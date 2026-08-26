Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.13 комментариев
Вертолет армии США Black Hawk упал в Колорадо
В американском штате Колорадо упал военный вертолет Black Hawk с четырьмя военнослужащими на борту, обошлось без жертв, сообщают местные власти и представители армии США.
Вертолет совершил жесткую посадку в лесу в округе Гилпин, передает РИА «Новости».
У машины, судя по кадрам с места падения, обломаны лопасти после падения. «На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Также не сообщается об утечке топлива или пожаре, связанных с инцидентом», – сообщил офис шерифа округа.
В армии США уточнили, что инцидент произошел во время тренировочного полета. 160-й авиационный полк специальных операций сообщил, что происшествие случилось в ходе плановых учебных мероприятий вблизи Денвера, передает телеканал CBS.
Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что вертолеты Apache ВС США терпят крушения с рекордной частотой в 2026 финансовом году.
Военный вертолет США MH-60M потерпел крушение у берегов Кипра из-за ошибки в маневре со стрельбой.
В 2025 году военный вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским самолетом над Вашингтоном во время тренировочного полета.