия борта военно-воздушных сил Соединенных Штатов в российскую столицу распространились в интернете, передает «Газета.Ru».

    Военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 совершил посадку 25 августа.

    Предполагаемой целью визита американского воздушного судна называется предстоящий обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами.

    Ранее сообщалось, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл в московский аэропорт транзитным рейсом из Латвии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о прибытии транспортного самолета военно-воздушных сил США в Москву, планов переговоров с членами американской администрации в ближайшие дни нет.

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    25 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

    Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга

    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины. Лондон слишком сильно увяз в помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – «Альтернатива для Германии» и «Левая партия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он также напомнил, что в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения. «Люди не хотят дальше финансировать боевые действия. Мерц это понимает и начинает осторожничать», – детализировал собеседник.

    «Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит», – пояснил спикер.

    Кроме того, указал аналитик, у европейских лидеров чувствуется усталость от постоянных просьб о помощи и деньгах со стороны Зеленского. «В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит. Их ожидания последних четырех лет не оправдываются. Думаю, Мерц и Макрон осознают, что скоро нужно будет начинать договариваться с Россией. Британия отказывается принять реальность. Лондон настолько вложился в конфликт и погряз в нем, что полностью связал свою судьбу и геополитические интересы с Украиной», – резюмировал Рар.

    Ранее Киев по случаю 35-летия Украины посетили глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Британии Энди Бернем, руководитель МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, лидеры и главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы.

    Бернем в свой первый зарубежный визит привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что этот «подарок» имеет как политическое, так и вполне конкретное военное содержание.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовали на празднествах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что фундамент Евросоюза – партнерство между Францией и Германией – затрещал и может быть разрушен уже в ближайшие годы.

    Помимо этого, Киев посетили сенаторы Ричард Блюменталь и Джеймс Лэнкфорд, а также бывший вице-президент Майк Пенс и экс-спецпосланник по Украине Кит Келлог.

    Комментарии (2)
    25 августа 2026, 12:58 • Новости дня
    Мизулина об отмене концерта Уэста: Служу России
    Мизулина об отмене концерта Уэста: Служу России
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала отмену концерта американского рэпера Канье Уэста в Петербурге короткой фразой «Служу России».

    «Служу России», – написала Мизулина в своем Telegram-канале, комментируя новость об отмене концерта американского артиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы гастролей американского рэпера подтвердили получение артистом предоплаты за выступления в России.

    Затем руководство «Газпром Арены» опровергло информацию о подписании договора об аренде площадки. Анонс выступления Уэста пропал с сайта площадки

    При этом анонсы октябрьских концертов исполнителя остались на официальном сайте его мирового тура.

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    25 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    В Ивано-Франковской области на западе Украины прогремели сильные взрывы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Громкие взрывы прогремели в нескольких населенных пунктах Ивано-Франковской области Украины, при этом официального оповещения о воздушной тревоге в регионе не поступало.

    Мощные звуки раздались в городе Яремче Ивано-Франковской области, передает ТАСС. В расположенном в 35 километрах Буковеле от ударной волны затряслись окна.

    Очевидцы также зафиксировали грохот в населенных пунктах Верховина, Коломыя и Косов. Они находятся почти в часе езды от Яремче.

    Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, режим воздушной тревоги на территории региона не объявлялся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца серия мощных взрывов прогремела в украинских городах Львов и Ивано-Франковск.

    В начале июня масштабная воздушная тревога охватила украинскую столицу и еще семь областей страны.


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