Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.13 комментариев
Режим ЧС ввели из-за паводка в Комсомольске-на-Амуре
Глава Комсомольска-на-Амуре Заплутаев объявил режим ЧС из-за паводка
В Комсомольске-на-Амуре из-за подъема воды в реке Амур с 26 августа вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Дмитрий Заплутаев.
«На территории города введен режим чрезвычайной ситуации», – сообщил Заплутаев в своем канале в «Максе».
По его словам, причиной такого шага стал непрекращающийся подъем уровня воды в реке Амур. Кроме того, специалисты дают неблагоприятные прогнозы дальнейшего развития паводка в регионе.
Особый режим начал действовать с 26 августа. Он распространяется на все профильные органы управления, а также силы и средства городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зона паводков в Хабаровском крае увеличилась до 22 населенных пунктов.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук ранее подписал постановление о введении режима ЧС из-за подъема уровня Амура.