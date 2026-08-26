Вертолет армии США Black Hawk упал в Колорадо

Tекст: Антон Антонов

Вертолет совершил жесткую посадку в лесу в округе Гилпин, передает РИА «Новости».

У машины, судя по кадрам с места падения, обломаны лопасти после падения. «На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Также не сообщается об утечке топлива или пожаре, связанных с инцидентом», – сообщил офис шерифа округа.

В армии США уточнили, что инцидент произошел во время тренировочного полета. 160-й авиационный полк специальных операций сообщил, что происшествие случилось в ходе плановых учебных мероприятий вблизи Денвера, передает телеканал CBS.

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